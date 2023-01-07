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COVID в Крыму и Севастополе: данные за 7 января - РИА Новости Крым, 07.01.2023
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COVID в Крыму и Севастополе: данные за 7 января
COVID в Крыму и Севастополе: данные за 7 января - РИА Новости Крым, 07.01.2023
COVID в Крыму и Севастополе: данные за 7 января
В Крыму и Севастополе выявили 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. От болезни скончался один человек. Днем ранее было зафиксировано 22 случая... РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T10:59
2023-01-07T10:59
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общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. От болезни скончался один человек. Днем ранее было зафиксировано 22 случая заболевания.Сводка по КрымуВ республике за сутки диагноз подтвердился у 12 человек. В стационары госпитализированы пять пациентов. Выздоровели 14 человек. Смертельных случаев не зафиксировано.Всего с начала пандемии коронавирусом переболели 210 844 человека, в больницах находились 62 685 пациентов, выздоровели 203 499 переболевших, от вируса погибли 5 413 крымчан, уточнили в республиканском минздраве.Данные по СевастополюПо данным правительства Севастополя, в городе за минувшие сутки выявили 22 новых случая COVID-19. От болезни умер один человек в возрасте 83 лет.На данный момент в больницах остаются 33 пациента, из них у 26 подтвержден коронавирус. За последние сутки из ковидных стационаров выписаны 7 человек.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 383 человек, выздоровели 94 746.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулыСвиной грипп зафиксирован во всех регионах РоссииВрач назвал неожиданный вариант заражения гриппом
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орви, коронавирус в крыму, общество, здоровье, крым, севастополь
COVID в Крыму и Севастополе: данные за 7 января

В Крыму и Севастополе зарегистрировано 34 новых случая COVID-19

10:59 07.01.2023
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. От болезни скончался один человек. Днем ранее было зафиксировано 22 случая заболевания.

Сводка по Крыму

В республике за сутки диагноз подтвердился у 12 человек. В стационары госпитализированы пять пациентов. Выздоровели 14 человек. Смертельных случаев не зафиксировано.
Всего с начала пандемии коронавирусом переболели 210 844 человека, в больницах находились 62 685 пациентов, выздоровели 203 499 переболевших, от вируса погибли 5 413 крымчан, уточнили в республиканском минздраве.

Данные по Севастополю

По данным правительства Севастополя, в городе за минувшие сутки выявили 22 новых случая COVID-19. От болезни умер один человек в возрасте 83 лет.
На данный момент в больницах остаются 33 пациента, из них у 26 подтвержден коронавирус. За последние сутки из ковидных стационаров выписаны 7 человек.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 383 человек, выздоровели 94 746.
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