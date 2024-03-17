https://crimea.ria.ru/20240317/boevye-drony-vsu-sbity-u-izbiratelnykh-uchastkov-v-khersonskoy-oblasti-1135758274.html

Боевые дроны ВСУ сбиты у избирательных участков в Херсонской области

Боевые дроны ВСУ сбиты у избирательных участков в Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Боевые дроны ВСУ сбиты у избирательных участков в Херсонской области

Два боевых дрона уничтожены на подлете к целям у избирательных участков в Каховке и Новой Каховке. Об этом в воскресенье сообщили в Избирательной комиссии... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T10:08

2024-03-17T10:08

2024-03-17T10:15

херсонская область

происшествия

обстрелы всу

новые регионы россии

безопасность

общество

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Два боевых дрона уничтожены на подлете к целям у избирательных участков в Каховке и Новой Каховке. Об этом в воскресенье сообщили в Избирательной комиссии херсонской области.В этот же день ВСУ предприняли попытку нанести удар дроном по крыше здания в Новой Каховке. Украинский дрон был сбит на подлете к цели."15 марта в этом здании располагался избирательный участок, который был закрыт из-за усиления мер безопасности после провокаций украинской стороны, которые были совершены в этот день, а приоритет в округе был отдан голосованию на придомовых территориях и на дому в целях обеспечения безопасности", - уточнили в Избиркоме региона и добавили. что все "попытки украинских боевиков сорвать голосование на выборах президента России в Херсонской области обречены на провал".Накануне ВСУ атаковали с дронов Каховку. В результате обстрела погибла 50-летняя женщина, еще четыре человека получили ранения, сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее возле одного из избирательных участков в Скадовске Херсонской области сработало взрывное устройство. Тем не менее, местные жители по-прежнему активно голосуют на выборах президента России.При этом безопасность членов избиркома Херсонской области во время выборов президента Российской Федерации обеспечивает Росгвардия.Читайте также на РИА Новости Крым:Здесь пишется история: наблюдатель из США о выборах в Херсонской областиНа выборах в Херсонской области проголосовала 93-летняя ветеран войныНам нет дела до них: в Херсонской облдуме ответили Западу

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, безопасность, общество, всу (вооруженные силы украины)