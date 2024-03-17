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На Херсонщине провели акцию в поддержку Белгородской области - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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На Херсонщине провели акцию в поддержку Белгородской области
На Херсонщине провели акцию в поддержку Белгородской области - РИА Новости Крым, 17.03.2024
На Херсонщине провели акцию в поддержку Белгородской области
В Геническе в воскресенье прошла акция в поддержку жителей Белгородской области, которая на протяжении последней недели подвергается постоянным обстрелами и... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T13:22
2024-03-17T13:22
белгородская область
херсонская область
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
геническ
общество
новости
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ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости Крым. В Геническе в воскресенье прошла акция в поддержку жителей Белгородской области, которая на протяжении последней недели подвергается постоянным обстрелами и атакам со стороны украинских вооруженных формирований, передает корреспондент РИА Новости Крым.В мероприятии приняли участие около 100 человек - жители Геническа, активисты местных молодежных организаций. В руках они несли флаги России и транспарант с надписью "Белгород, мы с тобой! Нас не запугать!"В последние дни Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Есть погибшие и раненые. В воскресенье при очередном ударе погибла 16-летняя девушка, ее отец получил серьезные травмы и ожоги.Читайте также на РИА Новости Крым:15 снарядов РСЗО Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областьюВ Белгороде за сутки двое погибших и 19 раненых – среди них подростокПутин получает доклады о попытках атак ВСУ в последние дни – Песков
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РИА Новости Крым
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5
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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белгородская область, херсонская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, геническ, общество, новости
На Херсонщине провели акцию в поддержку Белгородской области

Акция в поддержку пострадавшей от обстрелов Белгородской области прошла в Геническе

13:22 17.03.2024
 
© РИА Новости КрымНа Херсонщине провели акцию в поддержку Белгородской области
На Херсонщине провели акцию в поддержку Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости Крым
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ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости Крым. В Геническе в воскресенье прошла акция в поддержку жителей Белгородской области, которая на протяжении последней недели подвергается постоянным обстрелами и атакам со стороны украинских вооруженных формирований, передает корреспондент РИА Новости Крым.
В мероприятии приняли участие около 100 человек - жители Геническа, активисты местных молодежных организаций. В руках они несли флаги России и транспарант с надписью "Белгород, мы с тобой! Нас не запугать!"
"Мы хотим выразить поддержку и солидарность с нашими соотечественниками в Белгородской области, которая подвергается нещадным страшным обстрелам со стороны террористического киевского режима. Надеемся, что все эти страшные испытания мы обязательно вместе пройдем", - рассказал начальник штаба "Юнармии" Херсонской области Серафим Иванов.
В последние дни Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Есть погибшие и раненые. В воскресенье при очередном ударе погибла 16-летняя девушка, ее отец получил серьезные травмы и ожоги.
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Белгородская областьХерсонская областьОбстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУГеническОбществоНовости
 
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