https://crimea.ria.ru/20240602/45-uklonistov-pogibli-na-ukraine-v-popytke-peresech-granitsu-vplav-1137790518.html

45 уклонистов погибли на Украине в попытке пересечь границу вплавь

45 уклонистов погибли на Украине в попытке пересечь границу вплавь - РИА Новости Крым, 02.06.2024

45 уклонистов погибли на Украине в попытке пересечь границу вплавь

Порядка 45 украинцев погибли при попытке сбежать от мобилизации через западную границу страны. Об этом сообщила погранслужба Украины. РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T08:51

2024-06-02T08:51

2024-06-02T08:51

украина

мобилизация на украине

происшествия

в мире

общество

пограничники

новости

румыния

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111683/73/1116837337_0:170:1512:1021_1920x0_80_0_0_3bdc19929f4976886d04c822dbec1877.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Порядка 45 украинцев погибли при попытке сбежать от мобилизации через западную границу страны. Об этом сообщила погранслужба Украины.Отмечается, что уклонисты выбирали маршрут через горы и реку Тиса, которая протекает по границе Украины с Румынией и Венгрией. Именно в ее водах утонули "львиная доля" найденных мужчин. В ведомстве добавили, что пограничники спасли тех, "кого смогли", а также указали на то, что в последнее время наблюдается "увеличение случаев появления диких зверей, в частности медведей, которые приходят на запах оставленной правонарушителями еды"."Кто знает, погиб ли тот человек, с которым пропала связь, в Тисе, упал в ущелье или имел роковую встречу с представителями фауны", - добавили в управлении.На этой неделе командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко признал, что в стране не хватает мужчин для второй волны мобилизации.На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.Теперь все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не оговорены - норму исключили из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине сократили срок подготовки мобилизованныхСтудент или уклонист: в вузах Украины введут экзамен для проверки мужчинОтказ военнообязанным украинцам в консульских услугах – требование Запада

украина

румыния

венгрия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мобилизация на украине, происшествия, в мире, общество, пограничники, новости, румыния, венгрия