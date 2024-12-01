Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о мемуарах Меркель - РИА Новости Крым, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241201/peskov-rasskazal-o-memuarakh-merkel-1142281933.html
Песков рассказал о мемуарах Меркель
Песков рассказал о мемуарах Меркель - РИА Новости Крым, 01.12.2024
Песков рассказал о мемуарах Меркель
Президент России Владимир Путин действительно рассчитывал на равноправный подход в отношениях с ФРГ, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости Крым, 01.12.2024
2024-12-01T12:34
2024-12-01T12:58
дмитрий песков
ангела меркель (политик)
германия
политика
владимир путин (политик)
новости
павел зарубин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1a/1120983895_0:0:3019:1698_1920x0_80_0_0_ead9b947d3c159db32bd91cc5dd6fe9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин действительно рассчитывал на равноправный подход в отношениях с ФРГ, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя мемуары экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.Ранее Меркель выпустила мемуары под названием "Свобода"."Путин действительно рассчитывал на конструктивный, равноправный, взаимовыгодный подход во взаимоотношениях. И он верил в то, что через сотрудничество можно выйти на стабильность, предсказуемость и застраховаться от таких геополитических рисков. Он искренне в это верил. И он все для этого делал", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину на вопрос, не пытается ли Меркель в своих мемуарах отыграть свою позицию по "минскому формату" по Украине.Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.Ранее СМИ опубликовали ряд выдержек из этой книги. В частности, Меркель с теплотой вспоминает свое детство и родителей, которые создавали максимально комфортную и безопасную среду для нее и ее брата и сестры. При этом Меркель делится негативными воспоминаниями о ГДР, в которой она росла. В частности, ей запомнился момент, когда ее выгнали с лекции по марксизму-ленинизму, на которой она занималась физикой.Другие опубликованные части мемуаров посвящены событиям Бухарестского саммита НАТО 2008 года, на котором было решено отложить вопрос о принятии в альянс Молдавии и Украины, а также конкретным персоналиям: президенту России Владимиру Путину и вновь победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20230220/merkel-rasskazala-prankeram-o-tseli-minskikh-soglasheniy-1127097628.html
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1a/1120983895_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_b5ec54ecbfb4a1051698339d488fbe81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, ангела меркель (политик), германия, политика, владимир путин (политик), новости, павел зарубин
Песков рассказал о мемуарах Меркель

Песков о мемуарах Меркель: Путин рассчитывал на равноправный подход в отношениях с ФРГ

12:34 01.12.2024 (обновлено: 12:58 01.12.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкА. Меркель
А. Меркель - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин действительно рассчитывал на равноправный подход в отношениях с ФРГ, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя мемуары экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Ранее Меркель выпустила мемуары под названием "Свобода".
"Путин действительно рассчитывал на конструктивный, равноправный, взаимовыгодный подход во взаимоотношениях. И он верил в то, что через сотрудничество можно выйти на стабильность, предсказуемость и застраховаться от таких геополитических рисков. Он искренне в это верил. И он все для этого делал", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину на вопрос, не пытается ли Меркель в своих мемуарах отыграть свою позицию по "минскому формату" по Украине.
Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Ранее СМИ опубликовали ряд выдержек из этой книги. В частности, Меркель с теплотой вспоминает свое детство и родителей, которые создавали максимально комфортную и безопасную среду для нее и ее брата и сестры. При этом Меркель делится негативными воспоминаниями о ГДР, в которой она росла. В частности, ей запомнился момент, когда ее выгнали с лекции по марксизму-ленинизму, на которой она занималась физикой.
Другие опубликованные части мемуаров посвящены событиям Бухарестского саммита НАТО 2008 года, на котором было решено отложить вопрос о принятии в альянс Молдавии и Украины, а также конкретным персоналиям: президенту России Владимиру Путину и вновь победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля 2023, 12:30
Меркель рассказала пранкерам о цели Минских соглашений
 
Дмитрий ПесковАнгела Меркель (политик)ГерманияПолитикаВладимир Путин (политик)НовостиПавел Зарубин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:10Сколько "Орешников" получит армия России – ответ "Роскосмоса"
15:45Какая идеология нужна России – мнение
15:13В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь
14:43Потери ВСУ в Курской области растут – уничтожены еще 255 боевиков
14:06Куинжи, Дейнека, Айвазовский: в Москве открылась большая выставка о Крыме
13:41Президенту Грузии придется сложить свои полномочия - Кобахидзе
13:10Горят вооружения и техника врага: ВСУ потеряли еще 1,5 тысяч боевиков
12:53Удары по Украине: разбиты аэродромы и склады БПЛА
12:34Песков рассказал о мемуарах Меркель
12:09Российская армия освободила еще два населенных пункта в Донбассе
11:37Грузинский "майдан" - что произошло в Тбилиси за ночь
11:05Последняя парусная битва - факты о легендарном Синопском сражении
10:40В горах Крыма спасли мужчину с ребенком
10:13При падении лифта в Севастополе травмировалась женщина
09:42Как создать праздничное настроение: крымчане о подготовке к Новому году
09:05За ночь уничтожены 29 украинских БПЛА над четырьмя регионами России
08:45В Крыму рассказали о нарушениях договоров участниками СЭЗ
08:15Вопросы президенту на "Прямой линии": как их решили в Крыму за год
07:41Пушков: Украина преподала Грузии полезный урок
07:28Путин утвердил федеральный бюджет на 2025-2027 годы
Лента новостейМолния