https://crimea.ria.ru/20250301/yunaya-tkhekvondistka-iz-sevastopolya-vzyala-zoloto-na-pervenstve-rossii-1144579944.html

Юная тхэквондистка из Севастополя взяла золото на Первенстве России

Юная тхэквондистка из Севастополя взяла золото на Первенстве России - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Юная тхэквондистка из Севастополя взяла золото на Первенстве России

Юная спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко завоевала золотую медаль на Первенстве России по тхэквондо в борьбе за титул победителя среди почти восьмисот... РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T18:08

2025-03-01T18:08

2025-03-01T18:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Юная спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко завоевала золотую медаль на Первенстве России по тхэквондо в борьбе за титул победителя среди почти восьмисот участников со всей страны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в Люберцах Московской области на этот раз сразились 788 спортсменов из 60 регионов страны.Развожаев отметил, что в 2024 году Ева провела пять боев в рамках Первенства России в весовой категории до 55 кг, где было 38 спортсменок, завоевав бронзу.И если в прошлом году девушка входила в резервный состав национальной сборной команды, то теперь благодаря своему выступлению стала кандидатом на включение в состав национальной сборной России. Команда выступит на первенстве мира, которое пройдет в мае в Объединенных Арабских Эмиратах, уточнил Развожаев.Ранее сообщалось, что жительница Ялты Александра Волокитина победила в Первенстве России по самбо. А спортсмен из Бахчисарая вошел в тройку лучших борцов сумо в мире.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин выиграл золото на международном турнире по теннису Крымский легкоатлет стал "бронзовым" призером на первенстве России Крымские сумоисты привезли 40 медалей из Сочи

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