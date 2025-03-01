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В Сочи нашли тело попавшего под снежную лавину лыжника
В Сочи нашли тело попавшего под снежную лавину лыжника - РИА Новости Крым, 01.03.2025
В Сочи нашли тело попавшего под снежную лавину лыжника
Тело лыжника, погибшего при сходе в горах лавины, обнаружили у самого ее края под 2,5-метровой толщей снега и эвакуировали вертолетом. Об этом сообщили в МЧС... РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T19:33
2025-03-01T19:33
2025-03-01T19:25
сочи
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новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
горы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Тело лыжника, погибшего при сходе в горах лавины, обнаружили у самого ее края под 2,5-метровой толщей снега и эвакуировали вертолетом. Об этом сообщили в МЧС России.Погибшего удалось найти при помощи лавинного прибора, отметили в ведомстве.Снежная лавина на горном курорте в Сочи сошла на туристов 24 февраля. По данным спасателей, инцидент произошел за пределами оборудованных трасс курорта на южном склоне горы Аибги. МЧС организовало в районе схода поиск пропавшего туриста.Двух фрирайдеров, которые потерялись после схода лавины в районе горного курорта и не могли самостоятельно выбраться, удалось спасти. Они сообщали, что в их компании был третий, и он перестал выходить на связь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавина накрыла 11 туристов на Камчатке – двое пропалиЛавина сошла на горнолыжном курорте в Турции – под завалами людиЛавина остановила дорожное сообщение в горах
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), горы
В Сочи нашли тело попавшего под снежную лавину лыжника
Тело погибшего в Сочи под лавиной лыжника обнаружено под 2,5 толщей снега – МЧС