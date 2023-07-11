https://crimea.ria.ru/20230711/za-podryvom-severnykh-potokov-stoit-ukraina--mnenie-kissindzhera-1129972030.html

За подрывом "Северных потоков" стоит Украина – мнение Киссинджера

За подрывом "Северных потоков" стоит Украина – мнение Киссинджера - РИА Новости Крым, 11.07.2023

За подрывом "Северных потоков" стоит Украина – мнение Киссинджера

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер высказал мнение, что за подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в сентябре прошлого года стоит... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T12:48

2023-07-11T12:48

2023-07-11T12:48

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теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер высказал мнение, что за подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в сентябре прошлого года стоит Украина. Об этом он сказал в разговоре с с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским.Так, на вопрос "Зеленского", виновна ли Россия в подрыве "Северных потоков", Киссинджер ответил:Экс-госсекретарь также заявил, что изменил свою точку зрения по поводу членства Украины в НАТО, и теперь поддерживает этот шаг, однако добиться этого будет крайне сложно. По словам Киссинджера, это показала последняя встреча Бильдербергского клуба – неофициальной ежегодной конференции с участием наиболее влиятельных в мире политиков, бизнесменов, банкиров, глав ведущих западных СМИ."Было очень странно, что европейские страны, которые сражаются, технически оказывают вам (Украине – ред.) помощь, выступили против вступления Украины в НАТО. Они приводили доводы, что этот вопрос требует тщательного изучения... Так что это будет сложно. Будет трудно обеспечить Украине членство в НАТО, но я поддержу это решение", - сказал бывший госсекретарь.Саммит НАТО проходит 11-12 июля в Вильнюсе. При этом Украину пригласили принять участие только во встрече на "полях", но не как потенциального кандидата на вступление в блок, пожаловался глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Сам Зеленский вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и Европейский союз.Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что члены НАТО не могут прийти к единству в вопросе о возможности вступления Украины в альянс "в этот момент".Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что страны НАТО по итогам предстоящего саммита в Вильнюсе планируют объявить о масштабном соглашении, предполагающем создание многопрофильной структуры по поддержке Украины. По данным издания, речь идет о создании некой многосторонней структуры, в рамках которой члены альянса смогут брать на себя двусторонние обязательства по военной и финансовой поддержке киевских властей.Читайте также на РИА Новости Крым:Могут ввести войска: эксперт объяснил смысл решения НАТО по УкраинеВведет ли НАТО воинский контингент на Украину – мнениеЭкс-офицер США пояснил, почему НАТО не выстоит против России

https://crimea.ria.ru/20230313/komu-byli-vygodny-vzryvy-na-severnykh-potokakh-1127502310.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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