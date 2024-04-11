https://crimea.ria.ru/20240411/ukrainskaya-demokratiya-zelenskogo-istrebit-ukraintsev--zakharova-1136498016.html

"Украинская демократия" Зеленского истребит население страны – Захарова

"Украинская демократия" Зеленского истребит население страны – Захарова - РИА Новости Крым, 11.04.2024

"Украинская демократия" Зеленского истребит население страны – Захарова

Очередное контрнаступление ВСУ во имя байденовского проекта под названием "украинская демократия" и личных амбиций главы киевского режима Владимира Зеленского... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T22:24

2024-04-11T22:24

2024-04-11T22:29

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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владимир зеленский (президент украины)

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Очередное контрнаступление ВСУ во имя байденовского проекта под названием "украинская демократия" и личных амбиций главы киевского режима Владимира Зеленского окончательно истребит украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам Захаровой, анонсирование Зеленским нового контрнаступления ВСУ, как и все другие подобные заявления главы киевского режима, имеют три причины.Первая связана со стремлением показывать западным спонсорам Украины решительный настрой на продолжение кровопролития, для чего ВСУ остро нуждаются в новых финансовых вливаниях и поставках вооружений.Вторая объясняется желанием Зеленского напомнить о себе: "Есть, мол, такой еще, не забывайте".А третья, самая важная, заключается в его жажде подыгрывать Белому дому в "предвыборных раскладах", демонстрируя тем самым жизнеспособность проекта Байдена под названием "украинская демократия".Ранее 11 апреля высокопоставленный чиновник в Минобороны России предрек разгром вооруженных сил Украины в их очередном контрнаступлении и полный крах Киева, что станет "началом пути к миру на российских условиях".На днях глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild заявил о подготовке Киевом нового контрнаступления и планах ударов по Крыму. Эти угрозы уже прокомментировали в Кремле.Мнение о том, сколько продержатся ВСУ в своем "контранступе", ранее высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин. Читайте также на РИА Новости Крым: Украина будет уничтожена без мобилизации женщин – депутат Верховной рады На Украине принудительно эвакуируют 47 населенных пунктов Настают темные времена: что ждет Киев после поражения Трипольской ТЭС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, мнения, украина, владимир зеленский (президент украины), джозеф байден, президент сша (joseph biden)