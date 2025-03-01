https://crimea.ria.ru/20250301/novye-zhertvy-na-khersonschine-iz-za-udarov-vsu-po-zhilomu-sektoru-1144578125.html

Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому сектору

Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому сектору - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому сектору

Число жертв обстрелов ВСУ Херсонщины увеличилось после очередной в этот день террористической атаки по жилому сектору. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T16:43

2025-03-01T16:43

2025-03-01T16:55

новости

владимир сальдо

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Число жертв обстрелов ВСУ Херсонщины увеличилось после очередной в этот день террористической атаки по жилому сектору. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, по его словам, есть пострадавшие в Новой Каховке, Казачьих Лагерях и Великой Лепетихе. Ранения здесь получили трое мужчин, все они были госпитализированы, уточнил глава региона.Таким образом, с начала дня 1 марта на Херсонщине погибли уже трое мирных жителей и пятеро получили ранения.Также враг обстрелял Каховку, Малую Лепетиху, Голую Пристань, Таврийск, Днепряны, Горностаевку и Нижний Рогачик, о жертвах здесь не сообщается.Ранее в этот день глава Новой Каховки Виталий Гура сообщил о гибели мужчины и женщины при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль на Мелитопольской трассе.Накануне, 28 февраля, ВСУ ударили по Херсонщине дронами и "лепестками", в результате чего двое мирных жителей погибли, а трое получили различные ранения.Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому секторуГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали обеспечивающую Европу газом станцию "Турецкого потока" Над Крымом сбили 11 беспилотников Еще два села в Донбассе перешли под контроль России

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир сальдо, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область