https://crimea.ria.ru/20230627/lukashenko-rasporyadilsya-privesti-armiyu-belorussii-v-polnuyu-boegotovnost-1129657838.html

Лукашенко распорядился привести армию Белоруссии в полную боеготовность

Лукашенко распорядился привести армию Белоруссии в полную боеготовность - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Лукашенко распорядился привести армию Белоруссии в полную боеготовность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне попытки вооруженного мятежа в России отдал все распоряжения по приведению вооруженных сил... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T11:04

2023-06-27T11:04

2023-06-27T11:11

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне попытки вооруженного мятежа в России отдал все распоряжения по приведению вооруженных сил республики в полную боевую готовность.По словам Лукашенко, не только ему "было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России"."Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу, потому что Отечество одно", - сказал он.Белорусский лидер добавил, что на фоне событий в России белорусская оппозиция также готова была реализовать сценарий вооруженного мятежа, но "произошел фальстарт".Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с МО или ехать в БеларусьПутин поблагодарил героев-летчиков, вставших на пути у мятежниковКак мятеж Пригожина повлияет на отношения России с партнерами – Лавров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, владимир путин (политик), дмитрий песков, кремль, чвк "вагнер"