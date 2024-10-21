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"Это ты на фото?" – мошенники придумали новую схему обмана по телефону - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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https://crimea.ria.ru/20241021/eto-ty-na-foto--moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-po-telefonu-1141238203.html
"Это ты на фото?" – мошенники придумали новую схему обмана по телефону
"Это ты на фото?" – мошенники придумали новую схему обмана по телефону - РИА Новости Крым, 21.10.2024
"Это ты на фото?" – мошенники придумали новую схему обмана по телефону
Мошенники стали присылать в мессенджерах от имени знакомых ссылки на архив с фотографиями и вредоносным программным обеспечением. О новой схеме, обнаруженной в... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T22:13
2024-10-21T22:13
мошенничество
радио "спутник в крыму"
крым
общество
цифровая безопасность
новости крыма
игорь серегин
совет эксперта
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Мошенники стали присылать крымчанам ссылки на фото с вредоносной программой – эксперт Серегин
Мошенники стали присылать крымчанам ссылки на фото с вредоносной программой – эксперт Серегин
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Мошенники стали присылать в мессенджерах от имени знакомых ссылки на архив с фотографиями и вредоносным программным обеспечением. О новой схеме, обнаруженной в Крыму, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков республики Игорь Серегин.При этом по-прежнему в тренде так называемые сообщения и звонки "от начальства". Сегодня это как правило распоряжения, связанные с финансовыми отчетами, которые подбиваются к концу года. "Кому-то надо закрывать сметы, кто-то побоится проверок – и это работает", – объяснил СерегиПродолжают атаковать мошенники и госуслуги, чтобы взять кредит на человека без его согласия. И то, что у аферистов это получается, по словам Серегина, свидетельствует не о пробеле в обеспечении безопасности сайта – вопрос стоит в степени доверчивости граждан, которые готовы предоставить данные незнакомцам по телефону, подчеркнул эксперт.Ранее РИА Новости Крым публиковал список и описание самых популярных схем, которыми пользуются дистанционные мошенники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть признаков: в каких случаях банки блокируют переводы клиентовУчастник СВО в Севастополе стал жертвой аферистов – дело в прокуратуреЕсли украли деньги с банковской карты – что делать
https://crimea.ria.ru/20241016/zvonit-sluzhba-podderzhki---novaya-skhema-krazhi-akkauntov-v-telegram-1141134118.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
мошенничество, крым, общество, цифровая безопасность, новости крыма, игорь серегин, совет эксперта
"Это ты на фото?" – мошенники придумали новую схему обмана по телефону

Мошенники стали присылать крымчанам ссылки на фото с вредоносной программой – эксперт

22:13 21.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПарень с телефоном
Парень с телефоном - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Мошенники стали присылать в мессенджерах от имени знакомых ссылки на архив с фотографиями и вредоносным программным обеспечением. О новой схеме, обнаруженной в Крыму, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков республики Игорь Серегин.
Мошенники стали присылать крымчанам ссылки на фото с вредоносной программой – эксперт Серегин
Вчера, 22:13
"Внутри изображения спрятать какой-то вредоносный код довольно сложно. Тем более, что сама платформа этого не позволит. А вот прислать файлик, и сказать, нажми, распакуй, и там будут фотографии – да, там можно. К вам прилетает ссылочка: "Смотри, наши фотки с корпоратива". Или: "Это ты на фотографии?" Вы нажимаете, и вам может установиться вредоносное программное обеспечение. С помощью этого софта мошенники могут управлять вашим телефоном", – рассказал Серегин.
При этом по-прежнему в тренде так называемые сообщения и звонки "от начальства". Сегодня это как правило распоряжения, связанные с финансовыми отчетами, которые подбиваются к концу года.
"Кому-то надо закрывать сметы, кто-то побоится проверок – и это работает", – объяснил Сереги
Продолжают атаковать мошенники и госуслуги, чтобы взять кредит на человека без его согласия. И то, что у аферистов это получается, по словам Серегина, свидетельствует не о пробеле в обеспечении безопасности сайта – вопрос стоит в степени доверчивости граждан, которые готовы предоставить данные незнакомцам по телефону, подчеркнул эксперт.
Ранее РИА Новости Крым публиковал список и описание самых популярных схем, которыми пользуются дистанционные мошенники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Радио "Спутник в Крыму"МошенничествоКрымОбществоЦифровая безопасностьНовости КрымаИгорь СерегинСовет эксперта
 
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