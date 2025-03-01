https://crimea.ria.ru/20250301/poteri-vsu-znachitelno-prevyshayut-chislo-mobilizovannykh-ttsk---minoborony-1144580653.html

Потери ВСУ значительно превышают число "мобилизованных" ТЦК - Минобороны

Потери ВСУ значительно превышают число "мобилизованных" ТЦК - Минобороны - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Потери ВСУ значительно превышают число "мобилизованных" ТЦК - Минобороны

Потери ВСУ в феврале на более чем 10 тысяч превысили число "мобилизованных" на Украине Территориальным центром комплектования и соцподдержки (ТЦК). Об этом... РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T18:32

2025-03-01T18:32

2025-03-01T18:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в феврале на более чем 10 тысяч превысили число "мобилизованных" на Украине Территориальным центром комплектования и соцподдержки (ТЦК). Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации Минобороны, в феврале 2025 года силами ТЦК на Украине были "мобилизованы" менее 28 тысяч украинцев, тогда как общие потери украинских войск за месяц в зоне спецоперации составили 38 920 военнослужащих.Так, по данным МО РФ, в январе на Украине было мобилизовано порядка 28 тысяч человек при общих потерях 51 960 военнослужащих. В декабре 2024 года это было 33 тысячи против 48 470, а в ноябре – около 34 тысяч человек при потерях 60 805 военнослужащих, добавили в Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что отчаянные попытки киевского режима выправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения не имеют успеха даже после того, как с 11 февраля был запущен так называемый новый контракт для привлечения в ВСУ украинской молодежи 1в возрасте от 18 до 24 лет на добровольной основе.Напомним, на данный момент по желанию украинцы в возрасте от 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.Ранее советник военного департамента офиса Зеленского Николай Щур анонсировал изменения в законодательство, которые позволят призывать в ВСУ молодых мужчин 18 –25 лет. Речь идет о так называемых "добровольных контрактах" для молодых украинцев, которых хотят привлекать на службу различными финансовыми и другими поощрениями. По мнению замглавы офиса Зеленского Павла Палиса, в юношах такого возраста видится огромный "мобилизационный резерв".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что Зеленский предложил 18-летним украинцам в обмен на контракты с ВСУ Сколько контрактников от 18 до 24 лет может набрать киевский режим Сколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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