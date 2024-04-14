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Два человека погибли после ударов ВСУ в Херсонской области

Два человека погибли после ударов ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.04.2024

Два человека погибли после ударов ВСУ в Херсонской области

Два человека погибли после ударов ВСУ в селе Царское и городе Каховка Херсонской области, один пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор области... РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T12:27

2024-04-14T12:27

2024-04-14T12:27

владимир сальдо

херсонская область

каховка

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

украина

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Два человека погибли после ударов ВСУ в селе Царское и городе Каховка Херсонской области, один пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.Также в Царском есть пострадавший, пожилой мужчина с осколочными ранениями попал в больницу, сообщил он.Накануне один человек погиб и трое были ранены в результате обстрела города Алешки.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России Жилые дома Каховки под огнем ВСУ: погибли три человекаПять мирных жителей ранены и один погиб от украинских обстрелов в ДНР

херсонская область

каховка

украина

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, каховка, всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина, новые регионы россии, новости