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Два человека погибли после ударов ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.04.2024
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Два человека погибли после ударов ВСУ в Херсонской области
Два человека погибли после ударов ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Два человека погибли после ударов ВСУ в Херсонской области
Два человека погибли после ударов ВСУ в селе Царское и городе Каховка Херсонской области, один пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор области... РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T12:27
2024-04-14T12:27
владимир сальдо
херсонская область
каховка
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
украина
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Два человека погибли после ударов ВСУ в селе Царское и городе Каховка Херсонской области, один пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.Также в Царском есть пострадавший, пожилой мужчина с осколочными ранениями попал в больницу, сообщил он.Накануне один человек погиб и трое были ранены в результате обстрела города Алешки.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России Жилые дома Каховки под огнем ВСУ: погибли три человекаПять мирных жителей ранены и один погиб от украинских обстрелов в ДНР
херсонская область
каховка
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владимир сальдо, херсонская область, каховка, всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина, новые регионы россии, новости
Два человека погибли после ударов ВСУ в Херсонской области

Два человека погибли после ударов ВСУ в селе Царское и городе Каховка Херсонской области

12:27 14.04.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Два человека погибли после ударов ВСУ в селе Царское и городе Каховка Херсонской области, один пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

"Из-за террористического удара боевиков Зеленского по жилым домам в Каховском муниципальном округе погибли два человека: один - в селе Царском, другой - в Каховке", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Также в Царском есть пострадавший, пожилой мужчина с осколочными ранениями попал в больницу, сообщил он.
Накануне один человек погиб и трое были ранены в результате обстрела города Алешки.
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Владимир СальдоХерсонская областьКаховкаВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияУкраинаНовые регионы РоссииНовости
 
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