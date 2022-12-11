https://crimea.ria.ru/20221211/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-za-sutki-1125805681.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 11.12.2022

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки

В Крыму и Севастополе за сутки выявлено 57 случаев заражения COVID-19, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 43 человек. РИА Новости Крым, 11.12.2022

2022-12-11T12:10

2022-12-11T12:10

2022-12-11T12:10

новости

новости крыма

общество

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/16/1122461600_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fb35d0ff33d13773645e64e0aeda5196.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявлено 57 случаев заражения COVID-19, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 43 человек.Сводка по коронавирусу в КрымуВ Республике Крым за прошедшие сутки зарегистрировано 30 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выявлено 210 085 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.Всего с начала пандемии в Крыму от COVID-19 умерли 5412 человека.Сводка по COVID-19 в СевастополеВ городе зарегистрированы еще 27 новых случаев заболевания коронавирусом, умер один человек в возрасте 44 лет.В четырех больницах города развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели COVID 96 832 человека, выздоровели 94 060.В обоих регионах проводится кампания по вакцинации против коронавируса, развернуты прививочные пункты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах.В стране выявлено 7 096 новых случаев COVID-19, скончались 51 человек. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в медучреждения госпитализировано 763 пациента, выписаны после выздоровления 5 718 человек. Специалисты фиксируют увеличение числа госпитализаций в 15 регионах. В 63 субъектах отмечается снижение количества госпитализаций.Читайте также на РИА Новости Крым:Сводки по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 10 декабряУченые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникамВ Крыму на карантин закрыты десятки классов и групп в садах

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, общество, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии