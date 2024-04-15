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Скорые в Белгородской области оборудовали системами РЭБ - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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Скорые в Белгородской области оборудовали системами РЭБ
Скорые в Белгородской области оборудовали системами РЭБ - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Скорые в Белгородской области оборудовали системами РЭБ
Автомобили скорой медицинской помощи в приграничных районах Белгородской области оснащают средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в своем... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T18:59
2024-04-15T18:59
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
скорая помощь
общество
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Автомобили скорой медицинской помощи в приграничных районах Белгородской области оснащают средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Мера реализуется в рамках исполнения поручение президента РФ Владимира Путина. Гладков подчеркнул, что это позволит защитить выездные бригады медиков от атак FPV-дронов противника.Такая система не влияет на работу основных медицинских приборов, таких как кардиограф, аппарат ИВЛ и других. Связь в автомобиле также продолжает функционировать в штатном режиме, что позволяет оперативно отправить показатели здоровья пациента в медицинский центр и получить ответ, добавил он.По словам губернатора, белгородские медики соблюдают и другие меры безопасности. В частности, все бригады скорой помощи обеспечены средствами защиты, касками и бронежилетами. А с появлением системы РЭБ, как признаются сами врачи, будут чувствовать себя еще увереннее."Все 25 машин скорой помощи, которые осуществляют выезды по приграничью, до конца апреля будут оборудованы данной системой. Все необходимые установки уже закуплены и даже с запасом", – добавил Гладков.Он также поблагодарил медицинских работников, которые идут на огромный риск, чтобы спасти жизни людей, за мужество и самоотверженный труд. И выразил слова благодарности специалистам РЭБ за их профессионализм и добросовестное несение службы.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ охотятся за медиками и спасателями в приграничных регионах РоссииПутин пообещал выплаты водителям скорых в зоне спецоперацииФельдшер понес ребенка на руках: ВСУ обстреляли скорую в Каховке
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, скорая помощь, общество, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости
Скорые в Белгородской области оборудовали системами РЭБ

На скорые в приграничье Белгородской области установили средства радиоэлектронной борьбы

18:59 15.04.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаСкорые в приграничье Белгородской области оборудовали средствами радиоэлектронной борьбы
Скорые в приграничье Белгородской области оборудовали средствами радиоэлектронной борьбы
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Автомобили скорой медицинской помощи в приграничных районах Белгородской области оснащают средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Мера реализуется в рамках исполнения поручение президента РФ Владимира Путина. Гладков подчеркнул, что это позволит защитить выездные бригады медиков от атак FPV-дронов противника.
"Для этого на транспортных средствах устанавливаются специальные подавители и система преобразования питания, из-за чего беспилотник противника теряет связь на подлете к машине и в дальнейшем совершает падение на безопасном расстоянии", – пояснил Гладков.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаСкорые в приграничье Белгородской области оборудовали средствами радиоэлектронной борьбы
Скорые в приграничье Белгородской области оборудовали средствами радиоэлектронной борьбы
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Скорые в приграничье Белгородской области оборудовали средствами радиоэлектронной борьбы
Такая система не влияет на работу основных медицинских приборов, таких как кардиограф, аппарат ИВЛ и других. Связь в автомобиле также продолжает функционировать в штатном режиме, что позволяет оперативно отправить показатели здоровья пациента в медицинский центр и получить ответ, добавил он.
По словам губернатора, белгородские медики соблюдают и другие меры безопасности. В частности, все бригады скорой помощи обеспечены средствами защиты, касками и бронежилетами. А с появлением системы РЭБ, как признаются сами врачи, будут чувствовать себя еще увереннее.
"Все 25 машин скорой помощи, которые осуществляют выезды по приграничью, до конца апреля будут оборудованы данной системой. Все необходимые установки уже закуплены и даже с запасом", – добавил Гладков.
Он также поблагодарил медицинских работников, которые идут на огромный риск, чтобы спасти жизни людей, за мужество и самоотверженный труд. И выразил слова благодарности специалистам РЭБ за их профессионализм и добросовестное несение службы.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковСкорая помощьОбществоБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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