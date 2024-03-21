https://crimea.ria.ru/20240321/vsu-obstrelyali-passazhirskiy-avtobus-v-kakhovke--ranen-muzhchina-1135901405.html

ВСУ обстреляли пассажирский автобус в Каховке – ранен мужчина

ВСУ обстреляли пассажирский автобус в Каховке – ранен мужчина - РИА Новости Крым, 21.03.2024

ВСУ обстреляли пассажирский автобус в Каховке – ранен мужчина

Пожилой мужчина получил множественные осколочные ранения в результате артиллерийского обстрела Каховки со стороны ВСУ. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T16:45

2024-03-21T16:45

2024-03-21T17:06

андрей алексеенко

каховка

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Пожилой мужчина получил множественные осколочные ранения в результате артиллерийского обстрела Каховки со стороны ВСУ. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. По информации главы областного правительства, инцидент произошел возле остановки "Райбольница". Под обстрел попал рейсовый пассажирский автобус. Всего в момент происшествия в салоне автобуса находились восемь человек – водитель, кондуктор и шесть пассажиров. В ночь на четверг украинские боевики сбросили три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. К счастью, обошлось без пострадавших, однако были повреждены окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома и крыша терапевтического отделения. Также дронами ВСУ была атакована автогазозаправочная станция и пожарный автомобиль, который прибыл на место возгорания. Накануне сообщалось об атаке вражеского дрона на автомобиль скорой помощи в Каховке. В машине в момент обстрела находился тяжелобольной ребенок, которого фельдшеру пришлось нести на руках в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Омбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев: крымский опыт меня закалилВСУ сбросили боеприпас на детский сад под АлешкамиВ шаге от линии огня - интервью с передовой

каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей алексеенко, каховка, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости