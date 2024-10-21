https://crimea.ria.ru/20241021/britanskiy-zhurnalist-poluchil-vremennoe-ubezhische-v-rossii-1141250587.html

Британский журналист получил временное убежище в России

Британский журналист получил временное убежище в России - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Британский журналист получил временное убежище в России

Британский журналист Грэм Филлипс, который с 2014 года освещает события в Донбассе, получил временное убежище на территории России. Об этом сообщила официальный РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T21:51

2024-10-21T21:51

2024-10-21T21:55

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

грэм филлипс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Британский журналист Грэм Филлипс, который с 2014 года освещает события в Донбассе, получил временное убежище на территории России. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел страны Ирина Волк.Она отметила, что свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России журналисту вручили специалисты миграционного подразделения отдела МВД России "Октябрьский" Луганской Народной Республики. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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