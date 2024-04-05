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Дроны ВСУ охотятся за гражданскими на левом берегу Днепра – ранены пятеро - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Дроны ВСУ охотятся за гражданскими на левом берегу Днепра – ранены пятеро
Дроны ВСУ охотятся за гражданскими на левом берегу Днепра – ранены пятеро - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Дроны ВСУ охотятся за гражданскими на левом берегу Днепра – ранены пятеро
Пять мирных граждан получили ранения в результате ударов украинских дронов по Великой Лепетихе на левобережье Херсонской области. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T10:55
2024-04-05T10:55
андрей алексеенко
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Пять мирных граждан получили ранения в результате ударов украинских дронов по Великой Лепетихе на левобережье Херсонской области. Об этом сообщил председатель областного правительства Андрей Алексенко.В пятницу под удар украинских нацистов попали мирные машины и объекты гражданской инфраструктуры райцентра Великая Лепетиха, уточнил он.Активность вражеских дронов в пятницу фиксируется по всей 15-км зоне вдоль Днепра. Наши военные продолжают сбивать их, добавил он.Алексеенко призвал соблюдать осторожность при любых передвижениях. При обнаружении дрона необходимо немедленно покинуть машину и открытое пространство. Важно сразу укрыться в зданиях подальше от дверей и окон, подчеркнул он.Днем ранее ВСУ сбросили мины с дрона на ремонтную бригаду, которая восстанавливала людям мобильную связь в Новой Каховке. В результате погибли два человека, еще один получил тяжелые ранения. Прибывшая им на помощь "скорая" также попала под удар украинских дронов. Также стало известно об атаке украинских дронов по машине, которая доставляли воду и продукты в одно из сел Херсонской области. Водитель погиб сразу, пассажиру удалось выбраться из машины, но украинские боевики добили его ударом второго дрона.ВСУ ежедневно пытаются атаковать российские регионы. В среду вечером в Донецке погибла мирная жительница, еще трое женщин получили ранения из-за обстрелов украинских боевиков. Во вторник ВСУ обстреляли Каховку и нанесли ракетный удар по поселку Новая Маячка Херсонской области. В результате были госпитализированы три человека. Ударами разрушена больница, повреждена инфраструктура.24 марта в поселке Новая Маячка Херсонской области в результате обстрела ВСУ загорелась автозаправочная станция. Погибли два человека. Еще одна женщина была ранена при обстреле поселка Алешки. В конце марта в Каховке украинские боевики с дрона ударили по машине скорой помощи, в которой в момент обстрела находился ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь мирных жителей ранены в результате обстрела ГорловкиВСУ обстреляли школу и детский сад в Белгородской области53 дрона: в МО рассказали о массированной атаке на пять регионов России
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РИА Новости Крым
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4.7
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андрей алексеенко, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Дроны ВСУ охотятся за гражданскими на левом берегу Днепра – ранены пятеро

Пять человек пострадали в Херсонской области РФ от ударов дронов ВСУ

10:55 05.04.2024
 
© Министерство обороны РФБПЛА
БПЛА
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Пять мирных граждан получили ранения в результате ударов украинских дронов по Великой Лепетихе на левобережье Херсонской области. Об этом сообщил председатель областного правительства Андрей Алексенко.
В пятницу под удар украинских нацистов попали мирные машины и объекты гражданской инфраструктуры райцентра Великая Лепетиха, уточнил он.
"Осколочные ранения после атак дронов получили пять жителей села, двое из них в тяжелом состоянии", – написал в своем Telegram-канале Алексеенко.
Активность вражеских дронов в пятницу фиксируется по всей 15-км зоне вдоль Днепра. Наши военные продолжают сбивать их, добавил он.
Алексеенко призвал соблюдать осторожность при любых передвижениях. При обнаружении дрона необходимо немедленно покинуть машину и открытое пространство. Важно сразу укрыться в зданиях подальше от дверей и окон, подчеркнул он.
Днем ранее ВСУ сбросили мины с дрона на ремонтную бригаду, которая восстанавливала людям мобильную связь в Новой Каховке. В результате погибли два человека, еще один получил тяжелые ранения. Прибывшая им на помощь "скорая" также попала под удар украинских дронов. Также стало известно об атаке украинских дронов по машине, которая доставляли воду и продукты в одно из сел Херсонской области. Водитель погиб сразу, пассажиру удалось выбраться из машины, но украинские боевики добили его ударом второго дрона.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать российские регионы. В среду вечером в Донецке погибла мирная жительница, еще трое женщин получили ранения из-за обстрелов украинских боевиков. Во вторник ВСУ обстреляли Каховку и нанесли ракетный удар по поселку Новая Маячка Херсонской области. В результате были госпитализированы три человека. Ударами разрушена больница, повреждена инфраструктура.
24 марта в поселке Новая Маячка Херсонской области в результате обстрела ВСУ загорелась автозаправочная станция. Погибли два человека. Еще одна женщина была ранена при обстреле поселка Алешки. В конце марта в Каховке украинские боевики с дрона ударили по машине скорой помощи, в которой в момент обстрела находился ребенок.
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Андрей АлексеенкоХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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