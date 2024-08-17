https://crimea.ria.ru/20240817/otryad-tigr-vydvinulsya-v-kurskuyu-oblast-1139668136.html

Отряд "Тигр" выдвинулся в Курскую область

Отряд "Тигр" выдвинулся в Курскую область - РИА Новости Крым, 17.08.2024

Отряд "Тигр" выдвинулся в Курскую область

Вернувшиеся из зоны специальной военной операции бойцы добровольческого отряда "Тигр" из Приморского края выдвинулись в Курскую область для борьбы с украинскими РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T09:51

2024-08-17T09:51

2024-08-17T09:51

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

приморье

воздушно-космический силы (вкс)

новости сво

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вернувшиеся из зоны специальной военной операции бойцы добровольческого отряда "Тигр" из Приморского края выдвинулись в Курскую область для борьбы с украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.Формирование возглавляет вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, добавил Кожемяко.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Саперы "Севера" дистанционно заминировали проходы к курскому приграничьюВСУ в Курской области потеряли более 200 боевиков за суткиАрмия России отразила атаки ВСУ на два села в Курской области

https://crimea.ria.ru/20240815/rossiya-vernuli-kontrol-nad-naselennym-punktom-krupets-v-kurskoy-oblasti-1139627138.html

курская область

приморье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, приморье, воздушно-космический силы (вкс), новости сво, безопасность, новости