https://crimea.ria.ru/20240422/deystvitelno-boyatsya-rossii-zelenskiy-vyskazalsya-o-pomoschi-zapada-1136752456.html

Действительно боятся России: Зеленский высказался о помощи Запада

Действительно боятся России: Зеленский высказался о помощи Запада - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Действительно боятся России: Зеленский высказался о помощи Запада

Текущая международная ситуация играет на руку России, Киеву придется признать сильные стороны Москвы. Такое заявление в интервью французскому блогеру Уго... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T16:09

2024-04-22T16:09

2024-04-22T16:10

владимир зеленский (президент украины)

новости

россия

украина

коллективный запад

поставки западного оружия украине

западная помощь украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Текущая международная ситуация играет на руку России, Киеву придется признать сильные стороны Москвы. Такое заявление в интервью французскому блогеру Уго Траверу сделал украинский президент Владимир Зеленский.Он также заявил, что Киеву необходимо признать сильные стороны российской армии, которая проводит спецоперацию, и констатировал , что западные страны не отправляют войска на Украину из страха перед полномасштабным конфликтом с РФ.Украину с мая ждет трудная ситуация, заявил ранее Кирилл Буданов* в интервью BBC. По его словам, сложности на фронте возникнут, когда российская армия начнет наступление в Донбассе. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, это заявление оправдано, новый пакет американской помощи ситуацию не переломит, а только загонит Украину в еще большие долги. * Внесен в список террористов и экстремистов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте"Русские выигрывают": в США признали свое поражение на УкраинеЗеленский грозится "ответить за Харьков"

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), новости, россия, украина, коллективный запад, поставки западного оружия украине, западная помощь украине