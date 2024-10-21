https://crimea.ria.ru/20241021/britanskiy-zhurnalist-poluchil-vremennoe-ubezhische-v-rossii-1141250587.html
Британский журналист получил временное убежище в России
Британский журналист получил временное убежище в России - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Британский журналист получил временное убежище в России
Британский журналист Грэм Филлипс, который с 2014 года освещает события в Донбассе, получил временное убежище на территории России. Об этом сообщила официальный РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T21:51
2024-10-21T21:51
2024-10-21T21:55
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
грэм филлипс
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
луганская народная республика (лнр)
общество
великобритания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Британский журналист Грэм Филлипс, который с 2014 года освещает события в Донбассе, получил временное убежище на территории России. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел страны Ирина Волк.Она отметила, что свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России журналисту вручили специалисты миграционного подразделения отдела МВД России "Октябрьский" Луганской Народной Республики. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, грэм филлипс, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, луганская народная республика (лнр), общество, великобритания
Британский журналист получил временное убежище в России
Британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище в России
21:51 21.10.2024 (обновлено: 21:55 21.10.2024)