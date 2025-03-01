США отключат Starlink для ВСУ – мнение
США лишат Киев разведданных со спутников Starlink – Дудаков
© AP Photo Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
© AP Photo Oleg Petrasiuk
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Вашингтон в ближайшее время будет разрывать связи с Киевом в военной и разведывательной сфере, в том числе спутниковой. А заменить Starlink Европа Украине не сможет. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
По словам Дудакова, Белый дом в ближайшее время будет разрывать связи в военной и разведывательной сфере с Украиной. Причем хуже всего всего дела будут обстоять с ракетами для систем ПВО, различных РСЗО, а также спутниковой разведкой, заметил он.
"Ничего из этого Евросоюз возместить не сможет. Те же ракеты для Patriot там не производятся, с NASAMS большие проблемы – очередь на них достигает пяти лет. Своих спутников мало и аналога Starlink у Евросоюза нет", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.
Ранее Дудаков высказал мнение, что после перепалки в Белом доме между Дональдом Трампом и нелегитимным лидером Украины Владимиром Зеленским Киеву не стоит ждать от США ни средств, ни обмена разведданными. Зато надо готовиться к смене элит.
Напомним, американский бизнесмен и соратник президента США Дональда Трампа Илон Маск ранее заявлял, что его компания SpaceX хочет "помогать людям, а не убивать их", и не допустит использования Starlink для эскалации украинского конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.
В 2022 году Маск распорядился ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма, сорвав тем самым атаку Украины на военно-морской флот России. Позже он объяснил это тем, что это было бы нарушением антироссийских санкций США.
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