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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 08.12.2022
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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 999 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T10:16
2022-12-08T10:20
крым
севастополь
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общество
новости крыма
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образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 999 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.Сводка по СевастополюВ Севастополе выявлены 23 новых случая заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 59 и 73 лет.В севастопольских больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, в городе с начала пандемии заболели ковидом 96 747 человек, выздоровели - 94 020.Карантин в школах и садахИз-за ОРВИ в Крыму закрыты 27 групп дошкольных образовательных организаций в пяти муниципалитетах и 18 школьных классов в трех муниципалитетах. В условиях сохранения рисков распространения гриппа и COVID-19 министерством образования проводится ежедневный мониторинг учебных учреждений, закрытых на карантин полностью или имеющих закрытые классы.Время надеть маскиПо информации министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в России наблюдается подъем заболеваемости гриппом и COVID-19, в связи с чем гражданам рекомендуют носить маски. В субъектах циркулируют риновирусы и другие подвиды, а также грипп H1N1 (свиной грипп). Последний выявлен уже в 74 российских регионах, в том числе в Крыму.
https://crimea.ria.ru/20221207/v-krymu-na-karantin-zakryty-desyatki-klassov-i-grupp-v-sadakh-1125730819.html
https://crimea.ria.ru/20221206/zabolevaemost-poshla-v-rost-glava-minzdrava-sovetuet-vsem-nadet-maski-1125723484.html
https://crimea.ria.ru/20221204/nelzya-nedootsenivat-opasnost-grippa-n1n1-kto-v-gruppe-riska-1125623337.html
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма, роспотребнадзор, образование в крыму и севастополе
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки

В Крыму и Севастополе выявили 50 новых случаев COVID-19, умерли два человека

10:16 08.12.2022 (обновлено: 10:20 08.12.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице города Котовска
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 999 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 480 человек. Выздоровели за сутки 24 человека, за весь период – 202 657. Жертвами пандемии в регионе стали 5412 пациентов", - говорится в сообщении.
В школах Забайкалья прекращены занятия после выявления в регионе коронавируса - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 12:03
В Крыму на карантин закрыты десятки классов и групп в садах
Сводка по Севастополю
В Севастополе выявлены 23 новых случая заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 59 и 73 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы восемь человек, выписаны двое. На данный момент в больницах находится 48 пациентов, из них 42 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве городе.
В севастопольских больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, в городе с начала пандемии заболели ковидом 96 747 человек, выздоровели - 94 020.
Производство медицинских масок - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 18:07
Заболеваемость пошла в рост: глава Минздрава советует всем надеть маски
Карантин в школах и садах
Из-за ОРВИ в Крыму закрыты 27 групп дошкольных образовательных организаций в пяти муниципалитетах и 18 школьных классов в трех муниципалитетах. В условиях сохранения рисков распространения гриппа и COVID-19 министерством образования проводится ежедневный мониторинг учебных учреждений, закрытых на карантин полностью или имеющих закрытые классы.
Время надеть маски
По информации министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в России наблюдается подъем заболеваемости гриппом и COVID-19, в связи с чем гражданам рекомендуют носить маски. В субъектах циркулируют риновирусы и другие подвиды, а также грипп H1N1 (свиной грипп). Последний выявлен уже в 74 российских регионах, в том числе в Крыму.
Медик делает прививку с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 08:54
Нельзя недооценивать опасность гриппа Н1N1: кто в группе риска
 
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10:16Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
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