https://crimea.ria.ru/20230706/zelenskiy-ponimaet-nevozmozhnost-pobedy-ukrainy---lukashenko-1129852000.html

Зеленский понимает невозможность победы Украины - Лукашенко

Зеленский понимает невозможность победы Украины - Лукашенко - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Зеленский понимает невозможность победы Украины - Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский окончательно понял невозможность победы киевского режима в противостоянии с РФ и пытается предпринять шаги по выходу из... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T12:37

2023-07-06T12:37

2023-07-06T12:37

новости

сво

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

министерство обороны рф

сергей шойгу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский окончательно понял невозможность победы киевского режима в противостоянии с РФ и пытается предпринять шаги по выходу из создавшегося положения. Такое заявление сделал в четверг белорусский лидер Александр Лукашенко.По мнению Лукашенко, официальный Киев реально оценивает невозможность успешного контрнаступления и огромные потери ВСУ. В этой связи Зеленский выходит с претензиями по поводу финансирования и поставок вооружения к тем, кто толкал Украину к военным действиям.Лукашенко также считает, что украинские войска, сохранившие немалые резервы, к саммиту НАТО в Вильнюсе 11-12 июля "должны что-то продемонстрировать".Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным на всех направлениях. Военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов назвал пять причин этого провала. Мощная оборона, качество войсковой и оперативной разведки ВС РФ, а также использование Россией новых образцов оружия, точечные удары "Ланцетами" и доминирование российской авиации нивелировали все попытки продвижения ВСУ до такой степени, что упадок боевого духа наблюдается даже в подразделениях резерва противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Меня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУЛукашенко распорядился привести армию Белоруссии в полную боеготовностьРоссийское ядерное оружие будет размещено в Белоруссии через месяц

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сво, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, министерство обороны рф, сергей шойгу, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)