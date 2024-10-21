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К Земле летят потоки плазмы – когда ждать новую магнитную бурю - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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К Земле летят потоки плазмы – когда ждать новую магнитную бурю
К Земле летят потоки плазмы – когда ждать новую магнитную бурю - РИА Новости Крым, 21.10.2024
К Земле летят потоки плазмы – когда ждать новую магнитную бурю
Очередная магнитная буря обрушится на Землю в ночь на вторник, 22 октября. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T19:22
2024-10-21T19:22
магнитные бури
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря обрушится на Землю в ночь на вторник, 22 октября. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Уже 23 октября вероятность повторения магнитной бури, по прогнозу ученых, не превысит пяти процентов. В следующий раз слабые космические волнения могут произойти 11, 12 и 15 ноября, однако сейчас ожидается, что их сила не достигнет даже минимального уровня G1.Солнце в 2024 году достигло пика своей активности, что вызывает многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, сообщал ранее завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев.Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико и сопоставимо с магнитным влиянием троллейбуса на его пассажиров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокацияМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности
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магнитные бури, солнце, вспышки на солнце, астрономия, земля, космос, здоровье, стихия, новости
К Земле летят потоки плазмы – когда ждать новую магнитную бурю

Новая магнитная буря обрушится на Землю в ночь на вторник – ученые

19:22 21.10.2024
 
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФФотография короны Солнца получена 15.09.2024 в 13:26 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO
Фотография короны Солнца получена 15.09.2024 в 13:26 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря обрушится на Землю в ночь на вторник, 22 октября. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По данным ученых, геомагнитный удар накроет Землю в три часа ночи. Его мощность не превысит уровня G1 - самого слабого в классификации. Эта магнитная буря продлится до 6 часов утра. Далее в течение дня магнитосфера будет спокойной.
Уже 23 октября вероятность повторения магнитной бури, по прогнозу ученых, не превысит пяти процентов. В следующий раз слабые космические волнения могут произойти 11, 12 и 15 ноября, однако сейчас ожидается, что их сила не достигнет даже минимального уровня G1.
Солнце в 2024 году достигло пика своей активности, что вызывает многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, сообщал ранее завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев.
Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико и сопоставимо с магнитным влиянием троллейбуса на его пассажиров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Магнитные буриСолнцеВспышки на СолнцеАстрономияЗемлякосмосЗдоровьеСтихияНовости
 
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