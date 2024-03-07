https://crimea.ria.ru/20240307/dron-kamikadze-vsu-atakoval-v-grazhdanskiy-avtomobil-v-gorlovke-1135493754.html
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал в гражданский автомобиль в Горловке
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал в гражданский автомобиль в Горловке - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал в гражданский автомобиль в Горловке
Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в легковой гражданский автомобиль в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T18:04
2024-03-07T18:04
2024-03-07T18:04
горловка
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
донецкая народная республика (днр)
иван приходько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в легковой гражданский автомобиль в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.Мэр Горловки также призвал жителей города быть предельно внимательными и осторожными в связи с использованием украинскими войсками беспилотной авиации.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщило, что в 17.20 украинские войска атаковали Горловку ударным беспилотником-камикадзе.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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горловка, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, донецкая народная республика (днр), иван приходько
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал в гражданский автомобиль в Горловке
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал в гражданский автомобиль в Горловке
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в легковой гражданский автомобиль в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В поселке шахты имени Румянцева (Калининский район Горловки) беспилотный летательный аппарат ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) врезался в легковой автомобиль. К счастью, граждане успели эвакуироваться из авто. Без пострадавших", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Мэр Горловки также призвал жителей города быть предельно внимательными и осторожными в связи с использованием украинскими войсками беспилотной авиации.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщило, что в 17.20 украинские войска атаковали Горловку ударным беспилотником-камикадзе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.