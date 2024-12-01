https://crimea.ria.ru/20241201/peskov-rasskazal-o-memuarakh-merkel-1142281933.html

Песков рассказал о мемуарах Меркель

Песков рассказал о мемуарах Меркель - РИА Новости Крым, 01.12.2024

Песков рассказал о мемуарах Меркель

Президент России Владимир Путин действительно рассчитывал на равноправный подход в отношениях с ФРГ, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T12:34

2024-12-01T12:34

2024-12-01T12:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин действительно рассчитывал на равноправный подход в отношениях с ФРГ, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя мемуары экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.Ранее Меркель выпустила мемуары под названием "Свобода"."Путин действительно рассчитывал на конструктивный, равноправный, взаимовыгодный подход во взаимоотношениях. И он верил в то, что через сотрудничество можно выйти на стабильность, предсказуемость и застраховаться от таких геополитических рисков. Он искренне в это верил. И он все для этого делал", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину на вопрос, не пытается ли Меркель в своих мемуарах отыграть свою позицию по "минскому формату" по Украине.Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.Ранее СМИ опубликовали ряд выдержек из этой книги. В частности, Меркель с теплотой вспоминает свое детство и родителей, которые создавали максимально комфортную и безопасную среду для нее и ее брата и сестры. При этом Меркель делится негативными воспоминаниями о ГДР, в которой она росла. В частности, ей запомнился момент, когда ее выгнали с лекции по марксизму-ленинизму, на которой она занималась физикой.Другие опубликованные части мемуаров посвящены событиям Бухарестского саммита НАТО 2008 года, на котором было решено отложить вопрос о принятии в альянс Молдавии и Украины, а также конкретным персоналиям: президенту России Владимиру Путину и вновь победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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дмитрий песков, ангела меркель (политик), германия, политика, владимир путин (политик), новости, павел зарубин