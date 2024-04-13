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Подросток и еще 8 жителей ранены при атаках ВСУ по Донецку и Горловке
Подросток и еще 8 жителей ранены при атаках ВСУ по Донецку и Горловке - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Подросток и еще 8 жителей ранены при атаках ВСУ по Донецку и Горловке
При атаках украинских боевиков на Горловку и Донецк в субботу пострадали девять мирных жителей, среди них - подросток. Об этом сообщил глава Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T20:37
2024-04-13T20:37
2024-04-13T20:38
донецкая народная республика (днр)
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СИФМЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. При атаках украинских боевиков на Горловку и Донецк в субботу пострадали девять мирных жителей, среди них - подросток. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Кроме того, в Петровском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ранена женщина."Все пострадавшие средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь", - добавил Пушилин.Ударами повреждены пять жилых домов в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, а также Дворец культуры и котельная в Никитовском районе Горловки.Всего зафиксировано 17 обстрелов, выпущено 42 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм (в том числе кассетного типа), ударные БПЛА. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела жилого массива в Горловке ранены семь мирных жителей. Среди пострадавших двое детей.Накануне ВСУ ударили по домам в Никитовском районе Горловки. Огнеборцы ликвидировали пожар из-за сброса взрывоопасного предмета, когда началась повторная атака. В результате ранены 10 специалистов МЧС.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России Жилые дома Каховки под огнем ВСУ: погибли три человекаПять мирных жителей ранены и один погиб от украинских обстрелов в ДНР
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7 495 645-6601
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецк, горловка, денис пушилин, обстрелы всу, происшествия, новости
Подросток и еще 8 жителей ранены при атаках ВСУ по Донецку и Горловке
Девять человек ранены в Донецке и Горловке при атака украинских боевиков - Пушилин
20:37 13.04.2024 (обновлено: 20:38 13.04.2024)
СИФМЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. При атаках украинских боевиков на Горловку и Донецк в субботу пострадали девять мирных жителей, среди них - подросток. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"В результате украинской агрессии сегодня пострадали девять мирных жителей Республики. В Никитовском районе Горловки ранены парень-подросток 2008 года рождения, а также двое мужчин и пять женщин", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в Петровском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ранена женщина.
"Все пострадавшие средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь", - добавил Пушилин.
Ударами повреждены пять жилых домов в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, а также Дворец культуры и котельная в Никитовском районе Горловки.
Всего зафиксировано 17 обстрелов, выпущено 42 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм (в том числе кассетного типа), ударные БПЛА.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела жилого массива в Горловке ранены семь мирных жителей
. Среди пострадавших двое детей.
Накануне ВСУ ударили по домам в Никитовском районе Горловки. Огнеборцы ликвидировали пожар из-за сброса взрывоопасного предмета, когда началась повторная атака. В результате ранены 10 специалистов МЧС
.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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