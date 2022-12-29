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Заменит поход к психологу: как новогодняя елка улучшает настроение - РИА Новости Крым, 29.12.2022
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Заменит поход к психологу: как новогодняя елка улучшает настроение
Заменит поход к психологу: как новогодняя елка улучшает настроение - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Заменит поход к психологу: как новогодняя елка улучшает настроение
Вид и запах украшенной дома новогодней елки может заменить прогулку в лесу и поход к психологу, ведь для многих хвойное дерево – символ праздника, домашнего... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T22:22
2022-12-29T22:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Вид и запах украшенной дома новогодней елки может заменить прогулку в лесу и поход к психологу, ведь для многих хвойное дерево – символ праздника, домашнего уюта и хорошего настроения. Таким мнением в беседе с "Вечерней Москвой" поделился врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.Специалист напомнил, что организм человека позитивно реагирует на природу и связанные с естественной средой объекты, поэтому вид и запах выделяемых живой елкой масел успокаивает и помогает прийти в себя.Кроме того, благодаря воспоминаниям и приятным ассоциациям из детства дерево вызывает у человека особенные эмоции и задает позитивный настрой.В свою очередь, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов напомнил, что польза ароматерапии с помощью эфирных масел хвойных растений по-прежнему не доказана, однако сегодня их применяют для профилактики осложнений у перенесших коронавирусную инфекцию. Ранее психолог Наумова рассказала о тонкостях создания новогоднего настроения.Читайте также на РИА Новости Крым:Запах дома: какие ароматы россияне считают новогоднимиКак успеть переделать все дела до Нового годаКак пережить работу в Новый год — советы психологов
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крым, новый год 2023, психология, общество, совет эксперта, новости, мнения
Заменит поход к психологу: как новогодняя елка улучшает настроение

Психотерапевт Вилков: эмоции от новогодней елки заменят поход к психологу и прогулку

22:22 29.12.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкНовогодняя ель
Новогодняя ель - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Вид и запах украшенной дома новогодней елки может заменить прогулку в лесу и поход к психологу, ведь для многих хвойное дерево – символ праздника, домашнего уюта и хорошего настроения. Таким мнением в беседе с "Вечерней Москвой" поделился врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.
Специалист напомнил, что организм человека позитивно реагирует на природу и связанные с естественной средой объекты, поэтому вид и запах выделяемых живой елкой масел успокаивает и помогает прийти в себя.

"Воздействие этих масел дома может снимать стресс, усталость, раздражительность после тяжелого дня. И нахождение вблизи живой елки также благотворно влияет на человека, как и прогулки по лесу", - отметил специалист.

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Кроме того, благодаря воспоминаниям и приятным ассоциациям из детства дерево вызывает у человека особенные эмоции и задает позитивный настрой.
"Если у человека с детства стояла дома только живая елка, это сохраняется в памяти как важный элемент праздника, и человеку во взрослой жизни трудно принимать другой вариант новогоднего атрибута. Если же дома он видел всегда только искусственную елку, это становится обыденностью для него, и он не испытывает потребности в живой ели", - заключил Вилков.
В свою очередь, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов напомнил, что польза ароматерапии с помощью эфирных масел хвойных растений по-прежнему не доказана, однако сегодня их применяют для профилактики осложнений у перенесших коронавирусную инфекцию.
Ранее психолог Наумова рассказала о тонкостях создания новогоднего настроения.
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