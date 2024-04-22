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Действительно боятся России: Зеленский высказался о помощи Запада - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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Действительно боятся России: Зеленский высказался о помощи Запада
Действительно боятся России: Зеленский высказался о помощи Запада - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Действительно боятся России: Зеленский высказался о помощи Запада
Текущая международная ситуация играет на руку России, Киеву придется признать сильные стороны Москвы. Такое заявление в интервью французскому блогеру Уго... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T16:09
2024-04-22T16:10
владимир зеленский (президент украины)
новости
россия
украина
коллективный запад
поставки западного оружия украине
западная помощь украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Текущая международная ситуация играет на руку России, Киеву придется признать сильные стороны Москвы. Такое заявление в интервью французскому блогеру Уго Траверу сделал украинский президент Владимир Зеленский.Он также заявил, что Киеву необходимо признать сильные стороны российской армии, которая проводит спецоперацию, и констатировал , что западные страны не отправляют войска на Украину из страха перед полномасштабным конфликтом с РФ.Украину с мая ждет трудная ситуация, заявил ранее Кирилл Буданов* в интервью BBC. По его словам, сложности на фронте возникнут, когда российская армия начнет наступление в Донбассе. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, это заявление оправдано, новый пакет американской помощи ситуацию не переломит, а только загонит Украину в еще большие долги. * Внесен в список террористов и экстремистов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте"Русские выигрывают": в США признали свое поражение на УкраинеЗеленский грозится "ответить за Харьков"
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Новости
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владимир зеленский (президент украины), новости, россия, украина, коллективный запад, поставки западного оружия украине, западная помощь украине
Действительно боятся России: Зеленский высказался о помощи Запада

Зеленский заявил о страхе коллективного Запада перед Россией

16:09 22.04.2024 (обновлено: 16:10 22.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Текущая международная ситуация играет на руку России, Киеву придется признать сильные стороны Москвы. Такое заявление в интервью французскому блогеру Уго Траверу сделал украинский президент Владимир Зеленский.
"Ситуация в мире действительно играет на пользу России", – сказал украинский президент, отвечая на вопрос об эскалации между Ираном и Израилем и ситуацией в секторе Газа.
Он также заявил, что Киеву необходимо признать сильные стороны российской армии, которая проводит спецоперацию, и констатировал , что западные страны не отправляют войска на Украину из страха перед полномасштабным конфликтом с РФ.
"Украине не помогают своими вооруженными силами, воздушными или какими-то еще, потому что боятся, что начнется война с Россией – это говорит о том, что они действительно боятся России", – цитирует Зеленского РИА Новости.
Украину с мая ждет трудная ситуация, заявил ранее Кирилл Буданов* в интервью BBC. По его словам, сложности на фронте возникнут, когда российская армия начнет наступление в Донбассе. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, это заявление оправдано, новый пакет американской помощи ситуацию не переломит, а только загонит Украину в еще большие долги.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
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Владимир Зеленский (президент Украины)НовостиРоссияУкраинаКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеЗападная помощь Украине
 
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