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Отряд "Тигр" выдвинулся в Курскую область - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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Отряд "Тигр" выдвинулся в Курскую область
Отряд "Тигр" выдвинулся в Курскую область - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Отряд "Тигр" выдвинулся в Курскую область
Вернувшиеся из зоны специальной военной операции бойцы добровольческого отряда "Тигр" из Приморского края выдвинулись в Курскую область для борьбы с украинскими РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T09:51
2024-08-17T09:51
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
приморье
воздушно-космический силы (вкс)
новости сво
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вернувшиеся из зоны специальной военной операции бойцы добровольческого отряда "Тигр" из Приморского края выдвинулись в Курскую область для борьбы с украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.Формирование возглавляет вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, добавил Кожемяко.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Саперы "Севера" дистанционно заминировали проходы к курскому приграничьюВСУ в Курской области потеряли более 200 боевиков за суткиАрмия России отразила атаки ВСУ на два села в Курской области
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, приморье, воздушно-космический силы (вкс), новости сво, безопасность, новости
Отряд "Тигр" выдвинулся в Курскую область

Добровольческий отряд "Тигр" из Приморья отправился в Курскую область для помощи ВС РФ

09:51 17.08.2024
 
© Губернатор Приморского края Олег КожемякоДобровольческий отряд "Тигр" из Приморья отправился в Курскую область для помощи ВС РФ
Добровольческий отряд Тигр из Приморья отправился в Курскую область для помощи ВС РФ
© Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вернувшиеся из зоны специальной военной операции бойцы добровольческого отряда "Тигр" из Приморского края выдвинулись в Курскую область для борьбы с украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.
"Бойцы отряда "Тигр", которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область для помощи в освобождении российских территорий от нацистов. Уверен, что приморцы доблестно выполнят поставленные задачи и скоро вернутся домой", - написал он в своем Telegram-канале.
Формирование возглавляет вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, добавил Кожемяко.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.
Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.
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