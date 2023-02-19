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Где в Симферополе появятся новые детские площадки - РИА Новости Крым, 19.02.2023
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Где в Симферополе появятся новые детские площадки
Где в Симферополе появятся новые детские площадки - РИА Новости Крым, 19.02.2023
Где в Симферополе появятся новые детские площадки
Власти Симферополя определились, где в этом году появятся детские площадки. Список дворов опубликовал глава городской администрации Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T08:29
2023-02-19T08:29
симферополь
городская среда
михаил афанасьев
общество
благоустройство
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Власти Симферополя определились, где в этом году появятся детские площадки. Список дворов опубликовал глава городской администрации Михаил Афанасьев.По его словам, новые зоны для детского отдыха построят на ул. Севастопольская, 20/1, ул. Инге/пер. Крылова, ул. Полигонная, ул. Трубаченко, 16а, ул. Аэрофлотская, 16, ул. Залесская, 45-47-49 – ул.Баррикадная, 70, ул. 60 лет Октября, 19, ул. Гоголя, 74, ул. Льдозаводская, 8, ул. Евпаторийское шоссе, 3, ул. Маршала Жукова, 43, ул. Киевская, 135/ул. Ростовская, 3,5, ул. Никанорова, 9 за школой № 31, ул. Кубанская, 11, 11а, ул. Мате Залки, 7д, ул. Лескова, 66, ул. Тренева, 13, 17, пер. Курчатова, 13, а также в пгт Комсомольское на переулке Советском, 35.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов дал руководителям администраций городов и районов 20 дней на заключение контрактов по благоустройству городов. Предварительные итоги работы руководства муниципалитетов, по его словам, будут подведены 1 марта.В 2023 году республика получит на благоустройство общественных территорий 7,5 млрд рублей.По итогам 2022 года Крым стал лучшим среди субъектов Южного федерального округа по освоению средств национальных проектов, достигнув 125 из 139 целевых показателей. За федеральные деньги в пяти районах республики установлены спортивные площадки, в 14 организациях спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование.Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Ялты назвала стоимость уборки городских улиц в 2023 годуВ Симферополе оценили темпы ремонта дворов и территорийВ Симферополе благоустроят еще 19 дворов за 630 млн рублей
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РИА Новости Крым
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симферополь, городская среда, михаил афанасьев, общество, благоустройство, новости крыма
Где в Симферополе появятся новые детские площадки

Мэр Симферополя Афанасьев: в 2023 году построят больше 20 детских площадок – список улиц

08:29 19.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДетская площадка
Детская площадка - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Власти Симферополя определились, где в этом году появятся детские площадки. Список дворов опубликовал глава городской администрации Михаил Афанасьев.
По его словам, новые зоны для детского отдыха построят на ул. Севастопольская, 20/1, ул. Инге/пер. Крылова, ул. Полигонная, ул. Трубаченко, 16а, ул. Аэрофлотская, 16, ул. Залесская, 45-47-49 – ул.Баррикадная, 70, ул. 60 лет Октября, 19, ул. Гоголя, 74, ул. Льдозаводская, 8, ул. Евпаторийское шоссе, 3, ул. Маршала Жукова, 43, ул. Киевская, 135/ул. Ростовская, 3,5, ул. Никанорова, 9 за школой № 31, ул. Кубанская, 11, 11а, ул. Мате Залки, 7д, ул. Лескова, 66, ул. Тренева, 13, 17, пер. Курчатова, 13, а также в пгт Комсомольское на переулке Советском, 35.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов дал руководителям администраций городов и районов 20 дней на заключение контрактов по благоустройству городов. Предварительные итоги работы руководства муниципалитетов, по его словам, будут подведены 1 марта.
В 2023 году республика получит на благоустройство общественных территорий 7,5 млрд рублей.
По итогам 2022 года Крым стал лучшим среди субъектов Южного федерального округа по освоению средств национальных проектов, достигнув 125 из 139 целевых показателей. За федеральные деньги в пяти районах республики установлены спортивные площадки, в 14 организациях спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование.
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СимферопольГородская средаМихаил АфанасьевОбществоБлагоустройствоНовости Крыма
 
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