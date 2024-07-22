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Газовый баллон взорвался в Крыму – из-под завалов дома спасены трое - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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Газовый баллон взорвался в Крыму – из-под завалов дома спасены трое
Газовый баллон взорвался в Крыму – из-под завалов дома спасены трое - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Газовый баллон взорвался в Крыму – из-под завалов дома спасены трое
В крымском селе Владиславовка после хлопка газовоздушной смеси в жилом доме из-под завалов спасены три человека, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T17:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В крымском селе Владиславовка после хлопка газовоздушной смеси в жилом доме из-под завалов спасены три человека, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС России.Уточняется, что возгорания на месте ЧП не было. Пострадавших передали врачам. На месте работают порядка 40 специалистов и 12 единиц техники. Разбор завалов продолжается.Четыре человека пострадали в Апшеронске, где в результате хлопка газа обрушилось здание, сообщала ранее в понедельник прокуратура Краснодарского края.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв в Апшеронске - СК завел уголовное делоТри человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в СочиВ жилом доме в Дагестане взорвался газ: что известно на данный момент
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крым, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости крыма, взрыв
Газовый баллон взорвался в Крыму – из-под завалов дома спасены трое

Во Владиславовке в Крыму после хлопка газа в жилом доме из-под завалов спасены трое – МЧС

17:33 22.07.2024 (обновлено: 17:47 22.07.2024)
 
© МЧС РоссииВо Владиславовке из-под завалов спасены трое человек после хлопка газа
Во Владиславовке из-под завалов спасены трое человек после хлопка газа
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В крымском селе Владиславовка после хлопка газовоздушной смеси в жилом доме из-под завалов спасены три человека, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС России.

"Из-за разгерметизации газового баллона обрушились конструкции частного одноэтажного жилого дома. Из-под завалов спасены трое" , - сказано в сообщении спасателей.

Уточняется, что возгорания на месте ЧП не было.
Пострадавших передали врачам. На месте работают порядка 40 специалистов и 12 единиц техники. Разбор завалов продолжается.
Четыре человека пострадали в Апшеронске, где в результате хлопка газа обрушилось здание, сообщала ранее в понедельник прокуратура Краснодарского края.
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КрымПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости КрымаВзрыв
 
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