https://crimea.ria.ru/20241021/glavnoe-za-den-21-oktyabrya-1141249988.html

Главное за день: 21 октября

Главное за день: 21 октября - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Главное за день: 21 октября

В Молдавии огласили итоги первого тура выборов президента и референдума о евроинтеграции страны. США объявили о выделении Украине нового пакета помощи на 400... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T22:37

2024-10-21T22:37

2024-10-21T22:37

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запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Молдавии огласили итоги первого тура выборов президента и референдума о евроинтеграции страны. США объявили о выделении Украине нового пакета помощи на 400 миллионов долларов. ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Запорожской области – погибли две женщины. На Украине поражены объекты энергетики и военные аэродромы. В Судане сбит грузовой самолет, на котором, предположительно, находились россияне.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Результаты выборов и референдума в МолдавииЦентральная избирательная комиссия Молдавии опубликовала итоги первого тура выборов президента и референдума об изменениях конституции с целью вступления республики в Евросоюз.По итогам обработки всех протоколов действующий президент Майя Санду получила 42,45%, бывший генпрокурор Александр Стояногло – 25,98%. Они вышли во второй тур, который состоится 3 ноября. Третье место занял лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, за которого 13,79% избирателей.На референдуме по вопросу поддержки изменения конституции с целью вступления Молдавии в Евросоюз "за" проголосовали 50,46%, "против" – 49,54%. Как заявила Санду, этот результат позволяет включить в конституцию принцип вступления страны в ЕС.Новый пакет военной помощи УкраинеМинистр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Киев объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, минометы и боеприпасы к ним, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, бронетранспортеры M113.Кроме того, предусмотрена передача Киеву спутникового коммуникационного оборудования, стрелкового оружия, гранат, оборудования для проведения взрывных работ и защиты критической инфраструктуры.Атака ВСУ на Запорожскую областьУкраинские боевики в понедельник обстреляли из артиллерии рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что трех раненых женщин в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.Позже руководитель региона рассказал, что две из них – 1974 и 1978 года рождения – умерли в лечебном учреждении от полученных ранений. Состояние третьей пострадавшей стабильно тяжелое.Кроме того, был атакован Энергодар. При обстреле в городе частично нарушено электроснабжение, отключена автоматика высоковольтной линии на Запорожской атомной электростанции.Удары ВС России по объектам на УкраинеРоссийские войска за прошедшие сутки нанесли комбинированные удары ракетами, беспилотниками и артиллерией по различным целям на Украине. По данным Минобороны РФ, в результате были поражены объекты энергетики Украины, которые обеспечивали действия ВСУ, а также инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и склады хранения ударных беспилотников, пункт временной дисклокации иностранных наемников.Крушение грузового самолета в СуданеВечером в понедельник Посольство России в Судане сообщило со ссылкой на Силы быстрого реагирования о том, что был сбит грузовой самолет. В составе его экипажа, предположительно, были граждане России.В дипмиссии заявили, что дипломаты в контакте с суданскими властями предпринимают все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента. Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.

https://crimea.ria.ru/20241021/v-es-ikh-ne-zhdut-dlya-chego-v-moldavii-zateyali-referendum-evrointegratsii-1141224037.html

https://crimea.ria.ru/20241021/katastrofa-neizbezhna-dlya-chego-ukrainu-uskorenno-zachischayut-ot-naseleniya-1141247357.html

https://crimea.ria.ru/20241021/chto-pozvolit-zaklyuchit-mir-na-ukraine--otvet-lavrova-1141230838.html

россия

молдавия

судан

украина

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

сша

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2024

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