https://crimea.ria.ru/20221212/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-na-12-dekabrya-1125813966.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 12 декабря

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 12 декабря - РИА Новости Крым, 12.12.2022

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 12 декабря

В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявлено 40 новых случаев COVID-19, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 57 заболевших. РИА Новости Крым, 12.12.2022

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявлено 40 новых случаев COVID-19, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 57 заболевших.Данные по COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 31 новый случай заболевания коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 116 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.Скончались за весь период пандемии 5412 человек.Ковидная сводка по СевастополюПо состоянию на утро понедельника в городе зарегистрировано девять новых случаев заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 57 лет.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 841 человек, выздоровели 94 064.Коллективный иммунитет в РоссииНа сегодняшний день коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 7,4%. Вакцинация первым компонентом проведена 94 697 949 раз, полная вакцинация - 89 423 801. Прививочная кампания продолжается, развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за суткиУченые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникамВ РФ пришел самый серьезный грипп: когда школы будут уходить на удаленку

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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