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Потери ВСУ значительно превышают число "мобилизованных" ТЦК - Минобороны
Потери ВСУ значительно превышают число "мобилизованных" ТЦК - Минобороны - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Потери ВСУ значительно превышают число "мобилизованных" ТЦК - Минобороны
Потери ВСУ в феврале на более чем 10 тысяч превысили число "мобилизованных" на Украине Территориальным центром комплектования и соцподдержки (ТЦК). Об этом... РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T18:32
2025-03-01T18:32
2025-03-01T18:44
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в феврале на более чем 10 тысяч превысили число "мобилизованных" на Украине Территориальным центром комплектования и соцподдержки (ТЦК). Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации Минобороны, в феврале 2025 года силами ТЦК на Украине были "мобилизованы" менее 28 тысяч украинцев, тогда как общие потери украинских войск за месяц в зоне спецоперации составили 38 920 военнослужащих.Так, по данным МО РФ, в январе на Украине было мобилизовано порядка 28 тысяч человек при общих потерях 51 960 военнослужащих. В декабре 2024 года это было 33 тысячи против 48 470, а в ноябре – около 34 тысяч человек при потерях 60 805 военнослужащих, добавили в Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что отчаянные попытки киевского режима выправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения не имеют успеха даже после того, как с 11 февраля был запущен так называемый новый контракт для привлечения в ВСУ украинской молодежи 1в возрасте от 18 до 24 лет на добровольной основе.Напомним, на данный момент по желанию украинцы в возрасте от 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.Ранее советник военного департамента офиса Зеленского Николай Щур анонсировал изменения в законодательство, которые позволят призывать в ВСУ молодых мужчин 18 –25 лет. Речь идет о так называемых "добровольных контрактах" для молодых украинцев, которых хотят привлекать на службу различными финансовыми и другими поощрениями. По мнению замглавы офиса Зеленского Павла Палиса, в юношах такого возраста видится огромный "мобилизационный резерв".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что Зеленский предложил 18-летним украинцам в обмен на контракты с ВСУ Сколько контрактников от 18 до 24 лет может набрать киевский режим Сколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии
Потери ВСУ значительно превышают число "мобилизованных" ТЦК - Минобороны
Потери ВСУ на десятки тысяч превышают число "мобилизованных" ТЦК – Минобороны России
18:32 01.03.2025 (обновлено: 18:44 01.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в феврале на более чем 10 тысяч превысили число "мобилизованных" на Украине Территориальным центром комплектования и соцподдержки (ТЦК). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации Минобороны, в феврале 2025 года силами ТЦК на Украине были "мобилизованы" менее 28 тысяч украинцев, тогда как общие потери украинских войск за месяц в зоне спецоперации составили 38 920 военнослужащих.
"Данные за февраль подтверждают тенденцию предыдущих месяцев о стабильном превышении количества раненых и убитых военнослужащих ВСУ над количеством мобилизованных "людоловами" ТЦК", – отметили в ведомстве.
Так, по данным МО РФ, в январе на Украине было мобилизовано порядка 28 тысяч человек при общих потерях 51 960 военнослужащих. В декабре 2024 года это было 33 тысячи против 48 470, а в ноябре – около 34 тысяч человек при потерях 60 805 военнослужащих, добавили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что отчаянные попытки киевского режима выправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения не имеют успеха даже после того, как с 11 февраля был запущен так называемый новый контракт для привлечения в ВСУ украинской молодежи 1в возрасте от 18 до 24 лет на добровольной основе.
"Не получается набрать в ряды ВСУ даже пары тысяч "добровольцев" при целевом показателе четыре тысячи добровольцев в месяц", – уточнили в Минобороны.
Напомним, на данный момент по желанию украинцы в возрасте от 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.
Ранее советник военного департамента офиса Зеленского Николай Щур анонсировал изменения в законодательство, которые позволят призывать в ВСУ молодых мужчин 18 –25 лет
. Речь идет о так называемых "добровольных контрактах" для молодых украинцев, которых хотят привлекать на службу различными финансовыми и другими поощрениями. По мнению замглавы офиса Зеленского Павла Палиса, в юношах такого возраста видится огромный "мобилизационный резерв".
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