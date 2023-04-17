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В Севастополе кабардинец ответит за хищение субсидий на 15 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.04.2023
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В Севастополе кабардинец ответит за хищение субсидий на 15 млн рублей
В Севастополе кабардинец ответит за хищение субсидий на 15 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.04.2023
В Севастополе кабардинец ответит за хищение субсидий на 15 млн рублей
Уроженец Кабардино-Балкарской Республики предстанет перед судом в Севастополе по обвинению в хищении 15 млн рублей, выделенных в качестве субсидии на развитие... РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T12:36
2023-04-17T12:36
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
мошенничество
сельское хозяйство
общество
новости крыма
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Уроженец Кабардино-Балкарской Республики предстанет перед судом в Севастополе по обвинению в хищении 15 млн рублей, выделенных в качестве субсидии на развитие сельскохозяйственного кооператива. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По версии следствия, злоумышленник в 2019 году создал в Севастополе сельскохозяйственный потребительский кооператив по производству молочной продукции. Учредителем кооператива выступила гражданская супруга обвиняемого, а сам он был избран председателем правления.Спустя год он подал в департамент сельского хозяйства города заявку на получение субсидии в размере 15 млн рублей, которую якобы планировал потратить на развитие кооператива. При этом кабарндинец предоставил заведомо подложные документы о составе кооператива, программе развития и приобретении им модульного молочного цеха.Было возбуждено и расследовано уголовное дело о мошенничестве. В ходе следствия на автомобиль и земельный участок обвиняемого наложен арест. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением готовится к передаче в суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский фермер обманом получил субсидию на 2,2 млн рублейКраснодарец заработал 5 миллионов и срок за мошенничество в пандемию Трое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительстве
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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, мошенничество, сельское хозяйство, общество, новости крыма, закон и право
В Севастополе кабардинец ответит за хищение субсидий на 15 млн рублей

Прокуратура Севастополя: 41-летний кабардинец ответит за хищение субсидий на 15 миллионов

12:36 17.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Уроженец Кабардино-Балкарской Республики предстанет перед судом в Севастополе по обвинению в хищении 15 млн рублей, выделенных в качестве субсидии на развитие сельскохозяйственного кооператива. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По версии следствия, злоумышленник в 2019 году создал в Севастополе сельскохозяйственный потребительский кооператив по производству молочной продукции. Учредителем кооператива выступила гражданская супруга обвиняемого, а сам он был избран председателем правления.
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Спустя год он подал в департамент сельского хозяйства города заявку на получение субсидии в размере 15 млн рублей, которую якобы планировал потратить на развитие кооператива. При этом кабарндинец предоставил заведомо подложные документы о составе кооператива, программе развития и приобретении им модульного молочного цеха.
"В январе 2021 года мужчина получил 15 млн рублей, выделенных из бюджета в качестве субсидии. В действительности кооператив хозяйственную деятельность не вел, оборудование для производства продукции не приобретал, а полученными денежными средствами злоумышленник распорядился по личному усмотрению", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Было возбуждено и расследовано уголовное дело о мошенничестве. В ходе следствия на автомобиль и земельный участок обвиняемого наложен арест. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением готовится к передаче в суд для рассмотрения по существу.
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СевастопольПрокуратура города СевастополяПроисшествияМошенничествоСельское хозяйствоОбществоНовости КрымаЗакон и право
 
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