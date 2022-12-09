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COVID-19 в Крыму пошел в рост: данные за сутки - РИА Новости Крым, 09.12.2022
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COVID-19 в Крыму пошел в рост: данные за сутки
COVID-19 в Крыму пошел в рост: данные за сутки - РИА Новости Крым, 09.12.2022
COVID-19 в Крыму пошел в рост: данные за сутки
В Крыму и Севастополе за прошедшие сутки выявили 71 случай заболевания ковидом. Это на два десятка больше, чем днем ранее. РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T11:55
2022-12-09T11:55
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CИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за прошедшие сутки выявили 71 случай заболевания ковидом. Это на два десятка больше, чем днем ранее.Данные по КрымуПо данным минздрава республики, на территории региона зарегистрировано 29 новых заболевших, всего с начала пандемии выявлено 210 028 положительных на COVID-19. "За истекшие сутки госпитализированы три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 483 человека. Выписаны за сутки 29 человек, за весь период – 202 686", - говорится в сообщении.Сводка по СевастополюВ городе выявлены 42 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 65 лет."В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны три. На данный момент в больницах находится 47 пациентов, из них 42 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 96 789 человек, выздоровели 94 039. В больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее развернуто 110 коек.Коронавирусная статистика по РоссииВ России за сутки подтвердили 7 465 новых случаев, скончались 52 человека. В больницы госпитализированы 1 447 человек .Сутками ранее в Крыму и Севастополе медики подтвердили 50 случаев заражения COVID-19.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на карантин закрыты десятки классов и групп в садахЗаболеваемость пошла в рост: глава Минздрава советует всем надеть маскиНельзя недооценивать опасность гриппа Н1N1: кто в группе риска
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье, крым в истории: секреты, факты, фото, севастопольские секреты, общество, новости крыма
COVID-19 в Крыму пошел в рост: данные за сутки

В Крыму и Севастополе выявлен 71 случай COVID-19, умер один человек

11:55 09.12.2022
 
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CИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за прошедшие сутки выявили 71 случай заболевания ковидом. Это на два десятка больше, чем днем ранее.
Данные по Крыму
По данным минздрава республики, на территории региона зарегистрировано 29 новых заболевших, всего с начала пандемии выявлено 210 028 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 483 человека. Выписаны за сутки 29 человек, за весь период – 202 686", - говорится в сообщении.
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Сводка по Севастополю
В городе выявлены 42 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 65 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны три. На данный момент в больницах находится 47 пациентов, из них 42 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 96 789 человек, выздоровели 94 039. В больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее развернуто 110 коек.
Коронавирусная статистика по России
В России за сутки подтвердили 7 465 новых случаев, скончались 52 человека. В больницы госпитализированы 1 447 человек .
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 38 регионах, снижение - в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ. Выздоровели за сутки 5 994 человека", - проинформировали в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.
Сутками ранее в Крыму и Севастополе медики подтвердили 50 случаев заражения COVID-19.
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