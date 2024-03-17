https://crimea.ria.ru/20240317/na-khersonschine-proveli-aktsiyu-v-podderzhku-belgorodskoy-oblasti-1135765121.html

На Херсонщине провели акцию в поддержку Белгородской области

На Херсонщине провели акцию в поддержку Белгородской области - РИА Новости Крым, 17.03.2024

На Херсонщине провели акцию в поддержку Белгородской области

В Геническе в воскресенье прошла акция в поддержку жителей Белгородской области, которая на протяжении последней недели подвергается постоянным обстрелами и... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T13:22

2024-03-17T13:22

2024-03-17T13:22

белгородская область

херсонская область

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

геническ

общество

новости

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ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости Крым. В Геническе в воскресенье прошла акция в поддержку жителей Белгородской области, которая на протяжении последней недели подвергается постоянным обстрелами и атакам со стороны украинских вооруженных формирований, передает корреспондент РИА Новости Крым.В мероприятии приняли участие около 100 человек - жители Геническа, активисты местных молодежных организаций. В руках они несли флаги России и транспарант с надписью "Белгород, мы с тобой! Нас не запугать!"В последние дни Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Есть погибшие и раненые. В воскресенье при очередном ударе погибла 16-летняя девушка, ее отец получил серьезные травмы и ожоги.Читайте также на РИА Новости Крым:15 снарядов РСЗО Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областьюВ Белгороде за сутки двое погибших и 19 раненых – среди них подростокПутин получает доклады о попытках атак ВСУ в последние дни – Песков

белгородская область

херсонская область

геническ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, херсонская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, геническ, общество, новости