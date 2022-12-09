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COVID-19 в Крыму пошел в рост: данные за сутки

COVID-19 в Крыму пошел в рост: данные за сутки - РИА Новости Крым, 09.12.2022

COVID-19 в Крыму пошел в рост: данные за сутки

В Крыму и Севастополе за прошедшие сутки выявили 71 случай заболевания ковидом. Это на два десятка больше, чем днем ранее. РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T11:55

2022-12-09T11:55

2022-12-09T11:55

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CИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за прошедшие сутки выявили 71 случай заболевания ковидом. Это на два десятка больше, чем днем ранее.Данные по КрымуПо данным минздрава республики, на территории региона зарегистрировано 29 новых заболевших, всего с начала пандемии выявлено 210 028 положительных на COVID-19. "За истекшие сутки госпитализированы три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 483 человека. Выписаны за сутки 29 человек, за весь период – 202 686", - говорится в сообщении.Сводка по СевастополюВ городе выявлены 42 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 65 лет."В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны три. На данный момент в больницах находится 47 пациентов, из них 42 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 96 789 человек, выздоровели 94 039. В больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее развернуто 110 коек.Коронавирусная статистика по РоссииВ России за сутки подтвердили 7 465 новых случаев, скончались 52 человека. В больницы госпитализированы 1 447 человек .Сутками ранее в Крыму и Севастополе медики подтвердили 50 случаев заражения COVID-19.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на карантин закрыты десятки классов и групп в садахЗаболеваемость пошла в рост: глава Минздрава советует всем надеть маскиНельзя недооценивать опасность гриппа Н1N1: кто в группе риска

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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