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COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько заболевших и умерших - РИА Новости Крым, 13.12.2022
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COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько заболевших и умерших
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько заболевших и умерших - РИА Новости Крым, 13.12.2022
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько заболевших и умерших
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 40 пациентов. РИА Новости Крым, 13.12.2022
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2022-12-13T10:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 40 пациентов.Оперативная ситуация по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 150 положительных на COVID-19.Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса.Сводка по COVID-19 в СевастополеВ Севастополе за сутки выявили коронавирус у 25 пациентов, скончался один человек в возрасте 81 года.В четырех больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего за весь период пандемии в Севастополе заболели 96 866 человек, выздоровели 94 085.Карантин в школах и садах КрымаВ Крыму на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыты 39 классов общеобразовательных школ в девяти муниципалитетах. Это Симферопольский, Белогорский, Нижнегорский, Красногвардейский районы, города Феодосия, Симферополь, Керчь, Алушта, Евпатория. Кроме того, временно приостановлен образовательный процесс в 50 группах в детских садах.В сравнении с прошлой неделей число закрытых классов и групп выросло вдвое. По данным на 7 декабря образовательный процесс был приостановлен в 27 группах и 18 школьных классах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникамКакие ограничения из-за свиного гриппа введут в Севастополе — властиCOVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 12 декабря
https://crimea.ria.ru/20221212/kakie-ogranicheniya-iz-za-svinogo-grippa-vvedut-v-sevastopole--vlasti-1125823831.html
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крым, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, севастополь, феодосия, симферополь, керчь, алушта, евпатория
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько заболевших и умерших

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 59 новых случаев COVID-19, умер один человек

10:13 13.12.2022 (обновлено: 10:23 13.12.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКабинет томографии ГБУЗ "Научно-исследовательского института - Краевой Клинической больницы No1 им. проф. С.В. Очаповского" в Краснодаре
Кабинет томографии ГБУЗ Научно-исследовательского института - Краевой Клинической больницы No1 им. проф. С.В. Очаповского в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 40 пациентов.

Оперативная ситуация по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 150 положительных на COVID-19.

"Количество выздоровевших за сутки составляет 38 человек, за весь период – 202 822. За все время на стационарном лечении находились 62 509 человек. Жертвами пандемии в регионе стали 5 412 пациентов", - говорится в сообщении регионального минздрава.

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса.

Сводка по COVID-19 в Севастополе

В Севастополе за сутки выявили коронавирус у 25 пациентов, скончался один человек в возрасте 81 года.

"В ковидные стационары госпитализированы 10 человек, выписаны пять. На данный момент в больницах находятся 55 пациентов, из них 48 – с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.

В четырех больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего за весь период пандемии в Севастополе заболели 96 866 человек, выздоровели 94 085.
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Карантин в школах и садах Крыма

В Крыму на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыты 39 классов общеобразовательных школ в девяти муниципалитетах. Это Симферопольский, Белогорский, Нижнегорский, Красногвардейский районы, города Феодосия, Симферополь, Керчь, Алушта, Евпатория. Кроме того, временно приостановлен образовательный процесс в 50 группах в детских садах.
В сравнении с прошлой неделей число закрытых классов и групп выросло вдвое. По данным на 7 декабря образовательный процесс был приостановлен в 27 группах и 18 школьных классах.
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