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Как пройдет досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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Как пройдет досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом
Как пройдет досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Как пройдет досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом
Досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом пройдет в меньшем количестве стран, чем в 2018 году, по соображениям безопасности. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T16:51
2024-02-28T16:51
выборы президента россии
в мире
общество
политика
центральная избирательная комиссия россии (цик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом пройдет в меньшем количестве стран, чем в 2018 году, по соображениям безопасности. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев на заседании ЦИК.По его информации, досрочное голосование на выборах президента РФ в других странах пройдет на 67 избирательных участках. Законом предусмотрены две формы: голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, а также голосование отдельных групп избирателей.Число российских избирателей за рубежом оценивается примерно в 150 тысяч. Участковые избирательные комиссии будут выезжать в более чем 125 населенных пунктов и мест их проживания.Досрочное голосование на выборах президента России во вторник, 27 февраля стартовало в семи муниципалитетах Херсонской области. Голосование на выборах президента России в 2024 году продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. Такое решение утвердил в декабре прошлого года Центризбирком РФ.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Онлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироватьсяДосрочное голосование на выборах президента России началось на ЗапорожьеИностранные эксперты приедут на выборы президента РФ в Херсонской области
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выборы президента россии, в мире, общество, политика, центральная избирательная комиссия россии (цик)
Как пройдет досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом

Досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом пройдет в 45 странах - ЦИК

16:51 28.02.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом пройдет в меньшем количестве стран, чем в 2018 году, по соображениям безопасности. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев на заседании ЦИК.
"С точки зрения досрочного голосования, те условия для безопасности комиссии и избирателей, конечно, привели к сокращению количества стран, в которых досрочное голосование будет организовано. В 2018 году такое голосование было организовано в 77 странах, а этом году — только в 45", - сказал Андреев.
По его информации, досрочное голосование на выборах президента РФ в других странах пройдет на 67 избирательных участках. Законом предусмотрены две формы: голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, а также голосование отдельных групп избирателей.
Число российских избирателей за рубежом оценивается примерно в 150 тысяч. Участковые избирательные комиссии будут выезжать в более чем 125 населенных пунктов и мест их проживания.
Досрочное голосование на выборах президента России во вторник, 27 февраля стартовало в семи муниципалитетах Херсонской области.
Голосование на выборах президента России в 2024 году продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. Такое решение утвердил в декабре прошлого года Центризбирком РФ.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владимир Путин.
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