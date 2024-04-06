https://crimea.ria.ru/20240406/odinnadtsat-mirnykh-zhiteley-postradali-pri-obstrele-donetska-vsu--1136340796.html

Одиннадцать мирных жителей пострадали при обстреле Донецка ВСУ

Одиннадцать мирных жителей пострадали при обстреле Донецка ВСУ - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Одиннадцать мирных жителей пострадали при обстреле Донецка ВСУ

Одиннадцать мирных жителей, среди них двое детей, пострадали в субботу при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T22:04

2024-04-06T22:04

2024-04-06T22:05

денис пушилин

донецк

донецкая народная республика (днр)

новости

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Одиннадцать мирных жителей, среди них двое детей, пострадали в субботу при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) сегодня вечером обстреляли Буденновский район Донецка, целенаправленно били по жилому массиву. По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей: двое детей (мальчики 2010 и 2011 года рождения, ранения средней степени тяжести), женщины 1960, 1964 и 2000 года рождения, мужчины 1959 и 1977 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР добавил, что в Петровском районе Донецка ранения получили женщины 1941 и 1952 года рождения, в Куйбышевском – мужчина 1961 года рождения. В Никитовском районе Горловки – женщина 1960 года рождения.По словам Пушилина, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.Он добавил, что всего зафиксировано 29 обстрелов со стороны ВСУ в субботу."Противник выпустил 77 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА. Под огнем ВФУ Донецк, Макеевка, Горловка", - отметил глава республики.

https://crimea.ria.ru/20240406/zelenskiy-podderzhal-ideyu-makrona-o-vozmozhnoy-otpravke-voysk-na-ukrainu-1136340438.html

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денис пушилин, донецк, донецкая народная республика (днр), новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу