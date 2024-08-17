Отряд "Тигр" выдвинулся в Курскую область
Добровольческий отряд "Тигр" из Приморья отправился в Курскую область для помощи ВС РФ
© Губернатор Приморского края Олег КожемякоДобровольческий отряд "Тигр" из Приморья отправился в Курскую область для помощи ВС РФ
© Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вернувшиеся из зоны специальной военной операции бойцы добровольческого отряда "Тигр" из Приморского края выдвинулись в Курскую область для борьбы с украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.
"Бойцы отряда "Тигр", которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область для помощи в освобождении российских территорий от нацистов. Уверен, что приморцы доблестно выполнят поставленные задачи и скоро вернутся домой", - написал он в своем Telegram-канале.
Формирование возглавляет вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, добавил Кожемяко.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.
Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.
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