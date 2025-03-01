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Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому сектору
Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому сектору - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому сектору
Число жертв обстрелов ВСУ Херсонщины увеличилось после очередной в этот день террористической атаки по жилому сектору. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T16:43
2025-03-01T16:43
2025-03-01T16:55
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владимир сальдо
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Число жертв обстрелов ВСУ Херсонщины увеличилось после очередной в этот день террористической атаки по жилому сектору. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, по его словам, есть пострадавшие в Новой Каховке, Казачьих Лагерях и Великой Лепетихе. Ранения здесь получили трое мужчин, все они были госпитализированы, уточнил глава региона.Таким образом, с начала дня 1 марта на Херсонщине погибли уже трое мирных жителей и пятеро получили ранения.Также враг обстрелял Каховку, Малую Лепетиху, Голую Пристань, Таврийск, Днепряны, Горностаевку и Нижний Рогачик, о жертвах здесь не сообщается.Ранее в этот день глава Новой Каховки Виталий Гура сообщил о гибели мужчины и женщины при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль на Мелитопольской трассе.Накануне, 28 февраля, ВСУ ударили по Херсонщине дронами и "лепестками", в результате чего двое мирных жителей погибли, а трое получили различные ранения.Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому секторуГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали обеспечивающую Европу газом станцию "Турецкого потока" Над Крымом сбили 11 беспилотников Еще два села в Донбассе перешли под контроль России
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новости, владимир сальдо, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область
Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому сектору
Трое погибли и пятеро получили ранения из-за обстрелов ВСУ мирных на Херсонщине
16:43 01.03.2025 (обновлено: 16:55 01.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Число жертв обстрелов ВСУ Херсонщины увеличилось после очередной в этот день террористической атаки по жилому сектору. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Алешках террористический удар врага по жилому сектору привел к гибели местного жителя. Еще один мужчина 1987 года рождения получил осколочные ранения. Сейчас он находится в Алешкинской больнице", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, есть пострадавшие в Новой Каховке, Казачьих Лагерях и Великой Лепетихе. Ранения здесь получили трое мужчин, все они были госпитализированы, уточнил глава региона.
Таким образом, с начала дня 1 марта на Херсонщине погибли уже трое мирных жителей и пятеро получили ранения.
"Самый бесчеловечный эпизод произошел на автомобильной дороге между Новой Маячкой и Обрывками", где украинские боевики обстреляли обычный гражданский автомобиль", - подчеркнул Сальдо.
Также враг обстрелял Каховку, Малую Лепетиху, Голую Пристань, Таврийск, Днепряны, Горностаевку и Нижний Рогачик, о жертвах здесь не сообщается.
Ранее в этот день глава Новой Каховки Виталий Гура сообщил
о гибели мужчины и женщины при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль на Мелитопольской трассе.
Накануне, 28 февраля, ВСУ ударили
по Херсонщине дронами и "лепестками", в результате чего двое мирных жителей погибли, а трое получили различные ранения.
Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому сектору
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