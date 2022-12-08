Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
В Крыму и Севастополе выявили 50 новых случаев COVID-19, умерли два человека
10:16 08.12.2022 (обновлено: 10:20 08.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 999 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 480 человек. Выздоровели за сутки 24 человека, за весь период – 202 657. Жертвами пандемии в регионе стали 5412 пациентов", - говорится в сообщении.
Сводка по Севастополю
В Севастополе выявлены 23 новых случая заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 59 и 73 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы восемь человек, выписаны двое. На данный момент в больницах находится 48 пациентов, из них 42 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве городе.
В севастопольских больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, в городе с начала пандемии заболели ковидом 96 747 человек, выздоровели - 94 020.
Карантин в школах и садах
Из-за ОРВИ в Крыму закрыты 27 групп дошкольных образовательных организаций в пяти муниципалитетах и 18 школьных классов в трех муниципалитетах. В условиях сохранения рисков распространения гриппа и COVID-19 министерством образования проводится ежедневный мониторинг учебных учреждений, закрытых на карантин полностью или имеющих закрытые классы.
Время надеть маски
По информации министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в России наблюдается подъем заболеваемости гриппом и COVID-19, в связи с чем гражданам рекомендуют носить маски. В субъектах циркулируют риновирусы и другие подвиды, а также грипп H1N1 (свиной грипп). Последний выявлен уже в 74 российских регионах, в том числе в Крыму.
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