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США отключат Starlink для ВСУ – мнение - РИА Новости Крым, 01.03.2025
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США отключат Starlink для ВСУ – мнение
США отключат Starlink для ВСУ – мнение - РИА Новости Крым, 01.03.2025
США отключат Starlink для ВСУ – мнение
Вашингтон в ближайшее время будет разрывать связи с Киевом в военной и разведывательной сфере, в том числе спутниковой. А заменить Starlink Европа Украине не... РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T17:41
2025-03-01T17:41
малек дудаков
всу (вооруженные силы украины)
украина
поставки западного оружия украине
мнения
сша
коллективный запад
европейский союз (ес)
новости
илон маск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Вашингтон в ближайшее время будет разрывать связи с Киевом в военной и разведывательной сфере, в том числе спутниковой. А заменить Starlink Европа Украине не сможет. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам Дудакова, Белый дом в ближайшее время будет разрывать связи в военной и разведывательной сфере с Украиной. Причем хуже всего всего дела будут обстоять с ракетами для систем ПВО, различных РСЗО, а также спутниковой разведкой, заметил он.Ранее Дудаков высказал мнение, что после перепалки в Белом доме между Дональдом Трампом и нелегитимным лидером Украины Владимиром Зеленским Киеву не стоит ждать от США ни средств, ни обмена разведданными. Зато надо готовиться к смене элит.Напомним, американский бизнесмен и соратник президента США Дональда Трампа Илон Маск ранее заявлял, что его компания SpaceX хочет "помогать людям, а не убивать их", и не допустит использования Starlink для эскалации украинского конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.В 2022 году Маск распорядился ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма, сорвав тем самым атаку Украины на военно-морской флот России. Позже он объяснил это тем, что это было бы нарушением антироссийских санкций США.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну "Рука Маска": эксперт о партнерстве США и РФ по редкоземельным металлам Маск объяснил отказ включить Starlink над Крымом для ВСУ
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малек дудаков, всу (вооруженные силы украины), украина, поставки западного оружия украине, мнения, сша, коллективный запад, европейский союз (ес), новости, илон маск, starlink
США отключат Starlink для ВСУ – мнение

США лишат Киев разведданных со спутников Starlink – Дудаков

17:41 01.03.2025
 
© AP Photo Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo Oleg Petrasiuk
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Вашингтон в ближайшее время будет разрывать связи с Киевом в военной и разведывательной сфере, в том числе спутниковой. А заменить Starlink Европа Украине не сможет. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
По словам Дудакова, Белый дом в ближайшее время будет разрывать связи в военной и разведывательной сфере с Украиной. Причем хуже всего всего дела будут обстоять с ракетами для систем ПВО, различных РСЗО, а также спутниковой разведкой, заметил он.

"Ничего из этого Евросоюз возместить не сможет. Те же ракеты для Patriot там не производятся, с NASAMS большие проблемы – очередь на них достигает пяти лет. Своих спутников мало и аналога Starlink у Евросоюза нет", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.

Ранее Дудаков высказал мнение, что после перепалки в Белом доме между Дональдом Трампом и нелегитимным лидером Украины Владимиром Зеленским Киеву не стоит ждать от США ни средств, ни обмена разведданными. Зато надо готовиться к смене элит.
Напомним, американский бизнесмен и соратник президента США Дональда Трампа Илон Маск ранее заявлял, что его компания SpaceX хочет "помогать людям, а не убивать их", и не допустит использования Starlink для эскалации украинского конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.
В 2022 году Маск распорядился ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма, сорвав тем самым атаку Украины на военно-морской флот России. Позже он объяснил это тем, что это было бы нарушением антироссийских санкций США.
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