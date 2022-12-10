https://crimea.ria.ru/20221210/svodki-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-na-10-dekabrya-1125791420.html
Сводки по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 10 декабря
Сводки по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 10 декабря - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Сводки по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 10 декабря
В Крыму и Севастополе за сутки выявлено 43 случая заражения COVID-19, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 71 человека. РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T10:43
2022-12-10T10:43
2022-12-10T11:08
крым
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коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявлено 43 случая заражения COVID-19, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 71 человека.Сводка по коронавирусу в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 055 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.Количество жертв пандемии в регионе достигло 5412.Сводка по COVID-19 в СевастополеВ городе зарегистрированы еще 16 новых случаев заболевания коронавирусом, умер один человек в возрасте 60 лет.В четырех больницах города развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели COVID 96 805 человек, выздоровели 94 059.В обоих регионах проводится кампания по вакцинации против коронавируса, развернуты прививочные пункты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах.Данные по заболеваемости в России В стране выявлено 7 397 новых случаев COVID-19, скончались 54 человека. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в медучреждения госпитализировано 1 475 пациентов, выписаны после выздоровления 6 446 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 в Крыму пошел в рост: данные за суткиВ Крыму на карантин закрыты десятки классов и групп в садахУченые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникам
https://crimea.ria.ru/20221208/v-krymu-zavershilas-vaktsinatsiya-ot-grippa-1125755838.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, общество, здравоохранение в крыму и севастополе
Сводки по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 10 декабря
В Крыму и Севастополе выявлено 43 случая COVID-19, умер один человек
10:43 10.12.2022 (обновлено: 11:08 10.12.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым.
В Крыму и Севастополе за сутки выявлено 43 случая заражения COVID-19, умер один человек. Днем ранее
медики подтвердили диагноз у 71 человека.
Сводка по коронавирусу в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 055 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 488 человек. Выздоровели за сутки 34 пациента, за весь период – 202 720", - говорится в сообщении.
Количество жертв пандемии в регионе достигло 5412.
Сводка по COVID-19 в Севастополе
В городе зарегистрированы еще 16 новых случаев заболевания коронавирусом, умер один человек в возрасте 60 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны четыре. На данный момент в больницах находится 49 пациентов, из них 43 – с подтвержденным COVID-19", - сообщили в правительстве региона.
В четырех больницах города развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели COVID 96 805 человек, выздоровели 94 059.
В обоих регионах проводится кампания по вакцинации против коронавируса, развернуты прививочные пункты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах.
Данные по заболеваемости в России
В стране выявлено 7 397 новых случаев COVID-19, скончались 54 человека. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в медучреждения госпитализировано 1 475 пациентов, выписаны после выздоровления 6 446 человек.
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