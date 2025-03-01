Рейтинг@Mail.ru
Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому сектору - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250301/novye-zhertvy-na-khersonschine-iz-za-udarov-vsu-po-zhilomu-sektoru-1144578125.html
Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому сектору
Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому сектору - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому сектору
Число жертв обстрелов ВСУ Херсонщины увеличилось после очередной в этот день террористической атаки по жилому сектору. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T16:43
2025-03-01T16:55
новости
владимир сальдо
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/01/1144578003_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_65e35d7a636e0e21982b3456eb50a4cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Число жертв обстрелов ВСУ Херсонщины увеличилось после очередной в этот день террористической атаки по жилому сектору. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, по его словам, есть пострадавшие в Новой Каховке, Казачьих Лагерях и Великой Лепетихе. Ранения здесь получили трое мужчин, все они были госпитализированы, уточнил глава региона.Таким образом, с начала дня 1 марта на Херсонщине погибли уже трое мирных жителей и пятеро получили ранения.Также враг обстрелял Каховку, Малую Лепетиху, Голую Пристань, Таврийск, Днепряны, Горностаевку и Нижний Рогачик, о жертвах здесь не сообщается.Ранее в этот день глава Новой Каховки Виталий Гура сообщил о гибели мужчины и женщины при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль на Мелитопольской трассе.Накануне, 28 февраля, ВСУ ударили по Херсонщине дронами и "лепестками", в результате чего двое мирных жителей погибли, а трое получили различные ранения.Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому секторуГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали обеспечивающую Европу газом станцию "Турецкого потока" Над Крымом сбили 11 беспилотников Еще два села в Донбассе перешли под контроль России
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/01/1144578003_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cb62cca3ecb4e753a33fbcd3a22f2a72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владимир сальдо, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область
Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому сектору

Трое погибли и пятеро получили ранения из-за обстрелов ВСУ мирных на Херсонщине

16:43 01.03.2025 (обновлено: 16:55 01.03.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоИз-за террористических ударов противника погибли три мирных жителя Херсонской области
Из-за террористических ударов противника погибли три мирных жителя Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Число жертв обстрелов ВСУ Херсонщины увеличилось после очередной в этот день террористической атаки по жилому сектору. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Алешках террористический удар врага по жилому сектору привел к гибели местного жителя. Еще один мужчина 1987 года рождения получил осколочные ранения. Сейчас он находится в Алешкинской больнице", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, есть пострадавшие в Новой Каховке, Казачьих Лагерях и Великой Лепетихе. Ранения здесь получили трое мужчин, все они были госпитализированы, уточнил глава региона.
Таким образом, с начала дня 1 марта на Херсонщине погибли уже трое мирных жителей и пятеро получили ранения.
"Самый бесчеловечный эпизод произошел на автомобильной дороге между Новой Маячкой и Обрывками", где украинские боевики обстреляли обычный гражданский автомобиль", - подчеркнул Сальдо.
Также враг обстрелял Каховку, Малую Лепетиху, Голую Пристань, Таврийск, Днепряны, Горностаевку и Нижний Рогачик, о жертвах здесь не сообщается.
Ранее в этот день глава Новой Каховки Виталий Гура сообщил о гибели мужчины и женщины при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль на Мелитопольской трассе.
Накануне, 28 февраля, ВСУ ударили по Херсонщине дронами и "лепестками", в результате чего двое мирных жителей погибли, а трое получили различные ранения.
Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому сектору
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали обеспечивающую Европу газом станцию "Турецкого потока"
Над Крымом сбили 11 беспилотников
Еще два села в Донбассе перешли под контроль России
НовостиВладимир СальдоОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Что ждет Украину после скандала Трампа с Зеленским - американист
16:43Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому сектору
16:12Спектакль Севастопольского ТЮЗа – в Золотом фонде театральных постановок
15:44Второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся
15:19Американское шапито-шоу: зачем Трамп прилюдно "выпорол" Зеленского
14:40Армия России наступает: в Курской области разбиты 220 боевиков
14:18ВСУ атаковали обеспечивающую Европу газом станцию "Турецкого потока"
14:10Медведев назвал лидера свободного мира
13:47Дрон ВСУ атаковал авто в Новой Каховке
13:32США будут мстить: чего ждать после перепалки Трампа и Зеленского
13:19ВСУ лишились более 1000 боевиков за сутки в боях спецоперации
13:02В России ограничили арест женщин и тяжело больных – закон
12:41Шесть американских авиабомб JDAM и 190 беспилотников ВСУ сбиты силами ПВО
12:15Еще два села в Донбассе перешли под контроль России
11:57В Симферополе стартовала "Эстафета Победы"
11:30Защитники земли русской: подвиг псковских десантников у высоты 776
10:54Приказано уйти: встреча Трампа и Зеленского глазами западной прессы
10:36В Абхазии проходит второй тур президентских выборов
10:20"Посади свинью за стол": в Крыму оценили переговоры Зеленского и Трампа
10:05Массовая авария на перекрестке в Краснодаре – погибли трое
Лента новостейМолния