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Юная тхэквондистка из Севастополя взяла золото на Первенстве России - РИА Новости Крым, 01.03.2025
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Юная тхэквондистка из Севастополя взяла золото на Первенстве России
Юная тхэквондистка из Севастополя взяла золото на Первенстве России - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Юная тхэквондистка из Севастополя взяла золото на Первенстве России
Юная спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко завоевала золотую медаль на Первенстве России по тхэквондо в борьбе за титул победителя среди почти восьмисот... РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T18:08
2025-03-01T18:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Юная спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко завоевала золотую медаль на Первенстве России по тхэквондо в борьбе за титул победителя среди почти восьмисот участников со всей страны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в Люберцах Московской области на этот раз сразились 788 спортсменов из 60 регионов страны.Развожаев отметил, что в 2024 году Ева провела пять боев в рамках Первенства России в весовой категории до 55 кг, где было 38 спортсменок, завоевав бронзу.И если в прошлом году девушка входила в резервный состав национальной сборной команды, то теперь благодаря своему выступлению стала кандидатом на включение в состав национальной сборной России. Команда выступит на первенстве мира, которое пройдет в мае в Объединенных Арабских Эмиратах, уточнил Развожаев.Ранее сообщалось, что жительница Ялты Александра Волокитина победила в Первенстве России по самбо. А спортсмен из Бахчисарая вошел в тройку лучших борцов сумо в мире.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин выиграл золото на международном турнире по теннису Крымский легкоатлет стал "бронзовым" призером на первенстве России Крымские сумоисты привезли 40 медалей из Сочи
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тхэквондо, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, михаил развожаев, спорт, россия, соревнования
Юная тхэквондистка из Севастополя взяла золото на Первенстве России

Юная спортсменка Ева Игнатенко завоевала золотую медаль на Первенстве России по тхэквондо

18:08 01.03.2025 (обновлено: 18:09 01.03.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевЮная спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко завоевала золотую медаль на Первенстве России по тхэквондо
Юная спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко завоевала золотую медаль на Первенстве России по тхэквондо
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Юная спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко завоевала золотую медаль на Первенстве России по тхэквондо в борьбе за титул победителя среди почти восьмисот участников со всей страны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"На Первенстве России по тхэквондо среди юношей и девушек 12 – 14 лет спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко завоевала золотую медаль. Ева тренируется в Спортивной школе №7 под руководством старшего тренера-преподавателя Дмитрия Главацкого. Поздравляю спортсменку и ее тренера!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, в Люберцах Московской области на этот раз сразились 788 спортсменов из 60 регионов страны.
Развожаев отметил, что в 2024 году Ева провела пять боев в рамках Первенства России в весовой категории до 55 кг, где было 38 спортсменок, завоевав бронзу.
И если в прошлом году девушка входила в резервный состав национальной сборной команды, то теперь благодаря своему выступлению стала кандидатом на включение в состав национальной сборной России. Команда выступит на первенстве мира, которое пройдет в мае в Объединенных Арабских Эмиратах, уточнил Развожаев.
Ранее сообщалось, что жительница Ялты Александра Волокитина победила в Первенстве России по самбо. А спортсмен из Бахчисарая вошел в тройку лучших борцов сумо в мире.
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ТхэквондоСевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаМихаил РазвожаевСпортРоссияСоревнования
 
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