https://crimea.ria.ru/20250301/ssha-otklyuchat-starlink-dlya-vsu--mnenie-1144579100.html

США отключат Starlink для ВСУ – мнение

США отключат Starlink для ВСУ – мнение - РИА Новости Крым, 01.03.2025

США отключат Starlink для ВСУ – мнение

Вашингтон в ближайшее время будет разрывать связи с Киевом в военной и разведывательной сфере, в том числе спутниковой. А заменить Starlink Европа Украине не... РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T17:41

2025-03-01T17:41

2025-03-01T17:41

малек дудаков

всу (вооруженные силы украины)

украина

поставки западного оружия украине

мнения

сша

коллективный запад

европейский союз (ес)

новости

илон маск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Вашингтон в ближайшее время будет разрывать связи с Киевом в военной и разведывательной сфере, в том числе спутниковой. А заменить Starlink Европа Украине не сможет. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам Дудакова, Белый дом в ближайшее время будет разрывать связи в военной и разведывательной сфере с Украиной. Причем хуже всего всего дела будут обстоять с ракетами для систем ПВО, различных РСЗО, а также спутниковой разведкой, заметил он.Ранее Дудаков высказал мнение, что после перепалки в Белом доме между Дональдом Трампом и нелегитимным лидером Украины Владимиром Зеленским Киеву не стоит ждать от США ни средств, ни обмена разведданными. Зато надо готовиться к смене элит.Напомним, американский бизнесмен и соратник президента США Дональда Трампа Илон Маск ранее заявлял, что его компания SpaceX хочет "помогать людям, а не убивать их", и не допустит использования Starlink для эскалации украинского конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.В 2022 году Маск распорядился ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма, сорвав тем самым атаку Украины на военно-морской флот России. Позже он объяснил это тем, что это было бы нарушением антироссийских санкций США.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну "Рука Маска": эксперт о партнерстве США и РФ по редкоземельным металлам Маск объяснил отказ включить Starlink над Крымом для ВСУ

https://crimea.ria.ru/20250301/chto-zhdet-ukrainu-posle-skandala-trampa-s-zelenskim---amerikanist-1144573292.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

малек дудаков, всу (вооруженные силы украины), украина, поставки западного оружия украине, мнения, сша, коллективный запад, европейский союз (ес), новости, илон маск, starlink