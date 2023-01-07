https://crimea.ria.ru/20230107/covid-v-krymu-i-sevastopole-dannye-za-7-yanvarya-1126284322.html

COVID в Крыму и Севастополе: данные за 7 января

COVID в Крыму и Севастополе: данные за 7 января - РИА Новости Крым, 07.01.2023

COVID в Крыму и Севастополе: данные за 7 января

В Крыму и Севастополе выявили 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. От болезни скончался один человек. Днем ранее было зафиксировано 22 случая... РИА Новости Крым, 07.01.2023

2023-01-07T10:59

2023-01-07T10:59

2023-01-07T10:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. От болезни скончался один человек. Днем ранее было зафиксировано 22 случая заболевания.Сводка по КрымуВ республике за сутки диагноз подтвердился у 12 человек. В стационары госпитализированы пять пациентов. Выздоровели 14 человек. Смертельных случаев не зафиксировано.Всего с начала пандемии коронавирусом переболели 210 844 человека, в больницах находились 62 685 пациентов, выздоровели 203 499 переболевших, от вируса погибли 5 413 крымчан, уточнили в республиканском минздраве.Данные по СевастополюПо данным правительства Севастополя, в городе за минувшие сутки выявили 22 новых случая COVID-19. От болезни умер один человек в возрасте 83 лет.На данный момент в больницах остаются 33 пациента, из них у 26 подтвержден коронавирус. За последние сутки из ковидных стационаров выписаны 7 человек.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 383 человек, выздоровели 94 746.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулыСвиной грипп зафиксирован во всех регионах РоссииВрач назвал неожиданный вариант заражения гриппом

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орви, коронавирус в крыму, общество, здоровье, крым, севастополь