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Главные новости Крыма: 21 октября - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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Главные новости Крыма: 21 октября
Главные новости Крыма: 21 октября - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Главные новости Крыма: 21 октября
Правительство Севастополя утвердило проект бюджета на 2025 год. Двухлетний ребенок погиб на пожаре в Красногвардейском районе Крыма. Эдуарда Щеголева назначили... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T22:59
2024-10-21T22:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя утвердило проект бюджета на 2025 год. Двухлетний ребенок погиб на пожаре в Красногвардейском районе Крыма. Эдуарда Щеголева назначили новым министром строительства и архитектуры Крыма. Прокуратура проверяет отсутствие отопления в образовательных заведениях Симферополя. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Утвержден проект бюджета Севастополя на 2025 годПравительство Севастополя в понедельник утвердило проект бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. На следующий год общий объем доходов запланирован в размере 65,8 млрд, расходов – 70,5 млрд рублей. Доходы в 2026 и 2027 году предположительно составят 69,4 млрд и 62,3 млрд рублей, расходы соответственно будут на уровне 74,4 млрд и 67,7 млрд рублей.При этом почти половину средств – 33,7 млрд рублей – потратят на обеспечение социально-культурного сектора (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная защита населения). Больше всего денег планируется направить на образование (38%), социальную политику (30%) и здравоохранение (25%).Гибель маленького ребенка на пожаре в КрымуВ селе Цветково Красногвардейского района на пожаре в частном доме погиб двухлетний ребенок. Предварительная причина трагедии - перекал печи. Когда началось возгорание, хозяйка дома вывела на улицу двоих своих детей, а третьего в задымленной комнате не смогла найти. Малыш от испуга спрятался. К сожалению, он погиб.Глава регионального Главка Следственного комитета Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".В Крыму назначен новый глава минстрояГлава Крыма Сергей Аксенов назначил министром строительства и архитектуры республики Эдуарда Щеголева. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора предприятия "Вода Крыма".Прокуратура проверяет отсутствие тепла в школах и детсадах СимферополяЧасть симферопольцев и ряд образовательных учреждений Симферополя до сих пор остаются без отопления. По данному факту прокуратура Крыма начала проверку. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при предоставлении услуг населению, своевременности проведения ремонтных работ, а также работе аварийных служб.В Крыму начинается отопительный сезонВ понедельник в Феодосии в жилые дома начало поступать тепло. В Джанкое также запущен процесс наполнения системы. В Джанкойском районе Крыма отопление появится у жителей 27 октября. При этом здания здравоохранения, культуры, образования, спорта и другие учреждения будут протапливаться с 18:00 до 08:00 с 22 октября. В Керчи отопительный сезон начнется во вторник, 22 октября. В Судаке отопительный сезон начнется 24 октября. В Алуште тепло в квартирах станет во вторник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, севастополь, новости крыма, главное за день, пожар, происшествия, бюджет севастополя, отопление, отопительный сезон в крыму, общество, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
Главные новости Крыма: 21 октября

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 21 октября

22:59 21.10.2024
 
© МЧС РоссииСмертельный пожар в Красногвардейском районе Крыма
Смертельный пожар в Красногвардейском районе Крыма
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя утвердило проект бюджета на 2025 год. Двухлетний ребенок погиб на пожаре в Красногвардейском районе Крыма. Эдуарда Щеголева назначили новым министром строительства и архитектуры Крыма. Прокуратура проверяет отсутствие отопления в образовательных заведениях Симферополя.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Утвержден проект бюджета Севастополя на 2025 год
Правительство Севастополя в понедельник утвердило проект бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. На следующий год общий объем доходов запланирован в размере 65,8 млрд, расходов – 70,5 млрд рублей. Доходы в 2026 и 2027 году предположительно составят 69,4 млрд и 62,3 млрд рублей, расходы соответственно будут на уровне 74,4 млрд и 67,7 млрд рублей.
При этом почти половину средств – 33,7 млрд рублей – потратят на обеспечение социально-культурного сектора (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная защита населения). Больше всего денег планируется направить на образование (38%), социальную политику (30%) и здравоохранение (25%).
Под Алуштой спасли рыбака
Вчера, 17:51
Дрейфовал на лодке в открытом море: у берегов Крыма спасен рыбак
Гибель маленького ребенка на пожаре в Крыму
В селе Цветково Красногвардейского района на пожаре в частном доме погиб двухлетний ребенок. Предварительная причина трагедии - перекал печи. Когда началось возгорание, хозяйка дома вывела на улицу двоих своих детей, а третьего в задымленной комнате не смогла найти. Малыш от испуга спрятался. К сожалению, он погиб.
Глава регионального Главка Следственного комитета Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
В Крыму назначен новый глава минстроя
Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министром строительства и архитектуры республики Эдуарда Щеголева. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора предприятия "Вода Крыма".
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Вчера, 16:01
Ковид в Крыму и Севастополе идет на спад
Прокуратура проверяет отсутствие тепла в школах и детсадах Симферополя
Часть симферопольцев и ряд образовательных учреждений Симферополя до сих пор остаются без отопления. По данному факту прокуратура Крыма начала проверку. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при предоставлении услуг населению, своевременности проведения ремонтных работ, а также работе аварийных служб.
В Крыму начинается отопительный сезон
В понедельник в Феодосии в жилые дома начало поступать тепло. В Джанкое также запущен процесс наполнения системы. В Джанкойском районе Крыма отопление появится у жителей 27 октября. При этом здания здравоохранения, культуры, образования, спорта и другие учреждения будут протапливаться с 18:00 до 08:00 с 22 октября. В Керчи отопительный сезон начнется во вторник, 22 октября. В Судаке отопительный сезон начнется 24 октября. В Алуште тепло в квартирах станет во вторник.
Экологические тропы в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Вчера, 12:54Эксклюзивы РИА Новости Крым
Заморозки в Крыму: ждать ли ухудшения погоды
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Заголовок открываемого материала
00:01Во вторник в Крым вернется тепло
00:00Какой сегодня праздник: 22 октября
22:59Главные новости Крыма: 21 октября
22:48Определены минимальные проходные баллы ЕГЭ на 2025 год
22:37Главное за день: 21 октября
22:13"Это ты на фото?" – мошенники придумали новую схему обмана по телефону
21:51Британский журналист получил временное убежище в России
21:40Четыре мирных жителя ранены в Горловке
21:18Сохранили жизнь: в Крыму врачи отговорили от аборта 368 женщин
20:59В Ленинском районе Крыма на сутки отключат воду
20:41Неприкрытое вмешательство: в МИД России оценили итоги выборов в Молдавии
20:28Посольство проверяет, были ли на борту сбитого в Судане самолета россияне
20:11Конфликт на Украине не включен в повестку саммита БРИКС – в чем причина
19:41В Алуште начался отопительный сезон – тепло придет в дома во вторник
19:22К Земле летят потоки плазмы – когда ждать новую магнитную бурю
19:05Стали известны результаты первого тура выборов президента Молдавии
18:49В Севастополе простились с погибшим в Сирии морским офицером
18:31Катастрофа неизбежна: для чего Украину ускоренно зачищают от населения
18:15Чемпионская семья из Крыма победила в конкурсе "Семья года"
18:02Более 500 пользователей зарегистрировались в ИСУП Крыма с июня 2023 года
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