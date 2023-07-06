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Зеленский понимает невозможность победы Украины - Лукашенко - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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Зеленский понимает невозможность победы Украины - Лукашенко
Зеленский понимает невозможность победы Украины - Лукашенко - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Зеленский понимает невозможность победы Украины - Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский окончательно понял невозможность победы киевского режима в противостоянии с РФ и пытается предпринять шаги по выходу из... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T12:37
2023-07-06T12:37
новости
сво
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
министерство обороны рф
сергей шойгу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский окончательно понял невозможность победы киевского режима в противостоянии с РФ и пытается предпринять шаги по выходу из создавшегося положения. Такое заявление сделал в четверг белорусский лидер Александр Лукашенко.По мнению Лукашенко, официальный Киев реально оценивает невозможность успешного контрнаступления и огромные потери ВСУ. В этой связи Зеленский выходит с претензиями по поводу финансирования и поставок вооружения к тем, кто толкал Украину к военным действиям.Лукашенко также считает, что украинские войска, сохранившие немалые резервы, к саммиту НАТО в Вильнюсе 11-12 июля "должны что-то продемонстрировать".Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным на всех направлениях. Военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов назвал пять причин этого провала. Мощная оборона, качество войсковой и оперативной разведки ВС РФ, а также использование Россией новых образцов оружия, точечные удары "Ланцетами" и доминирование российской авиации нивелировали все попытки продвижения ВСУ до такой степени, что упадок боевого духа наблюдается даже в подразделениях резерва противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Меня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУЛукашенко распорядился привести армию Белоруссии в полную боеготовностьРоссийское ядерное оружие будет размещено в Белоруссии через месяц
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, сво, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, министерство обороны рф, сергей шойгу, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Зеленский понимает невозможность победы Украины - Лукашенко

Лукашенко: Зеленский понимает невозможность победы Украины и ищет выходы

12:37 06.07.2023
 
© RONALDO SCHEMIDT / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© RONALDO SCHEMIDT / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский окончательно понял невозможность победы киевского режима в противостоянии с РФ и пытается предпринять шаги по выходу из создавшегося положения. Такое заявление сделал в четверг белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Он окончательно понял, что Украина не победит в этой войне, и уже делает шаги, чтобы выйти из этого положения", - цитирует президента Белоруссии РИА Новости.

По мнению Лукашенко, официальный Киев реально оценивает невозможность успешного контрнаступления и огромные потери ВСУ. В этой связи Зеленский выходит с претензиями по поводу финансирования и поставок вооружения к тем, кто толкал Украину к военным действиям.
Лукашенко также считает, что украинские войска, сохранившие немалые резервы, к саммиту НАТО в Вильнюсе 11-12 июля "должны что-то продемонстрировать".
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным на всех направлениях. Военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов назвал пять причин этого провала. Мощная оборона, качество войсковой и оперативной разведки ВС РФ, а также использование Россией новых образцов оружия, точечные удары "Ланцетами" и доминирование российской авиации нивелировали все попытки продвижения ВСУ до такой степени, что упадок боевого духа наблюдается даже в подразделениях резерва противника.
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НовостиСВОПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоМинистерство обороны РФСергей ШойгуВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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