https://crimea.ria.ru/20241022/vo-vtornik-v-krym-vernetsya-teplo-1141251265.html

Во вторник в Крым вернется тепло

Во вторник в Крым вернется тепло - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Во вторник в Крым вернется тепло

Во погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадки прекратятся и потеплеет. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.10.2024

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2024-10-22T00:01

2024-10-22T00:01

крым

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крымская погода

симферополь

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ялта

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судак

евпатория

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Во погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадки прекратятся и потеплеет. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +15...17 градусов.В Севастополе переменная облачность, сухо. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +14…16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +9, днем потеплеет до +18 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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