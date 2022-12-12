https://crimea.ria.ru/20221212/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-na-12-dekabrya-1125813966.html
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 12 декабря
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 12 декабря - РИА Новости Крым, 12.12.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 12 декабря
В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявлено 40 новых случаев COVID-19, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 57 заболевших. РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T10:12
2022-12-12T10:12
2022-12-12T10:12
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
новости
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/18/1122137604_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_0551dc2861236a2a76159cdeb72c9f31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявлено 40 новых случаев COVID-19, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 57 заболевших.Данные по COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 31 новый случай заболевания коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 116 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.Скончались за весь период пандемии 5412 человек.Ковидная сводка по СевастополюПо состоянию на утро понедельника в городе зарегистрировано девять новых случаев заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 57 лет.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 841 человек, выздоровели 94 064.Коллективный иммунитет в РоссииНа сегодняшний день коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 7,4%. Вакцинация первым компонентом проведена 94 697 949 раз, полная вакцинация - 89 423 801. Прививочная кампания продолжается, развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за суткиУченые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникамВ РФ пришел самый серьезный грипп: когда школы будут уходить на удаленку
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/18/1122137604_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_64726662d1e442361753ee15dbfe51ae.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости, новости крыма, общество
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 12 декабря
В Крыму и Севастополе выявлено 40 случаев COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявлено 40 новых случаев COVID-19, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 57 заболевших.
Данные по COVID-19 в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрирован 31 новый случай заболевания коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 116 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 11 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 509 человек. Выздоровели за сутки 27 пациентов, за весь период – 202 784", — говорится в сообщении.
Скончались за весь период пандемии 5412 человек.
Ковидная сводка по Севастополю
По состоянию на утро понедельника в городе зарегистрировано девять новых случаев заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 57 лет.
"Из ковидных стационаров выписан один пациент. На данный момент в больницах находятся 50 пациентов, из них 45 — с подтвержденным COVID-19. Развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", — проинформировали в правительстве региона.
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 841 человек, выздоровели 94 064.
Коллективный иммунитет в России
На сегодняшний день коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 7,4%. Вакцинация первым компонентом проведена 94 697 949 раз, полная вакцинация - 89 423 801. Прививочная кампания продолжается, развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях.
Читайте также на РИА Новости Крым: