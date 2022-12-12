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COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 12 декабря - РИА Новости Крым, 12.12.2022
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COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 12 декабря
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 12 декабря - РИА Новости Крым, 12.12.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 12 декабря
В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявлено 40 новых случаев COVID-19, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 57 заболевших. РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T10:12
2022-12-12T10:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявлено 40 новых случаев COVID-19, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 57 заболевших.Данные по COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 31 новый случай заболевания коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 116 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.Скончались за весь период пандемии 5412 человек.Ковидная сводка по СевастополюПо состоянию на утро понедельника в городе зарегистрировано девять новых случаев заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 57 лет.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 841 человек, выздоровели 94 064.Коллективный иммунитет в РоссииНа сегодняшний день коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 7,4%. Вакцинация первым компонентом проведена 94 697 949 раз, полная вакцинация - 89 423 801. Прививочная кампания продолжается, развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за суткиУченые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникамВ РФ пришел самый серьезный грипп: когда школы будут уходить на удаленку
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости, новости крыма, общество
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 12 декабря

В Крыму и Севастополе выявлено 40 случаев COVID-19, умер один человек

10:12 12.12.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота детского центра для пациентов с Covid-19 в Тамбовской области
Работа детского центра для пациентов с Covid-19 в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявлено 40 новых случаев COVID-19, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 57 заболевших.

Данные по COVID-19 в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрирован 31 новый случай заболевания коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 116 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.

"За истекшие сутки госпитализировано 11 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 509 человек. Выздоровели за сутки 27 пациентов, за весь период – 202 784", — говорится в сообщении.

Скончались за весь период пандемии 5412 человек.

Ковидная сводка по Севастополю

По состоянию на утро понедельника в городе зарегистрировано девять новых случаев заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 57 лет.

"Из ковидных стационаров выписан один пациент. На данный момент в больницах находятся 50 пациентов, из них 45 — с подтвержденным COVID-19. Развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", — проинформировали в правительстве региона.

По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 841 человек, выздоровели 94 064.

Коллективный иммунитет в России

На сегодняшний день коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 7,4%. Вакцинация первым компонентом проведена 94 697 949 раз, полная вакцинация - 89 423 801. Прививочная кампания продолжается, развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях.
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