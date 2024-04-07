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Пять мирных жителей ранены и один погиб от украинских обстрелов в ДНР - РИА Новости Крым, 07.04.2024
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Пять мирных жителей ранены и один погиб от украинских обстрелов в ДНР
Пять мирных жителей ранены и один погиб от украинских обстрелов в ДНР - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Пять мирных жителей ранены и один погиб от украинских обстрелов в ДНР
Один человек погиб и пятеро ранены в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ в воскресенье, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T19:14
2024-04-07T19:15
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
новости
скорая помощь
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб и пятеро ранены в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ в воскресенье, сообщил глава республики Денис Пушилин.В Советском районе Макеевки погибла женщина 1956 года рождения. В Никитовском районе Горловки пострадала девочка 2017 года рождения, ранены женщина 1976 года рождения и мужчина 1989 года рождения. В Петровском районе Донецка ранения различной степени тяжести получили женщины 1986 и 1991 годов рождения.Повреждены 14 жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Советском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки, а также детский сад, рынок, газопровод в Никитовском районе Горловки, перечислил глава ДНР.Зафиксировано 17 обстрелов, выпущено 47 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия калибром 227 мм (HIMARS), ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, уточнил Пушилин.Накануне 11 мирных жителей пострадали при обстреле Донецка ВСУ. Всего было зафиксировано 29 обстрелов со стороны ВСУ в субботу.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали ремонтную бригаду и медиков в Новой Каховке – двое погиблиДобили раненого: дроны ВСУ атаковали ГАЗель с продуктами на ХерсонщинеОдна женщина погибла и трое ранены при ударе ВСУ по Донецку
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, новости, скорая помощь, обстрелы всу
Пять мирных жителей ранены и один погиб от украинских обстрелов в ДНР

Пять мирных жителей ранены и один погиб от обстрела ВСУ в ДНР – Пушилин

19:14 07.04.2024 (обновлено: 19:15 07.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб и пятеро ранены в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ в воскресенье, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"В результате обстрелов со стороны ВФУ сегодня один человек погиб, пятеро ранены, в том числе подросток", – написал Пушилин в своем Telegram-канале.
В Советском районе Макеевки погибла женщина 1956 года рождения. В Никитовском районе Горловки пострадала девочка 2017 года рождения, ранены женщина 1976 года рождения и мужчина 1989 года рождения. В Петровском районе Донецка ранения различной степени тяжести получили женщины 1986 и 1991 годов рождения.
Повреждены 14 жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Советском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки, а также детский сад, рынок, газопровод в Никитовском районе Горловки, перечислил глава ДНР.
Зафиксировано 17 обстрелов, выпущено 47 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия калибром 227 мм (HIMARS), ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, уточнил Пушилин.
Накануне 11 мирных жителей пострадали при обстреле Донецка ВСУ. Всего было зафиксировано 29 обстрелов со стороны ВСУ в субботу.
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