https://crimea.ria.ru/20230322/shag-k-eskalatsii---posolstvo-rf-o-postavkakh-snaryadov-s-uranom-kievu-1127692190.html

Шаг к эскалации - посольство РФ о поставках снарядов с ураном Киеву

Шаг к эскалации - посольство РФ о поставках снарядов с ураном Киеву - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Шаг к эскалации - посольство РФ о поставках снарядов с ураном Киеву

Планы по передаче Украине снарядов с обедненным ураном - шаг, чреватый дальнейшей эскалацией конфликта и очередное доказательство того, что коллективный Запад... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T11:07

2023-03-22T11:07

2023-03-22T12:42

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снаряды с обедненным ураном

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Планы по передаче Украине снарядов с обедненным ураном - шаг, чреватый дальнейшей эскалацией конфликта и очередное доказательство того, что коллективный Запад на украинской территории ведет войну с Россией. Об этом говорится в заявлении посольства России в Великобритании, опубликованном на сайте дипмиссии.Шаг к эскалацииПосольство рассматривает такой шаг как очередное доказательство, что Украина для Великобритании – не более чем полигон для противостояния с Россией, и предостерегает Лондон от пересечения "очередной опасной черты".Максимальный ущербВ заявлении отмечается также, что радиоактивность, высокая токсичность и канцерогенность таких вооружений в случае их применения спровоцирует рост онкологии и колоссальный экологический ущерб для украинской территории."Обо всем этом могут рассказать мирные жители Сербии и Ирака, до сих пор ощущающие на себе воздействие подобных акций. Вряд ли об этом забыло и руководство самой Великобритании, принимавшей непосредственное участие в этих конфликта", - напоминает дипмиссия.По мнению российских дипломатов, планы о передаче Киеву обедненного урана означают выбор Великобритании в пользу причинения разрушений и максимального ущерба населению фронтовых регионов, что выглядит "особенно цинично на фоне рассуждения британского руководства о готовности содействовать "восстановлению Украины".Поставки Киеву снарядов с обедненным ураномЗамминистра обороны Великобритании Аннабель Голди накануне сообщила, что власти королевства намерены поставить на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. Комментируя это решение британских властей, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что коллективный Запад во главе с англосаксами давно потерял ориентиры в своих действиях, и передача Украине боеприпасов с обедненным ураном для них плохо кончится. Президент России Владимир Путин предупредил, что Россия будет вынуждена соответствующим образом реагировать на это. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, намерение Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном не просто подтверждают деструктивную политику Запада, но и свидетельствуют о его намерении вывести конфликт на новый уровень и окончательно уничтожить Украину.Снаряды с сердечниками из обедненного урана отличаются от обычных диаметром боевой части и начальной скоростью. Применение таких снарядов позволяет повысить бойную силу снаряда. Такие снаряды применяли американские войска в ходе бомбардировок Югославии и военных операциях в Ираке в начале 1990-х годов и в 2003 году. Снаряды с обедненным ураном обладают высокой токсичностью и канцерогенностью. Ученые предполагают, что именно это является причиной роста уровня заболеваемости раком военнослужащих стран НАТО и жителей тех регионов, где применялись такие боеприпасы для нанесения ударов.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывод конфликта на другую орбиту: Захарова о поставках оружия с ураномПоставка Украине снарядов с обедненным ураном: чем это грозитБритания может начать "войну до последнего европейца" – Володин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великобритания, украина, снаряды с обедненным ураном, поставки западного оружия украине, новости, политика