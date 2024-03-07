https://crimea.ria.ru/20240307/dron-kamikadze-vsu-atakoval-v-grazhdanskiy-avtomobil-v-gorlovke-1135493754.html

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал в гражданский автомобиль в Горловке

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал в гражданский автомобиль в Горловке - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал в гражданский автомобиль в Горловке

Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в легковой гражданский автомобиль в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T18:04

2024-03-07T18:04

2024-03-07T18:04

горловка

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

донецкая народная республика (днр)

иван приходько

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в легковой гражданский автомобиль в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.Мэр Горловки также призвал жителей города быть предельно внимательными и осторожными в связи с использованием украинскими войсками беспилотной авиации.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщило, что в 17.20 украинские войска атаковали Горловку ударным беспилотником-камикадзе.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горловка, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, донецкая народная республика (днр), иван приходько