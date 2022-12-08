https://crimea.ria.ru/20221208/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-za-sutki-1125747268.html

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки

На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 999 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T10:16

2022-12-08T10:16

2022-12-08T10:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 999 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.Сводка по СевастополюВ Севастополе выявлены 23 новых случая заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 59 и 73 лет.В севастопольских больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, в городе с начала пандемии заболели ковидом 96 747 человек, выздоровели - 94 020.Карантин в школах и садахИз-за ОРВИ в Крыму закрыты 27 групп дошкольных образовательных организаций в пяти муниципалитетах и 18 школьных классов в трех муниципалитетах. В условиях сохранения рисков распространения гриппа и COVID-19 министерством образования проводится ежедневный мониторинг учебных учреждений, закрытых на карантин полностью или имеющих закрытые классы.Время надеть маскиПо информации министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в России наблюдается подъем заболеваемости гриппом и COVID-19, в связи с чем гражданам рекомендуют носить маски. В субъектах циркулируют риновирусы и другие подвиды, а также грипп H1N1 (свиной грипп). Последний выявлен уже в 74 российских регионах, в том числе в Крыму.

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https://crimea.ria.ru/20221206/zabolevaemost-poshla-v-rost-glava-minzdrava-sovetuet-vsem-nadet-maski-1125723484.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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