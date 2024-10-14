https://crimea.ria.ru/20241014/reyderstvo-i-reket-kak-ukraina-unichtozhala-selskoe-khozyaystvo-khersonschiny-1141074756.html

Рейдерство и рэкет: как Украина уничтожала сельское хозяйство Херсонщины

Рейдерство и рэкет: как Украина уничтожала сельское хозяйство Херсонщины - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Рейдерство и рэкет: как Украина уничтожала сельское хозяйство Херсонщины

В период нахождения Херсонской области в составе Украины националисты и боевики различных батальонов осуществляли рейдерские захваты сельхозпредприятий региона, РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T19:42

2024-10-14T19:42

2024-10-14T19:42

херсонская область

эксклюзивы риа новости крым

рустем ниметуллаев

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В период нахождения Херсонской области в составе Украины националисты и боевики различных батальонов осуществляли рейдерские захваты сельхозпредприятий региона, забирали у аграриев урожаи и облагали их данью. Об этом РИА Новости Крым рассказал депутат Херсонской областной думы, советник губернатора региона Рустем Ниметуллаев.Украинские власти, по словам Ниметуллаева, закрывали глаза на эти преступления боевиков. Это приводило к обнищанию и разорению хозяйств, снижению урожайности и спаду экономики Херсонской области. Кроме того, отметил он, государство при Украине не оказывало аграриям практически никакой поддержки.После вхождения региона в состав России, несмотря на все существующие сложности, ситуация меняется в лучшую сторону, отметил Ниметуллаев.Он также добавил, что группа компаний "Ростсельмаш" – крупнейший производитель сельхозмашиностроения – обеспечивает аграриев Херсонщины необходимой техникой в лизинг без первоначального взноса, что также является серьезным подспорьем для сельхозтоваропроизводителей.Поскольку при Украине сельхозтехнику в основном приобретали импортную, то сегодня у херсонских фермеров существуют проблемы с ремонтом и покупкой запчастей для нее. Поэтому многие предприятия переходят на отечественную технику.Ниметуллаев добавил, что на сегодняшний день в Херсонской области зарегистрированы порядка 2200 сельхозпредприятий, тогда как в 2022 году их было всего 250.Два года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.*запрещенные в России террористические и экстремистские организацииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область налаживает экспорт зерна в дружественные страныКак изменилась Херсонщина за два года на примере одного поселка – ФОТОАграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом году

херсонская область

новые регионы россии

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

херсонская область, рустем ниметуллаев, новые регионы россии