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COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 11.12.2022
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COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 11.12.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
В Крыму и Севастополе за сутки выявлено 57 случаев заражения COVID-19, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 43 человек. РИА Новости Крым, 11.12.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявлено 57 случаев заражения COVID-19, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 43 человек.Сводка по коронавирусу в КрымуВ Республике Крым за прошедшие сутки зарегистрировано 30 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выявлено 210 085 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.Всего с начала пандемии в Крыму от COVID-19 умерли 5412 человека.Сводка по COVID-19 в СевастополеВ городе зарегистрированы еще 27 новых случаев заболевания коронавирусом, умер один человек в возрасте 44 лет.В четырех больницах города развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели COVID 96 832 человека, выздоровели 94 060.В обоих регионах проводится кампания по вакцинации против коронавируса, развернуты прививочные пункты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах.В стране выявлено 7 096 новых случаев COVID-19, скончались 51 человек. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в медучреждения госпитализировано 763 пациента, выписаны после выздоровления 5 718 человек. Специалисты фиксируют увеличение числа госпитализаций в 15 регионах. В 63 субъектах отмечается снижение количества госпитализаций.Читайте также на РИА Новости Крым:Сводки по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 10 декабряУченые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникамВ Крыму на карантин закрыты десятки классов и групп в садах
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, новости крыма, общество, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки

В Крыму и Севастополе выявлено 57 случаев COVID-19, умер один человек

12:10 11.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявлено 57 случаев заражения COVID-19, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 43 человек.

Сводка по коронавирусу в Крыму

В Республике Крым за прошедшие сутки зарегистрировано 30 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выявлено 210 085 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.

"За истекшие сутки госпитализировано десять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 498 человек. Выздоровели за сутки 37 пациентов, за весь период – 202 757", — говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Крыму от COVID-19 умерли 5412 человека.

Сводка по COVID-19 в Севастополе

В городе зарегистрированы еще 27 новых случаев заболевания коронавирусом, умер один человек в возрасте 44 лет.

"В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписан один пациент. На данный момент в больницах находится 52 пациента, из них 47 – с подтвержденным COVID-19", — сообщили в правительстве региона.

В четырех больницах города развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели COVID 96 832 человека, выздоровели 94 060.
В обоих регионах проводится кампания по вакцинации против коронавируса, развернуты прививочные пункты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах.
Данные по заболеваемости в России
В стране выявлено 7 096 новых случаев COVID-19, скончались 51 человек. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в медучреждения госпитализировано 763 пациента, выписаны после выздоровления 5 718 человек. Специалисты фиксируют увеличение числа госпитализаций в 15 регионах. В 63 субъектах отмечается снижение количества госпитализаций.
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