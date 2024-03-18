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ВСУ выгоняют из домов жителей сел на правом берегу Днепра – Сальдо - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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ВСУ выгоняют из домов жителей сел на правом берегу Днепра – Сальдо
ВСУ выгоняют из домов жителей сел на правом берегу Днепра – Сальдо - РИА Новости Крым, 18.03.2024
ВСУ выгоняют из домов жителей сел на правом берегу Днепра – Сальдо
Украинские вооруженные формирования выгоняют мирных жителей из домов в селах на правом берегу Днепра и оборудуют там боевые позиции, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T19:10
2024-03-18T19:10
владимир сальдо
новости
херсонская область
днепр
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования выгоняют мирных жителей из домов в селах на правом берегу Днепра и оборудуют там боевые позиции, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В Чернобаевке и ближайших населенных пунктах военные ВСУ пошли дальше – они обстреливают заброшенные дома из артиллерии, чтобы заставить мирное население эвакуироваться, добавил Сальдо.Губернатор констатировал, что местные власти, назначенные киевским режимом, игнорируют массовые жалобы изгнанных из домов людей.Власти Херсонской области неоднократно сообщали о фактах террора, издевательств и грабежей, которым подвергаются со стороны боевиков ВСУ жители правобережной части региона, находящейся под контролем киевского режима.Также украинские вооруженные формирования регулярно обстреливают и атакуют дронами населенные пункты левого берега Днепра, в результате чего гибнут и получают ранения мирные жители.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили боеприпас на детский сад под АлешкамиБоевые дроны ВСУ сбиты у избирательных участков в Херсонской областиВ Каховке дрон атаковал памятник жертвам фашистов: погибла женщина
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
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владимир сальдо, новости, херсонская область, днепр, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ выгоняют из домов жителей сел на правом берегу Днепра – Сальдо

ВСУ на правобережье Днепра выгоняют людей из домов и оборудуют там огневые точки – Сальдо

19:10 18.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования выгоняют мирных жителей из домов в селах на правом берегу Днепра и оборудуют там боевые позиции, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"По данным наших источников, украинские боевики выгоняют из домов жителей правобережных сел Кизомыс, Гончарное, Ромашково, Велетенское, а потом оборудуют на участках боевые позиции", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

В Чернобаевке и ближайших населенных пунктах военные ВСУ пошли дальше – они обстреливают заброшенные дома из артиллерии, чтобы заставить мирное население эвакуироваться, добавил Сальдо.
Губернатор констатировал, что местные власти, назначенные киевским режимом, игнорируют массовые жалобы изгнанных из домов людей.

"Люди на правобережье для любых ставленников режима чужие. И те, кто в камуфляже, и те, кто ездит на тонированных авто, относятся к населению как к животным, как к будущему расходному материалу", – добавил он.

Власти Херсонской области неоднократно сообщали о фактах террора, издевательств и грабежей, которым подвергаются со стороны боевиков ВСУ жители правобережной части региона, находящейся под контролем киевского режима.
Также украинские вооруженные формирования регулярно обстреливают и атакуют дронами населенные пункты левого берега Днепра, в результате чего гибнут и получают ранения мирные жители.
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Владимир СальдоНовостиХерсонская областьДнепрВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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