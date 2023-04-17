https://crimea.ria.ru/20230417/v-sevastopole-kabardinets-otvetit-za-khischenie-subsidiy-na-15-mln-rubley-1128217671.html

В Севастополе кабардинец ответит за хищение субсидий на 15 млн рублей

В Севастополе кабардинец ответит за хищение субсидий на 15 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.04.2023

В Севастополе кабардинец ответит за хищение субсидий на 15 млн рублей

Уроженец Кабардино-Балкарской Республики предстанет перед судом в Севастополе по обвинению в хищении 15 млн рублей, выделенных в качестве субсидии на развитие... РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T12:36

2023-04-17T12:36

2023-04-17T12:36

севастополь

прокуратура города севастополя

происшествия

мошенничество

сельское хозяйство

общество

новости крыма

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Уроженец Кабардино-Балкарской Республики предстанет перед судом в Севастополе по обвинению в хищении 15 млн рублей, выделенных в качестве субсидии на развитие сельскохозяйственного кооператива. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По версии следствия, злоумышленник в 2019 году создал в Севастополе сельскохозяйственный потребительский кооператив по производству молочной продукции. Учредителем кооператива выступила гражданская супруга обвиняемого, а сам он был избран председателем правления.Спустя год он подал в департамент сельского хозяйства города заявку на получение субсидии в размере 15 млн рублей, которую якобы планировал потратить на развитие кооператива. При этом кабарндинец предоставил заведомо подложные документы о составе кооператива, программе развития и приобретении им модульного молочного цеха.Было возбуждено и расследовано уголовное дело о мошенничестве. В ходе следствия на автомобиль и земельный участок обвиняемого наложен арест. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением готовится к передаче в суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский фермер обманом получил субсидию на 2,2 млн рублейКраснодарец заработал 5 миллионов и срок за мошенничество в пандемию Трое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительстве

https://crimea.ria.ru/20230410/120-faktov-v-krymu-vetvrachi-obmanom-pomogali-fermeram-poluchat-gospomosch-1128088058.html

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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, мошенничество, сельское хозяйство, общество, новости крыма, закон и право