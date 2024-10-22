https://crimea.ria.ru/20241022/vo-vtornik-v-krym-vernetsya-teplo-1141251265.html
Во вторник в Крым вернется тепло
Во вторник в Крым вернется тепло - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Во вторник в Крым вернется тепло
Во погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадки прекратятся и потеплеет. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T00:01
2024-10-22T00:01
2024-10-22T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Во погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадки прекратятся и потеплеет. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +15...17 градусов.В Севастополе переменная облачность, сухо. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +14…16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +9, днем потеплеет до +18 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Во вторник в Крым вернется тепло
В Крыму во вторник потеплеет до +18 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Во погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадки прекратятся и потеплеет. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 22 октября ночью +1…6, на побережье до +9, днем +13…18, в горах ночью 0…-2, днем +3…8", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +15...17 градусов.
В Севастополе переменная облачность, сухо. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +14…16.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +9, днем потеплеет до +18 градусов.
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