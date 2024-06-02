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45 уклонистов погибли на Украине в попытке пересечь границу вплавь
45 уклонистов погибли на Украине в попытке пересечь границу вплавь - РИА Новости Крым, 02.06.2024
45 уклонистов погибли на Украине в попытке пересечь границу вплавь
Порядка 45 украинцев погибли при попытке сбежать от мобилизации через западную границу страны. Об этом сообщила погранслужба Украины. РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T08:51
2024-06-02T08:51
2024-06-02T08:51
украина
мобилизация на украине
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новости
румыния
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Порядка 45 украинцев погибли при попытке сбежать от мобилизации через западную границу страны. Об этом сообщила погранслужба Украины.Отмечается, что уклонисты выбирали маршрут через горы и реку Тиса, которая протекает по границе Украины с Румынией и Венгрией. Именно в ее водах утонули "львиная доля" найденных мужчин. В ведомстве добавили, что пограничники спасли тех, "кого смогли", а также указали на то, что в последнее время наблюдается "увеличение случаев появления диких зверей, в частности медведей, которые приходят на запах оставленной правонарушителями еды"."Кто знает, погиб ли тот человек, с которым пропала связь, в Тисе, упал в ущелье или имел роковую встречу с представителями фауны", - добавили в управлении.На этой неделе командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко признал, что в стране не хватает мужчин для второй волны мобилизации.На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.Теперь все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не оговорены - норму исключили из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине сократили срок подготовки мобилизованныхСтудент или уклонист: в вузах Украины введут экзамен для проверки мужчинОтказ военнообязанным украинцам в консульских услугах – требование Запада
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, мобилизация на украине, происшествия, в мире, общество, пограничники, новости, румыния, венгрия
45 уклонистов погибли на Украине в попытке пересечь границу вплавь
Погранслужба Украины сообщила о гибели 45 уклонистов при попытке сбежать из страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Порядка 45 украинцев погибли при попытке сбежать от мобилизации через западную границу страны. Об этом сообщила погранслужба Украины.
Отмечается, что уклонисты выбирали маршрут через горы и реку Тиса, которая протекает по границе Украины с Румынией и Венгрией. Именно в ее водах утонули "львиная доля" найденных мужчин.
"Пограничники насчитали уже почти 45 человек, которые погибли во время попыток преодолеть природные препятствия... Только в течение мая в Тисе обнаружены 10 тонущих", - написало управление в Facebook*.
В ведомстве добавили, что пограничники спасли тех, "кого смогли", а также указали на то, что в последнее время наблюдается "увеличение случаев появления диких зверей, в частности медведей, которые приходят на запах оставленной правонарушителями еды".
"Кто знает, погиб ли тот человек, с которым пропала связь, в Тисе, упал в ущелье или имел роковую встречу с представителями фауны", - добавили в управлении.
На этой неделе командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко признал, что в стране не хватает мужчин
для второй волны мобилизации.
На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации
, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.
Теперь все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не оговорены
- норму исключили из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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