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Введет ли НАТО воинский контингент на Украину – мнение

Введет ли НАТО воинский контингент на Украину – мнение - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Введет ли НАТО воинский контингент на Украину – мнение

НАТО во главе с США вряд ли будет вводить воинский контингент на территорию Украины, поскольку в альянсе опасаются возможного ответного удара со стороны России. РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T20:01

2023-07-06T20:01

2023-07-06T20:01

радио "спутник в крыму"

нато

вадим колесниченко

мнения

в мире

политика

польша

сша

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. НАТО во главе с США вряд ли будет вводить воинский контингент на территорию Украины, поскольку в альянсе опасаются возможного ответного удара со стороны России. Такое мнение высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму"."Контингент не будет вводиться под эгидой НАТО, потому что американцы категорически боятся прямого столкновения с Россией. Они отлично понимают заявления нашего президента о том, что мы можем нанести удар по местам принятия решений. Мы говорим не о локальном, а о глобальном масштабе", – сказал эксперт.Он напомнил, что до сегодняшнего дня все официальные заявления представителей администрации США и руководства НАТО, которые касаются возможного вступления войск одного или нескольких представителей стран НАТО на территорию Украины, представляют такой гипотетический шаг как исключительно личную инициативу некоторых членов альянса, таких, например, как Польша и страны Балтии. Поэтому статься 5 устава НАТО, которая гласит, что нападение на одного из членов блока будет рассматриваться как нападение на всех его членов, не применяется.По словам Колесниченко, в данном случае Польша и страны Балтии демонстрируют готовность ввести свои войска на Украину, но ищут способ, как это сделать, чтобы не получить ответный удар от России.При этом, оценивая вероятность ядерной провокации на Запорожской атомной электростанции, которая может послужить поводом для обсуждения вопроса ввода натовского контингента на территорию Украины, политолог отметил, что российская сторона должна быть готова к любому развитию событий.В понедельник, 3 июля, советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа не исключил, что Запад и киевский режим может осуществить ядерную провокацию на Запорожской АЭС, чтобы создать "правовой шлюз" для легального участия НАТО в украинском конфликте.Позже он заявил, что киевский режим планирует в ночь на среду, 5 июля, нанести удар по Запорожской АЭС с помощью высокоточного оружия и дронов-камикадзе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что угроза совершения диверсии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны киевских властей остается высокой, ситуация там достается достаточно напряженной.В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ якобы заминировала станцию, чтобы имитировать удар по ней. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, инспекторы организации не обнаружили следов "минирования" Запорожской АЭС, однако он запросил у российской стороны дополнительный доступ на территорию станции, чтобы подтвердить отсутствие мин.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский понимает невозможность победы Украины - ЛукашенкоСпецоперация на Украине может закончиться за несколько дней - МедведевЭкс-офицер США пояснил, почему НАТО не выстоит против России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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