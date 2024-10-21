https://crimea.ria.ru/20241021/eto-ty-na-foto--moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-po-telefonu-1141238203.html

"Это ты на фото?" – мошенники придумали новую схему обмана по телефону

"Это ты на фото?" – мошенники придумали новую схему обмана по телефону - РИА Новости Крым, 21.10.2024

"Это ты на фото?" – мошенники придумали новую схему обмана по телефону

Мошенники стали присылать в мессенджерах от имени знакомых ссылки на архив с фотографиями и вредоносным программным обеспечением. О новой схеме, обнаруженной в... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T22:13

2024-10-21T22:13

2024-10-21T22:13

мошенничество

радио "спутник в крыму"

крым

общество

цифровая безопасность

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игорь серегин

совет эксперта

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Мошенники стали присылать крымчанам ссылки на фото с вредоносной программой – эксперт Серегин Мошенники стали присылать крымчанам ссылки на фото с вредоносной программой – эксперт Серегин audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Мошенники стали присылать в мессенджерах от имени знакомых ссылки на архив с фотографиями и вредоносным программным обеспечением. О новой схеме, обнаруженной в Крыму, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков республики Игорь Серегин.При этом по-прежнему в тренде так называемые сообщения и звонки "от начальства". Сегодня это как правило распоряжения, связанные с финансовыми отчетами, которые подбиваются к концу года. "Кому-то надо закрывать сметы, кто-то побоится проверок – и это работает", – объяснил СерегиПродолжают атаковать мошенники и госуслуги, чтобы взять кредит на человека без его согласия. И то, что у аферистов это получается, по словам Серегина, свидетельствует не о пробеле в обеспечении безопасности сайта – вопрос стоит в степени доверчивости граждан, которые готовы предоставить данные незнакомцам по телефону, подчеркнул эксперт.Ранее РИА Новости Крым публиковал список и описание самых популярных схем, которыми пользуются дистанционные мошенники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть признаков: в каких случаях банки блокируют переводы клиентовУчастник СВО в Севастополе стал жертвой аферистов – дело в прокуратуреЕсли украли деньги с банковской карты – что делать

https://crimea.ria.ru/20241016/zvonit-sluzhba-podderzhki---novaya-skhema-krazhi-akkauntov-v-telegram-1141134118.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, крым, общество, цифровая безопасность, новости крыма, игорь серегин, совет эксперта