https://crimea.ria.ru/20221210/svodki-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-na-10-dekabrya-1125791420.html

Сводки по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 10 декабря

Сводки по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 10 декабря - РИА Новости Крым, 10.12.2022

Сводки по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 10 декабря

В Крыму и Севастополе за сутки выявлено 43 случая заражения COVID-19, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 71 человека. РИА Новости Крым, 10.12.2022

2022-12-10T10:43

2022-12-10T10:43

2022-12-10T11:08

крым

севастополь

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распространение коронавируса в рф

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявлено 43 случая заражения COVID-19, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 71 человека.Сводка по коронавирусу в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 055 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.Количество жертв пандемии в регионе достигло 5412.Сводка по COVID-19 в СевастополеВ городе зарегистрированы еще 16 новых случаев заболевания коронавирусом, умер один человек в возрасте 60 лет.В четырех больницах города развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели COVID 96 805 человек, выздоровели 94 059.В обоих регионах проводится кампания по вакцинации против коронавируса, развернуты прививочные пункты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах.Данные по заболеваемости в России В стране выявлено 7 397 новых случаев COVID-19, скончались 54 человека. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в медучреждения госпитализировано 1 475 пациентов, выписаны после выздоровления 6 446 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 в Крыму пошел в рост: данные за суткиВ Крыму на карантин закрыты десятки классов и групп в садахУченые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникам

https://crimea.ria.ru/20221208/v-krymu-zavershilas-vaktsinatsiya-ot-grippa-1125755838.html

https://crimea.ria.ru/20221208/v-rf-prishel-samyy-sereznyy-gripp-kogda-shkoly-budut-ukhodit-na-udalenku-1125748477.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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