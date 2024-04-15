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Скорые в Белгородской области оборудовали системами РЭБ

Скорые в Белгородской области оборудовали системами РЭБ - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Скорые в Белгородской области оборудовали системами РЭБ

Автомобили скорой медицинской помощи в приграничных районах Белгородской области оснащают средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в своем... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T18:59

2024-04-15T18:59

2024-04-15T18:59

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

скорая помощь

общество

безопасность

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Автомобили скорой медицинской помощи в приграничных районах Белгородской области оснащают средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Мера реализуется в рамках исполнения поручение президента РФ Владимира Путина. Гладков подчеркнул, что это позволит защитить выездные бригады медиков от атак FPV-дронов противника.Такая система не влияет на работу основных медицинских приборов, таких как кардиограф, аппарат ИВЛ и других. Связь в автомобиле также продолжает функционировать в штатном режиме, что позволяет оперативно отправить показатели здоровья пациента в медицинский центр и получить ответ, добавил он.По словам губернатора, белгородские медики соблюдают и другие меры безопасности. В частности, все бригады скорой помощи обеспечены средствами защиты, касками и бронежилетами. А с появлением системы РЭБ, как признаются сами врачи, будут чувствовать себя еще увереннее."Все 25 машин скорой помощи, которые осуществляют выезды по приграничью, до конца апреля будут оборудованы данной системой. Все необходимые установки уже закуплены и даже с запасом", – добавил Гладков.Он также поблагодарил медицинских работников, которые идут на огромный риск, чтобы спасти жизни людей, за мужество и самоотверженный труд. И выразил слова благодарности специалистам РЭБ за их профессионализм и добросовестное несение службы.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ охотятся за медиками и спасателями в приграничных регионах РоссииПутин пообещал выплаты водителям скорых в зоне спецоперацииФельдшер понес ребенка на руках: ВСУ обстреляли скорую в Каховке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, скорая помощь, общество, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости