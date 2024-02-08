https://crimea.ria.ru/20240208/volodin-nato-razrushit-evropeyskiy-soyuz-1134775550.html

Володин: НАТО разрушит Европейский союз

Володин: НАТО разрушит Европейский союз - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Володин: НАТО разрушит Европейский союз

Швеция закрыла расследование о теракте на "Северных потоках" в страхе перед США, которые причастны к преступлению. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T08:39

2024-02-08T08:39

2024-02-08T08:39

вячеслав володин

мнения

политика

европейский союз

сша

северный поток - 2

северный поток

теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"

швеция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Швеция закрыла расследование о теракте на "Северных потоках" в страхе перед США, которые причастны к преступлению. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя закрытие Швецией расследования о теракте на "Северных потоках".Предварительное расследование по делу о диверсии на газопроводах в Балтийском море закрыто, сообщили накануне в шведской прокуратуре. Расследование терактов на "Северных потоках" продолжают Германия и Дания.Он подчеркнул, что прокуратура Швеции пошла на подлог, опасаясь гнева Вашингтона, который не простил бы правды, поскольку теракт совершен при участии США и исполнен Украиной. В результате теракта Германия, Нидерланды и Франция лишились источника дешевых энергоресурсов и получили тяжелые экономические последствия.Взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Читайте также на РИА Новости Крым:Кому были выгодны взрывы на "Северных потоках"За подрывом "Северных потоков" стоит Украина – мнение КиссинджераТеракт на "Северных потоках": Дания отказала России в расследовании ЧП

сша

швеция

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вячеслав володин, мнения, политика, европейский союз, сша, северный поток - 2, северный поток, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", швеция