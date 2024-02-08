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Володин: НАТО разрушит Европейский союз
Володин: НАТО разрушит Европейский союз - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Володин: НАТО разрушит Европейский союз
Швеция закрыла расследование о теракте на "Северных потоках" в страхе перед США, которые причастны к преступлению. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T08:39
2024-02-08T08:39
2024-02-08T08:39
вячеслав володин
мнения
политика
европейский союз
сша
северный поток - 2
северный поток
теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"
швеция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Швеция закрыла расследование о теракте на "Северных потоках" в страхе перед США, которые причастны к преступлению. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя закрытие Швецией расследования о теракте на "Северных потоках".Предварительное расследование по делу о диверсии на газопроводах в Балтийском море закрыто, сообщили накануне в шведской прокуратуре. Расследование терактов на "Северных потоках" продолжают Германия и Дания.Он подчеркнул, что прокуратура Швеции пошла на подлог, опасаясь гнева Вашингтона, который не простил бы правды, поскольку теракт совершен при участии США и исполнен Украиной. В результате теракта Германия, Нидерланды и Франция лишились источника дешевых энергоресурсов и получили тяжелые экономические последствия.Взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Читайте также на РИА Новости Крым:Кому были выгодны взрывы на "Северных потоках"За подрывом "Северных потоков" стоит Украина – мнение КиссинджераТеракт на "Северных потоках": Дания отказала России в расследовании ЧП
сша
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вячеслав володин, мнения, политика, европейский союз, сша, северный поток - 2, северный поток, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", швеция
Володин: НАТО разрушит Европейский союз
Почему Швеция закрыла дело о "Северных потоках" - Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Швеция закрыла расследование о теракте на "Северных потоках" в страхе перед США, которые причастны к преступлению. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя закрытие Швецией расследования о теракте на "Северных потоках".
Предварительное расследование по делу о диверсии на газопроводах в Балтийском море закрыто, сообщили накануне в шведской прокуратуре. Расследование терактов на "Северных потоках" продолжают Германия и Дания.
"Когда во всем мире обсуждают конкретных виновных и кому выгоден был этот теракт, шведская прокуратура ведет себя по принципу: "ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу". Это не случайно. Швеция проходит процедуру вступления в НАТО — структуру американского гегемонизма", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что прокуратура Швеции пошла на подлог, опасаясь гнева Вашингтона, который не простил бы правды, поскольку теракт совершен при участии США и исполнен Украиной. В результате теракта Германия, Нидерланды и Франция лишились источника дешевых энергоресурсов и получили тяжелые экономические последствия.
"США их попросту наказали. "Отключив" от "Северных потоков", навязали свой дорогой газ. Втянули в войну на Украине. Заставили принять миллионы беженцев. Бросили и ничем не помогают. Вашингтон при помощи НАТО разрушает Евросоюз, а европейские государства из-за утраченного суверенитета остаются с проблемами, которые решить непросто", - подытожил спикер Госдумы.
Взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2"
произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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