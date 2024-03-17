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Боевые дроны ВСУ сбиты у избирательных участков в Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Боевые дроны ВСУ сбиты у избирательных участков в Херсонской области
Боевые дроны ВСУ сбиты у избирательных участков в Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Боевые дроны ВСУ сбиты у избирательных участков в Херсонской области
Два боевых дрона уничтожены на подлете к целям у избирательных участков в Каховке и Новой Каховке. Об этом в воскресенье сообщили в Избирательной комиссии... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T10:08
2024-03-17T10:15
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
новые регионы россии
безопасность
общество
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Два боевых дрона уничтожены на подлете к целям у избирательных участков в Каховке и Новой Каховке. Об этом в воскресенье сообщили в Избирательной комиссии херсонской области.В этот же день ВСУ предприняли попытку нанести удар дроном по крыше здания в Новой Каховке. Украинский дрон был сбит на подлете к цели."15 марта в этом здании располагался избирательный участок, который был закрыт из-за усиления мер безопасности после провокаций украинской стороны, которые были совершены в этот день, а приоритет в округе был отдан голосованию на придомовых территориях и на дому в целях обеспечения безопасности", - уточнили в Избиркоме региона и добавили. что все "попытки украинских боевиков сорвать голосование на выборах президента России в Херсонской области обречены на провал".Накануне ВСУ атаковали с дронов Каховку. В результате обстрела погибла 50-летняя женщина, еще четыре человека получили ранения, сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее возле одного из избирательных участков в Скадовске Херсонской области сработало взрывное устройство. Тем не менее, местные жители по-прежнему активно голосуют на выборах президента России.При этом безопасность членов избиркома Херсонской области во время выборов президента Российской Федерации обеспечивает Росгвардия.Читайте также на РИА Новости Крым:Здесь пишется история: наблюдатель из США о выборах в Херсонской областиНа выборах в Херсонской области проголосовала 93-летняя ветеран войныНам нет дела до них: в Херсонской облдуме ответили Западу
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, безопасность, общество, всу (вооруженные силы украины)
Боевые дроны ВСУ сбиты у избирательных участков в Херсонской области

ВСУ попытались атаковать боевыми дронами избирательные участки в Новой Каховке и Каховке

10:08 17.03.2024 (обновлено: 10:15 17.03.2024)
 
© Центризбирком Херсонской областиВСУ пытаются атаковать избирательные участки в Херсонской области
ВСУ пытаются атаковать избирательные участки в Херсонской области
© Центризбирком Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Два боевых дрона уничтожены на подлете к целям у избирательных участков в Каховке и Новой Каховке. Об этом в воскресенье сообщили в Избирательной комиссии херсонской области.
"В городе Каховка 16 марта дрон украинских боевиков преследовал работников участковой комиссии. Его удалось сбить. Это именно боевой дрон, а не разведывательный. Противник рассчитывал на жертвы среди работников избирательной системы и мирного населения", - сказано в сообщении.
В этот же день ВСУ предприняли попытку нанести удар дроном по крыше здания в Новой Каховке. Украинский дрон был сбит на подлете к цели.
"15 марта в этом здании располагался избирательный участок, который был закрыт из-за усиления мер безопасности после провокаций украинской стороны, которые были совершены в этот день, а приоритет в округе был отдан голосованию на придомовых территориях и на дому в целях обеспечения безопасности", - уточнили в Избиркоме региона и добавили. что все "попытки украинских боевиков сорвать голосование на выборах президента России в Херсонской области обречены на провал".
Накануне ВСУ атаковали с дронов Каховку. В результате обстрела погибла 50-летняя женщина, еще четыре человека получили ранения, сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее возле одного из избирательных участков в Скадовске Херсонской области сработало взрывное устройство. Тем не менее, местные жители по-прежнему активно голосуют на выборах президента России.
При этом безопасность членов избиркома Херсонской области во время выборов президента Российской Федерации обеспечивает Росгвардия.
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Херсонская областьПроисшествияОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииБезопасностьОбществоВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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