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Главные новости Крыма: 21 октября

Главные новости Крыма: 21 октября - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Главные новости Крыма: 21 октября

Правительство Севастополя утвердило проект бюджета на 2025 год. Двухлетний ребенок погиб на пожаре в Красногвардейском районе Крыма. Эдуарда Щеголева назначили... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T22:59

2024-10-21T22:59

2024-10-21T22:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя утвердило проект бюджета на 2025 год. Двухлетний ребенок погиб на пожаре в Красногвардейском районе Крыма. Эдуарда Щеголева назначили новым министром строительства и архитектуры Крыма. Прокуратура проверяет отсутствие отопления в образовательных заведениях Симферополя. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Утвержден проект бюджета Севастополя на 2025 годПравительство Севастополя в понедельник утвердило проект бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. На следующий год общий объем доходов запланирован в размере 65,8 млрд, расходов – 70,5 млрд рублей. Доходы в 2026 и 2027 году предположительно составят 69,4 млрд и 62,3 млрд рублей, расходы соответственно будут на уровне 74,4 млрд и 67,7 млрд рублей.При этом почти половину средств – 33,7 млрд рублей – потратят на обеспечение социально-культурного сектора (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная защита населения). Больше всего денег планируется направить на образование (38%), социальную политику (30%) и здравоохранение (25%).Гибель маленького ребенка на пожаре в КрымуВ селе Цветково Красногвардейского района на пожаре в частном доме погиб двухлетний ребенок. Предварительная причина трагедии - перекал печи. Когда началось возгорание, хозяйка дома вывела на улицу двоих своих детей, а третьего в задымленной комнате не смогла найти. Малыш от испуга спрятался. К сожалению, он погиб.Глава регионального Главка Следственного комитета Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".В Крыму назначен новый глава минстрояГлава Крыма Сергей Аксенов назначил министром строительства и архитектуры республики Эдуарда Щеголева. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора предприятия "Вода Крыма".Прокуратура проверяет отсутствие тепла в школах и детсадах СимферополяЧасть симферопольцев и ряд образовательных учреждений Симферополя до сих пор остаются без отопления. По данному факту прокуратура Крыма начала проверку. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при предоставлении услуг населению, своевременности проведения ремонтных работ, а также работе аварийных служб.В Крыму начинается отопительный сезонВ понедельник в Феодосии в жилые дома начало поступать тепло. В Джанкое также запущен процесс наполнения системы. В Джанкойском районе Крыма отопление появится у жителей 27 октября. При этом здания здравоохранения, культуры, образования, спорта и другие учреждения будут протапливаться с 18:00 до 08:00 с 22 октября. В Керчи отопительный сезон начнется во вторник, 22 октября. В Судаке отопительный сезон начнется 24 октября. В Алуште тепло в квартирах станет во вторник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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