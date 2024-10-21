https://crimea.ria.ru/20241021/k-zemle-letyat-potoki-plazmy--kogda-zhdat-novuyu-magnitnuyu-buryu-1141237344.html

К Земле летят потоки плазмы – когда ждать новую магнитную бурю

К Земле летят потоки плазмы – когда ждать новую магнитную бурю - РИА Новости Крым, 21.10.2024

К Земле летят потоки плазмы – когда ждать новую магнитную бурю

Очередная магнитная буря обрушится на Землю в ночь на вторник, 22 октября. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T19:22

2024-10-21T19:22

2024-10-21T19:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря обрушится на Землю в ночь на вторник, 22 октября. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Уже 23 октября вероятность повторения магнитной бури, по прогнозу ученых, не превысит пяти процентов. В следующий раз слабые космические волнения могут произойти 11, 12 и 15 ноября, однако сейчас ожидается, что их сила не достигнет даже минимального уровня G1.Солнце в 2024 году достигло пика своей активности, что вызывает многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, сообщал ранее завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев.Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико и сопоставимо с магнитным влиянием троллейбуса на его пассажиров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокацияМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, солнце, вспышки на солнце, астрономия, земля, космос, здоровье, стихия, новости