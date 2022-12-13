https://crimea.ria.ru/20221213/covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-skolko-zabolevshikh-i-umershikh-1125833311.html
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько заболевших и умерших
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько заболевших и умерших - РИА Новости Крым, 13.12.2022
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько заболевших и умерших
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 40 пациентов. РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T10:13
2022-12-13T10:13
2022-12-13T10:23
крым
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
севастополь
феодосия
симферополь
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1c/1122191676_0:75:2952:1737_1920x0_80_0_0_e1d1ec488590773710d5da66452cab52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 40 пациентов.Оперативная ситуация по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 150 положительных на COVID-19.Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса.Сводка по COVID-19 в СевастополеВ Севастополе за сутки выявили коронавирус у 25 пациентов, скончался один человек в возрасте 81 года.В четырех больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего за весь период пандемии в Севастополе заболели 96 866 человек, выздоровели 94 085.Карантин в школах и садах КрымаВ Крыму на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыты 39 классов общеобразовательных школ в девяти муниципалитетах. Это Симферопольский, Белогорский, Нижнегорский, Красногвардейский районы, города Феодосия, Симферополь, Керчь, Алушта, Евпатория. Кроме того, временно приостановлен образовательный процесс в 50 группах в детских садах.В сравнении с прошлой неделей число закрытых классов и групп выросло вдвое. По данным на 7 декабря образовательный процесс был приостановлен в 27 группах и 18 школьных классах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникамКакие ограничения из-за свиного гриппа введут в Севастополе — властиCOVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 12 декабря
https://crimea.ria.ru/20221212/kakie-ogranicheniya-iz-za-svinogo-grippa-vvedut-v-sevastopole--vlasti-1125823831.html
крым
севастополь
феодосия
симферополь
керчь
алушта
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1c/1122191676_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_eee358a94ecd56a9c12e13d25ef6f231.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, севастополь, феодосия, симферополь, керчь, алушта, евпатория
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько заболевших и умерших
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 59 новых случаев COVID-19, умер один человек
10:13 13.12.2022 (обновлено: 10:23 13.12.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым.
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз
у 40 пациентов.
Оперативная ситуация по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 150 положительных на COVID-19.
"Количество выздоровевших за сутки составляет 38 человек, за весь период – 202 822. За все время на стационарном лечении находились 62 509 человек. Жертвами пандемии в регионе стали 5 412 пациентов", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса.
Сводка по COVID-19 в Севастополе
В Севастополе за сутки выявили коронавирус у 25 пациентов, скончался один человек в возрасте 81 года.
"В ковидные стационары госпитализированы 10 человек, выписаны пять. На данный момент в больницах находятся 55 пациентов, из них 48 – с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.
В четырех больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего за весь период пандемии в Севастополе заболели 96 866 человек, выздоровели 94 085.
Карантин в школах и садах Крыма
В Крыму на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыты 39 классов общеобразовательных школ в девяти муниципалитетах. Это Симферопольский, Белогорский, Нижнегорский, Красногвардейский районы, города Феодосия, Симферополь, Керчь, Алушта, Евпатория. Кроме того, временно приостановлен образовательный процесс в 50 группах в детских садах.
В сравнении с прошлой неделей число закрытых классов и групп выросло вдвое
. По данным на 7 декабря образовательный процесс был приостановлен в 27 группах и 18 школьных классах.
Читайте также на РИА Новости Крым: