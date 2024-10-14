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Рейдерство и рэкет: как Украина уничтожала сельское хозяйство Херсонщины - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Рейдерство и рэкет: как Украина уничтожала сельское хозяйство Херсонщины
Рейдерство и рэкет: как Украина уничтожала сельское хозяйство Херсонщины - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Рейдерство и рэкет: как Украина уничтожала сельское хозяйство Херсонщины
В период нахождения Херсонской области в составе Украины националисты и боевики различных батальонов осуществляли рейдерские захваты сельхозпредприятий региона, РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T19:42
2024-10-14T19:42
херсонская область
эксклюзивы риа новости крым
рустем ниметуллаев
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В период нахождения Херсонской области в составе Украины националисты и боевики различных батальонов осуществляли рейдерские захваты сельхозпредприятий региона, забирали у аграриев урожаи и облагали их данью. Об этом РИА Новости Крым рассказал депутат Херсонской областной думы, советник губернатора региона Рустем Ниметуллаев.Украинские власти, по словам Ниметуллаева, закрывали глаза на эти преступления боевиков. Это приводило к обнищанию и разорению хозяйств, снижению урожайности и спаду экономики Херсонской области. Кроме того, отметил он, государство при Украине не оказывало аграриям практически никакой поддержки.После вхождения региона в состав России, несмотря на все существующие сложности, ситуация меняется в лучшую сторону, отметил Ниметуллаев.Он также добавил, что группа компаний "Ростсельмаш" – крупнейший производитель сельхозмашиностроения – обеспечивает аграриев Херсонщины необходимой техникой в лизинг без первоначального взноса, что также является серьезным подспорьем для сельхозтоваропроизводителей.Поскольку при Украине сельхозтехнику в основном приобретали импортную, то сегодня у херсонских фермеров существуют проблемы с ремонтом и покупкой запчастей для нее. Поэтому многие предприятия переходят на отечественную технику.Ниметуллаев добавил, что на сегодняшний день в Херсонской области зарегистрированы порядка 2200 сельхозпредприятий, тогда как в 2022 году их было всего 250.Два года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.*запрещенные в России террористические и экстремистские организацииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область налаживает экспорт зерна в дружественные страныКак изменилась Херсонщина за два года на примере одного поселка – ФОТОАграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом году
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4.7
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херсонская область, рустем ниметуллаев, новые регионы россии
Рейдерство и рэкет: как Украина уничтожала сельское хозяйство Херсонщины

Рейдерству и рэкету нацбатов подвергались при Украине аграрии Херсонщины – Ниметуллаев

19:42 14.10.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыгрузка пшеницы
Выгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В период нахождения Херсонской области в составе Украины националисты и боевики различных батальонов осуществляли рейдерские захваты сельхозпредприятий региона, забирали у аграриев урожаи и облагали их данью. Об этом РИА Новости Крым рассказал депутат Херсонской областной думы, советник губернатора региона Рустем Ниметуллаев.
"При Украине сельхозпредприятия области постоянно подвергались рейдерству со стороны различных националистических батальонов. Наша семья всю жизнь занималась сельским хозяйством, поэтому я знаю, о чем говорю. Боевики "Айдара"*, "Меджлиса"*, "Аскера"* внаглую забирали наш урожай, вывозили и продавали, расхищали предприятия, заставляли платить дань", – рассказал депутат.
Украинские власти, по словам Ниметуллаева, закрывали глаза на эти преступления боевиков. Это приводило к обнищанию и разорению хозяйств, снижению урожайности и спаду экономики Херсонской области. Кроме того, отметил он, государство при Украине не оказывало аграриям практически никакой поддержки.
После вхождения региона в состав России, несмотря на все существующие сложности, ситуация меняется в лучшую сторону, отметил Ниметуллаев.

"Российское государство субсидирует сельхозтоваропроизводителей и возмещает убытки, это касается всего: посевных материалов, гербицидов и пестицидов, удобрений. Самое главное, что сегодня в нашей области тоже существует программа льготного кредитования для сельхозпроизводителей со ставкой от 0,1% до 3% годовых. Это тоже очень большая помощь со стороны государства", – уточнил депутат облдумы.

Он также добавил, что группа компаний "Ростсельмаш" – крупнейший производитель сельхозмашиностроения – обеспечивает аграриев Херсонщины необходимой техникой в лизинг без первоначального взноса, что также является серьезным подспорьем для сельхозтоваропроизводителей.
Поскольку при Украине сельхозтехнику в основном приобретали импортную, то сегодня у херсонских фермеров существуют проблемы с ремонтом и покупкой запчастей для нее. Поэтому многие предприятия переходят на отечественную технику.
Ниметуллаев добавил, что на сегодняшний день в Херсонской области зарегистрированы порядка 2200 сельхозпредприятий, тогда как в 2022 году их было всего 250.

"Конечно, после подрыва Украиной Каховской ГЭС нашим аграриям тяжело без орошения. Очень хорошо, что сельхозтоваропроизводители смогут до 2025 года использовать скважины по оформленным еще при Украине документам. Уверен, что при поддержке российского государства с этими и другими трудностями мы справимся", – подытожил парламентарий.

Два года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.
*запрещенные в России террористические и экстремистские организации
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