Как пройдет досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом
Досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом пройдет в 45 странах - ЦИК
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом пройдет в меньшем количестве стран, чем в 2018 году, по соображениям безопасности. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев на заседании ЦИК.
"С точки зрения досрочного голосования, те условия для безопасности комиссии и избирателей, конечно, привели к сокращению количества стран, в которых досрочное голосование будет организовано. В 2018 году такое голосование было организовано в 77 странах, а этом году — только в 45", - сказал Андреев.
По его информации, досрочное голосование на выборах президента РФ в других странах пройдет на 67 избирательных участках. Законом предусмотрены две формы: голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, а также голосование отдельных групп избирателей.
Число российских избирателей за рубежом оценивается примерно в 150 тысяч. Участковые избирательные комиссии будут выезжать в более чем 125 населенных пунктов и мест их проживания.
Досрочное голосование на выборах президента России во вторник, 27 февраля стартовало в семи муниципалитетах Херсонской области.
Голосование на выборах президента России в 2024 году продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. Такое решение утвердил в декабре прошлого года Центризбирком РФ.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владимир Путин.
Читайте также на РИА Новости Крым: