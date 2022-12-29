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Заменит поход к психологу: как новогодняя елка улучшает настроение

Заменит поход к психологу: как новогодняя елка улучшает настроение - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Заменит поход к психологу: как новогодняя елка улучшает настроение

Вид и запах украшенной дома новогодней елки может заменить прогулку в лесу и поход к психологу, ведь для многих хвойное дерево – символ праздника, домашнего... РИА Новости Крым, 29.12.2022

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2022-12-29T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Вид и запах украшенной дома новогодней елки может заменить прогулку в лесу и поход к психологу, ведь для многих хвойное дерево – символ праздника, домашнего уюта и хорошего настроения. Таким мнением в беседе с "Вечерней Москвой" поделился врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.Специалист напомнил, что организм человека позитивно реагирует на природу и связанные с естественной средой объекты, поэтому вид и запах выделяемых живой елкой масел успокаивает и помогает прийти в себя.Кроме того, благодаря воспоминаниям и приятным ассоциациям из детства дерево вызывает у человека особенные эмоции и задает позитивный настрой.В свою очередь, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов напомнил, что польза ароматерапии с помощью эфирных масел хвойных растений по-прежнему не доказана, однако сегодня их применяют для профилактики осложнений у перенесших коронавирусную инфекцию. Ранее психолог Наумова рассказала о тонкостях создания новогоднего настроения.Читайте также на РИА Новости Крым:Запах дома: какие ароматы россияне считают новогоднимиКак успеть переделать все дела до Нового годаКак пережить работу в Новый год — советы психологов

https://crimea.ria.ru/20221226/novogodnie-prazdniki-2023-skolko-otdykhaem-i-kogda-na-rabotu-1126140684.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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