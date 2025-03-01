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В Сочи нашли тело попавшего под снежную лавину лыжника - РИА Новости Крым, 01.03.2025
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В Сочи нашли тело попавшего под снежную лавину лыжника
В Сочи нашли тело попавшего под снежную лавину лыжника - РИА Новости Крым, 01.03.2025
В Сочи нашли тело попавшего под снежную лавину лыжника
Тело лыжника, погибшего при сходе в горах лавины, обнаружили у самого ее края под 2,5-метровой толщей снега и эвакуировали вертолетом. Об этом сообщили в МЧС... РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T19:33
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сочи
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Тело лыжника, погибшего при сходе в горах лавины, обнаружили у самого ее края под 2,5-метровой толщей снега и эвакуировали вертолетом. Об этом сообщили в МЧС России.Погибшего удалось найти при помощи лавинного прибора, отметили в ведомстве.Снежная лавина на горном курорте в Сочи сошла на туристов 24 февраля. По данным спасателей, инцидент произошел за пределами оборудованных трасс курорта на южном склоне горы Аибги. МЧС организовало в районе схода поиск пропавшего туриста.Двух фрирайдеров, которые потерялись после схода лавины в районе горного курорта и не могли самостоятельно выбраться, удалось спасти. Они сообщали, что в их компании был третий, и он перестал выходить на связь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавина накрыла 11 туристов на Камчатке – двое пропалиЛавина сошла на горнолыжном курорте в Турции – под завалами людиЛавина остановила дорожное сообщение в горах
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РИА Новости Крым
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сочи, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), горы
В Сочи нашли тело попавшего под снежную лавину лыжника

Тело погибшего в Сочи под лавиной лыжника обнаружено под 2,5 толщей снега – МЧС

19:33 01.03.2025
 
© CC0 / Simon /Последствия схода лавины. Архивное фото
Последствия схода лавины. Архивное фото
© CC0 / Simon /
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Тело лыжника, погибшего при сходе в горах лавины, обнаружили у самого ее края под 2,5-метровой толщей снега и эвакуировали вертолетом. Об этом сообщили в МЧС России.
Погибшего удалось найти при помощи лавинного прибора, отметили в ведомстве.
"Мужчина находился практически у нижнего края лавины, под 2,5-метровой толщей снега. С применением бортовой лебедки тело подняли в вертолет МЧС России", – рассказали спасатели.
Снежная лавина на горном курорте в Сочи сошла на туристов 24 февраля. По данным спасателей, инцидент произошел за пределами оборудованных трасс курорта на южном склоне горы Аибги. МЧС организовало в районе схода поиск пропавшего туриста.
Двух фрирайдеров, которые потерялись после схода лавины в районе горного курорта и не могли самостоятельно выбраться, удалось спасти. Они сообщали, что в их компании был третий, и он перестал выходить на связь.
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СочиПроисшествияНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Горы
 
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