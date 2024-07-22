https://crimea.ria.ru/20240722/gazovyy-ballon-vzorvalsya-vo-vladislavovke--iz-pod-zavalov-spaseny-troe-1139054456.html

Газовый баллон взорвался в Крыму – из-под завалов дома спасены трое

Газовый баллон взорвался в Крыму – из-под завалов дома спасены трое - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Газовый баллон взорвался в Крыму – из-под завалов дома спасены трое

В крымском селе Владиславовка после хлопка газовоздушной смеси в жилом доме из-под завалов спасены три человека, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T17:33

2024-07-22T17:33

2024-07-22T17:47

крым

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости крыма

взрыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/16/1139053957_0:0:788:443_1920x0_80_0_0_de1b901d13966e8f17ee360983a57fe0.png.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В крымском селе Владиславовка после хлопка газовоздушной смеси в жилом доме из-под завалов спасены три человека, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС России.Уточняется, что возгорания на месте ЧП не было. Пострадавших передали врачам. На месте работают порядка 40 специалистов и 12 единиц техники. Разбор завалов продолжается.Четыре человека пострадали в Апшеронске, где в результате хлопка газа обрушилось здание, сообщала ранее в понедельник прокуратура Краснодарского края.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв в Апшеронске - СК завел уголовное делоТри человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в СочиВ жилом доме в Дагестане взорвался газ: что известно на данный момент

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости крыма, взрыв