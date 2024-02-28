https://crimea.ria.ru/20240228/kak-proydet-dosrochnoe-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-rf-za-rubezhom-1135286299.html

Как пройдет досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом

Как пройдет досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Как пройдет досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом

Досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом пройдет в меньшем количестве стран, чем в 2018 году, по соображениям безопасности. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T16:51

2024-02-28T16:51

2024-02-28T16:51

выборы президента россии

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общество

политика

центральная избирательная комиссия россии (цик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом пройдет в меньшем количестве стран, чем в 2018 году, по соображениям безопасности. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев на заседании ЦИК.По его информации, досрочное голосование на выборах президента РФ в других странах пройдет на 67 избирательных участках. Законом предусмотрены две формы: голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, а также голосование отдельных групп избирателей.Число российских избирателей за рубежом оценивается примерно в 150 тысяч. Участковые избирательные комиссии будут выезжать в более чем 125 населенных пунктов и мест их проживания.Досрочное голосование на выборах президента России во вторник, 27 февраля стартовало в семи муниципалитетах Херсонской области. Голосование на выборах президента России в 2024 году продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. Такое решение утвердил в декабре прошлого года Центризбирком РФ.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Онлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироватьсяДосрочное голосование на выборах президента России началось на ЗапорожьеИностранные эксперты приедут на выборы президента РФ в Херсонской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы президента россии, в мире, общество, политика, центральная избирательная комиссия россии (цик)