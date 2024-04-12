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В Киеве сделали откровенное признание о демобилизации в ВСУ

В Киеве сделали откровенное признание о демобилизации в ВСУ - РИА Новости Крым, 12.04.2024

В Киеве сделали откровенное признание о демобилизации в ВСУ

Пункт о демобилизации военнослужащих ВСУ после трех лет службы вычеркнули из новой редакции законопроекта из-за опасений, что Запад прекратит помощь Киеву. Об... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T10:45

2024-04-12T10:45

2024-04-12T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Пункт о демобилизации военнослужащих ВСУ после трех лет службы вычеркнули из новой редакции законопроекта из-за опасений, что Запад прекратит помощь Киеву. Об этом заявила депутат Верховной рады Евгения Кравчук.По ее словам, внесение в законопроект нормы о демобилизации было "очень необдуманным шагом". Кравчук заявила, что войска "не могут разойтись по домам, когда враг, наоборот, накапливает силы".Закон об ужесточении мобилизации на УкраинеВ четверг Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Так, согласно документу, призывной возраст снижен с 27 до 25 лет. При этом из законопроекта исключили пункт о демобилизации действующих военнослужащих после 36 месяцев службы.Также согласно закону все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, независимо от пригодности к службе и прав на отсрочку, должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Его отсутствие сможет стать основанием для задержания.Также в течение 60 дней военнообязанные должны являться в территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов) для уточнения учетных данных. Повестка будет считаться врученной даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться день, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Консульские услуги для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не будут предоставляться без военно-учетных документов. То есть въехать на территорию Украины и выехать за границу без военного билета будет невозможно, даже для непригодных к воинской службе граждан.Кроме того, мужчины, признанные ранее частично годными к службе, должны будут пройти повторное обследование в течение 12 месяцев. Лица, получившие II или III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), подлежат повторному медицинскому освидетельствованию для определения годности к службе. Граждан, уклоняющихся от мобилизации, решениями судов по искам ТЦК будут лишать водительских прав и блокировать банковские карты.В то же время ряд категорий получили "бронь" от мобилизации. В их числе полицейские и госслужащие категории "А", помощники депутатов и владельцев стратегических предприятий. Также отсрочку получат учащиеся аспирантуры. При этом получающие второе высшее студенты остались без права на отсрочку.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что после принятия киевский режим сможет мобилизовать не более 100 тысяч человек, но и с их качественной подготовкой и снабжением вооружением и техникой будут большие проблемы. Кроме того, изъятие из нового закона нормы о демобилизации после трех лет службы может повлечь за собой усиление возмущений и бунты в рядах ВСУ, считает аналитик.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украинская демократия" Зеленского истребит население страны – ЗахароваПоследний поход ВСУ и крах Украины: в Минобороны РФ сделали заявлениеУкраина будет уничтожена без мобилизации женщин – депутат Верховной рады

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мобилизация на украине, в мире, всу (вооруженные силы украины), верховная рада украины, коллективный запад, новости