"Это ты на фото?" – мошенники придумали новую схему обмана по телефону
Мошенники стали присылать крымчанам ссылки на фото с вредоносной программой – эксперт
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПарень с телефоном
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Мошенники стали присылать в мессенджерах от имени знакомых ссылки на архив с фотографиями и вредоносным программным обеспечением. О новой схеме, обнаруженной в Крыму, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков республики Игорь Серегин.
"Внутри изображения спрятать какой-то вредоносный код довольно сложно. Тем более, что сама платформа этого не позволит. А вот прислать файлик, и сказать, нажми, распакуй, и там будут фотографии – да, там можно. К вам прилетает ссылочка: "Смотри, наши фотки с корпоратива". Или: "Это ты на фотографии?" Вы нажимаете, и вам может установиться вредоносное программное обеспечение. С помощью этого софта мошенники могут управлять вашим телефоном", – рассказал Серегин.
При этом по-прежнему в тренде так называемые сообщения и звонки "от начальства". Сегодня это как правило распоряжения, связанные с финансовыми отчетами, которые подбиваются к концу года.
"Кому-то надо закрывать сметы, кто-то побоится проверок – и это работает", – объяснил Сереги
Продолжают атаковать мошенники и госуслуги, чтобы взять кредит на человека без его согласия. И то, что у аферистов это получается, по словам Серегина, свидетельствует не о пробеле в обеспечении безопасности сайта – вопрос стоит в степени доверчивости граждан, которые готовы предоставить данные незнакомцам по телефону, подчеркнул эксперт.
Ранее РИА Новости Крым публиковал список и описание самых популярных схем, которыми пользуются дистанционные мошенники.
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