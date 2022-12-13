https://crimea.ria.ru/20221213/covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-skolko-zabolevshikh-i-umershikh-1125833311.html

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько заболевших и умерших

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько заболевших и умерших - РИА Новости Крым, 13.12.2022

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько заболевших и умерших

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 40 пациентов. РИА Новости Крым, 13.12.2022

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2022-12-13T10:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 40 пациентов.Оперативная ситуация по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 150 положительных на COVID-19.Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса.Сводка по COVID-19 в СевастополеВ Севастополе за сутки выявили коронавирус у 25 пациентов, скончался один человек в возрасте 81 года.В четырех больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего за весь период пандемии в Севастополе заболели 96 866 человек, выздоровели 94 085.Карантин в школах и садах КрымаВ Крыму на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыты 39 классов общеобразовательных школ в девяти муниципалитетах. Это Симферопольский, Белогорский, Нижнегорский, Красногвардейский районы, города Феодосия, Симферополь, Керчь, Алушта, Евпатория. Кроме того, временно приостановлен образовательный процесс в 50 группах в детских садах.В сравнении с прошлой неделей число закрытых классов и групп выросло вдвое. По данным на 7 декабря образовательный процесс был приостановлен в 27 группах и 18 школьных классах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникамКакие ограничения из-за свиного гриппа введут в Севастополе — властиCOVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 12 декабря

https://crimea.ria.ru/20221212/kakie-ogranicheniya-iz-za-svinogo-grippa-vvedut-v-sevastopole--vlasti-1125823831.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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