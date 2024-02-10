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Генералы требуют денег: зачем НАТО учиться войне с Россией - РИА Новости Крым, 10.02.2024
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Генералы требуют денег: зачем НАТО учиться войне с Россией
Генералы требуют денег: зачем НАТО учиться войне с Россией - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Генералы требуют денег: зачем НАТО учиться войне с Россией
Беспрецедентные по своему формату военно-морские учения стран НАТО на Балтике, имеющие в своей основе легенду о войне с Россией, преимущественно являются войной РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T21:13
2024-02-10T20:12
радио "спутник в крыму"
нато
прибалтика
сша
мнения
политика
вадим колесниченко
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Вадим Колесниченко о том, зачем НАТО учиться войне с Россией
Вадим Колесниченко о том, зачем НАТО учиться войне с Россией
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Беспрецедентные по своему формату военно-морские учения стран НАТО на Балтике, имеющие в своей основе легенду о войне с Россией, преимущественно являются войной в информационном пространстве с целью отвлечь западную общественность от печальных реалий в экономике и объяснить необходимость дальнейших расходов на усиление военно-промышленного комплекса альянса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог Вадим Колесниченко. По словам Колесниченко, "отдельно взятые проблемы с коррумпированными военачальниками, представителями военно-промышленного комплекса, а также сложности с кораблями", которые выявляются время от времени в НАТО – были есть и будут. "Это нормальное явление при такой огромной военной машине, и недооценивать силы НАТО не нужно", – считает эксперт.Тем не менее, военные стратеги НАТО не глупы и прекрасно понимают, чем чреват такой конфликт с Россией в реальной жизни, а не на карте, добавил он. Также важным фактом является то, что НАТО – это США. И если Штаты решат отказаться от этой "игрушки" из-за нехватки потенциала, то никакого Североатлантического альянса не будет, отметил Колесниченко.Более того, сегодня НАТО – это, в первую очередь, "административные и бюрократические структуры, которые привыкли жить на жирных заказах военно-промышленного комплекса, а сейчас борются за свое выживание".Все это, по мнению Колесниченко, указывает на то, что "война" с Россией отрабатывается учениями преимущественно с целью оправдать проблемы в экономике западных стран, подключившихся к помощи Украине и санкциям против РФ в ущерб себе, и найти путь к новому обогащению. В то же время нынешние учения НАТО на Балтике действительно беспрецедентны, хотя бы если учитывать 90 тысяч живой силы и то, что враг определен конкретный. И это вызов, на который Россия, конечно, не может не реагировать, добавил он."Нам нужно четко и методично напоминать всему миру, что мы есть, в обиду себя не дадим, чужого не хотим, но и своего не отдадим. В такой жесткой логике придется выстраивать нам отношения с Западом. И, естественно, активизировать отношения с Азией, с Востоком – то, чем мы сегодня успешно занимаемся", – заключил эксперт.Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что самые крупные с прошлого века учения стран НАТО, проходящие сейчас в непосредственной близости от российских границ, свидетельствуют о реальных опасениях альянса. В Кремле заявили, что заявлениями неизбежности войны с Россией европейские политики лепят врага, отвлекая общество от насущных проблем.В конце января стартовали крупнейшие с 1988 года учения НАТО Steadfast Defender-2024. Развертывание войск, серия морских, воздушных, сухопутных операций США и НАТО запланированы с января до конца мая – в Северной Атлантике, Норвежском море и Балтийском регионе. Привлечены до 90 тысяч военнослужащих из 31 страны, более 50 кораблей – от авианосцев до эсминцев, 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, 1100 боевых машин. Ожидается отработка около 500 воздушных боевых операций, не считая морских и сухопутных эпизодов.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт НАТО и России: эксперт оценил сценарий БундесвераНАТО боится: Медведев объяснил масштабные учения Альянса у границ РоссииГермания не готова противостоять России - признание министра обороны ФРГ
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нато, прибалтика, сша, мнения, политика, вадим колесниченко
Генералы требуют денег: зачем НАТО учиться войне с Россией

Учения НАТО на Балтике нацелены на оправдание проблем в экономике западных стран

21:13 10.02.2024
 
© DANIEL MIHAILESCUСолдаты НАТО. Фото AFP
Солдаты НАТО. Фото AFP
© DANIEL MIHAILESCU
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Беспрецедентные по своему формату военно-морские учения стран НАТО на Балтике, имеющие в своей основе легенду о войне с Россией, преимущественно являются войной в информационном пространстве с целью отвлечь западную общественность от печальных реалий в экономике и объяснить необходимость дальнейших расходов на усиление военно-промышленного комплекса альянса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог Вадим Колесниченко.
Вадим Колесниченко о том, зачем НАТО учиться войне с Россией
21:13
По словам Колесниченко, "отдельно взятые проблемы с коррумпированными военачальниками, представителями военно-промышленного комплекса, а также сложности с кораблями", которые выявляются время от времени в НАТО – были есть и будут. "Это нормальное явление при такой огромной военной машине, и недооценивать силы НАТО не нужно", – считает эксперт.
Тем не менее, военные стратеги НАТО не глупы и прекрасно понимают, чем чреват такой конфликт с Россией в реальной жизни, а не на карте, добавил он.
Также важным фактом является то, что НАТО – это США. И если Штаты решат отказаться от этой "игрушки" из-за нехватки потенциала, то никакого Североатлантического альянса не будет, отметил Колесниченко.
Более того, сегодня НАТО – это, в первую очередь, "административные и бюрократические структуры, которые привыкли жить на жирных заказах военно-промышленного комплекса, а сейчас борются за свое выживание".
Все это, по мнению Колесниченко, указывает на то, что "война" с Россией отрабатывается учениями преимущественно с целью оправдать проблемы в экономике западных стран, подключившихся к помощи Украине и санкциям против РФ в ущерб себе, и найти путь к новому обогащению.

"В большей степени сегодня вся эта "война" – на картах и в информационном пространстве – для того, чтобы объяснить причины плохой экономики и почему на ВПК нужны деньги. Генералы требуют денег. Почему денег? Да потому что Россия нападет", – сказал Колесниченко.

В то же время нынешние учения НАТО на Балтике действительно беспрецедентны, хотя бы если учитывать 90 тысяч живой силы и то, что враг определен конкретный. И это вызов, на который Россия, конечно, не может не реагировать, добавил он.
"Нам нужно четко и методично напоминать всему миру, что мы есть, в обиду себя не дадим, чужого не хотим, но и своего не отдадим. В такой жесткой логике придется выстраивать нам отношения с Западом. И, естественно, активизировать отношения с Азией, с Востоком – то, чем мы сегодня успешно занимаемся", – заключил эксперт.
Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что самые крупные с прошлого века учения стран НАТО, проходящие сейчас в непосредственной близости от российских границ, свидетельствуют о реальных опасениях альянса. В Кремле заявили, что заявлениями неизбежности войны с Россией европейские политики лепят врага, отвлекая общество от насущных проблем.
В конце января стартовали крупнейшие с 1988 года учения НАТО Steadfast Defender-2024. Развертывание войск, серия морских, воздушных, сухопутных операций США и НАТО запланированы с января до конца мая – в Северной Атлантике, Норвежском море и Балтийском регионе. Привлечены до 90 тысяч военнослужащих из 31 страны, более 50 кораблей – от авианосцев до эсминцев, 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, 1100 боевых машин. Ожидается отработка около 500 воздушных боевых операций, не считая морских и сухопутных эпизодов.
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