Рейтинг@Mail.ru
"Украинская демократия" Зеленского истребит население страны – Захарова - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240411/ukrainskaya-demokratiya-zelenskogo-istrebit-ukraintsev--zakharova-1136498016.html
"Украинская демократия" Зеленского истребит население страны – Захарова
"Украинская демократия" Зеленского истребит население страны – Захарова - РИА Новости Крым, 11.04.2024
"Украинская демократия" Зеленского истребит население страны – Захарова
Очередное контрнаступление ВСУ во имя байденовского проекта под названием "украинская демократия" и личных амбиций главы киевского режима Владимира Зеленского... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T22:24
2024-04-11T22:29
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
мнения
украина
владимир зеленский (президент украины)
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1d/1132399587_10:0:1430:799_1920x0_80_0_0_c19b6fbc261a04544fdef950756ac97e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Очередное контрнаступление ВСУ во имя байденовского проекта под названием "украинская демократия" и личных амбиций главы киевского режима Владимира Зеленского окончательно истребит украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам Захаровой, анонсирование Зеленским нового контрнаступления ВСУ, как и все другие подобные заявления главы киевского режима, имеют три причины.Первая связана со стремлением показывать западным спонсорам Украины решительный настрой на продолжение кровопролития, для чего ВСУ остро нуждаются в новых финансовых вливаниях и поставках вооружений.Вторая объясняется желанием Зеленского напомнить о себе: "Есть, мол, такой еще, не забывайте".А третья, самая важная, заключается в его жажде подыгрывать Белому дому в "предвыборных раскладах", демонстрируя тем самым жизнеспособность проекта Байдена под названием "украинская демократия".Ранее 11 апреля высокопоставленный чиновник в Минобороны России предрек разгром вооруженных сил Украины в их очередном контрнаступлении и полный крах Киева, что станет "началом пути к миру на российских условиях".На днях глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild заявил о подготовке Киевом нового контрнаступления и планах ударов по Крыму. Эти угрозы уже прокомментировали в Кремле.Мнение о том, сколько продержатся ВСУ в своем "контранступе", ранее высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин. Читайте также на РИА Новости Крым: Украина будет уничтожена без мобилизации женщин – депутат Верховной рады На Украине принудительно эвакуируют 47 населенных пунктов Настают темные времена: что ждет Киев после поражения Трипольской ТЭС
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1d/1132399587_187:0:1252:799_1920x0_80_0_0_2eef60c1296045316e6679fd0e83f1d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, мнения, украина, владимир зеленский (президент украины), джозеф байден, президент сша (joseph biden)
"Украинская демократия" Зеленского истребит население страны – Захарова

Новое контрнаступление ВСУ ради "украинской демократии" истребит население страны

22:24 11.04.2024 (обновлено: 22:29 11.04.2024)
 
© AP Photo Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo Alastair Grant
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Очередное контрнаступление ВСУ во имя байденовского проекта под названием "украинская демократия" и личных амбиций главы киевского режима Владимира Зеленского окончательно истребит украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, анонсирование Зеленским нового контрнаступления ВСУ, как и все другие подобные заявления главы киевского режима, имеют три причины.
Первая связана со стремлением показывать западным спонсорам Украины решительный настрой на продолжение кровопролития, для чего ВСУ остро нуждаются в новых финансовых вливаниях и поставках вооружений.
Вторая объясняется желанием Зеленского напомнить о себе: "Есть, мол, такой еще, не забывайте".
А третья, самая важная, заключается в его жажде подыгрывать Белому дому в "предвыборных раскладах", демонстрируя тем самым жизнеспособность проекта Байдена под названием "украинская демократия".
"К чему это все может привести? Зеленский окончательно истребит украинцев", – заключила представитель МИД РФ.
Ранее 11 апреля высокопоставленный чиновник в Минобороны России предрек разгром вооруженных сил Украины в их очередном контрнаступлении и полный крах Киева, что станет "началом пути к миру на российских условиях".
На днях глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild заявил о подготовке Киевом нового контрнаступления и планах ударов по Крыму. Эти угрозы уже прокомментировали в Кремле.
Мнение о том, сколько продержатся ВСУ в своем "контранступе", ранее высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украина будет уничтожена без мобилизации женщин – депутат Верховной рады
На Украине принудительно эвакуируют 47 населенных пунктов
Настают темные времена: что ждет Киев после поражения Трипольской ТЭС
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиМненияУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)Джозеф Байден, президент США (Joseph Biden)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 апреля
23:01В Сочи двое парней сорвались с высокой скалы в пропасть и выжили - МЧС
22:28Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых
22:10Главное за день: 12 апреля
21:55Еж, звезда и гребешок очищают океан от пластика – открытие ученых
21:17Умер Роберто Кавалли
21:15Мощные вспышки на Солнце - чего и когда ожидать на Земле
21:05Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта
20:37На Запорожье построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
20:02Флот в Севастополе второй раз за день проводит противодиверсионные учения
19:45Как дороги в Крыму готовят к летнему сезону
19:32Люди зависли на высоте: кабинка фуникулера рухнула в турецкой Анталье
19:14В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России
19:13Мурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах
18:47Три на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне
18:22Повысить обороноспособность России без космоса невозможно – Путин
18:00Вопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД
17:37В Петербурге трамвай въехал в толпу людей на пешеходном переходе
17:14В очереди на Крымском мосту стоят 260 машин
Лента новостейМолния