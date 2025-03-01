https://crimea.ria.ru/20250301/v-sochi-nashli-telo-popavshego-pod-snezhnuyu-lavinu-lyzhnika-1144580875.html

В Сочи нашли тело попавшего под снежную лавину лыжника

В Сочи нашли тело попавшего под снежную лавину лыжника - РИА Новости Крым, 01.03.2025

В Сочи нашли тело попавшего под снежную лавину лыжника

Тело лыжника, погибшего при сходе в горах лавины, обнаружили у самого ее края под 2,5-метровой толщей снега и эвакуировали вертолетом. Об этом сообщили в МЧС... РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T19:33

2025-03-01T19:33

2025-03-01T19:25

сочи

происшествия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

горы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111658/53/1116585376_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_5b6270c4666e438e75ce6174d0a57d15.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Тело лыжника, погибшего при сходе в горах лавины, обнаружили у самого ее края под 2,5-метровой толщей снега и эвакуировали вертолетом. Об этом сообщили в МЧС России.Погибшего удалось найти при помощи лавинного прибора, отметили в ведомстве.Снежная лавина на горном курорте в Сочи сошла на туристов 24 февраля. По данным спасателей, инцидент произошел за пределами оборудованных трасс курорта на южном склоне горы Аибги. МЧС организовало в районе схода поиск пропавшего туриста.Двух фрирайдеров, которые потерялись после схода лавины в районе горного курорта и не могли самостоятельно выбраться, удалось спасти. Они сообщали, что в их компании был третий, и он перестал выходить на связь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавина накрыла 11 туристов на Камчатке – двое пропалиЛавина сошла на горнолыжном курорте в Турции – под завалами людиЛавина остановила дорожное сообщение в горах

сочи

горы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), горы