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Дрон-камикадзе ВСУ атаковал в гражданский автомобиль в Горловке - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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Дрон-камикадзе ВСУ атаковал в гражданский автомобиль в Горловке
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал в гражданский автомобиль в Горловке - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал в гражданский автомобиль в Горловке
Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в легковой гражданский автомобиль в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T18:04
2024-03-07T18:04
горловка
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
донецкая народная республика (днр)
иван приходько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в легковой гражданский автомобиль в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.Мэр Горловки также призвал жителей города быть предельно внимательными и осторожными в связи с использованием украинскими войсками беспилотной авиации.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщило, что в 17.20 украинские войска атаковали Горловку ударным беспилотником-камикадзе.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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РИА Новости Крым
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горловка, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, донецкая народная республика (днр), иван приходько
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал в гражданский автомобиль в Горловке

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал в гражданский автомобиль в Горловке

18:04 07.03.2024
 
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана ПриходькоБеспилотный летательный аппарат ВФУ врезался в легковой автомобиль
Беспилотный летательный аппарат ВФУ врезался в легковой автомобиль
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана Приходько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в легковой гражданский автомобиль в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В поселке шахты имени Румянцева (Калининский район Горловки) беспилотный летательный аппарат ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) врезался в легковой автомобиль. К счастью, граждане успели эвакуироваться из авто. Без пострадавших", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Мэр Горловки также призвал жителей города быть предельно внимательными и осторожными в связи с использованием украинскими войсками беспилотной авиации.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщило, что в 17.20 украинские войска атаковали Горловку ударным беспилотником-камикадзе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
 
ГорловкаВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияДонецкая Народная Республика (ДНР)Иван Приходько
 
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