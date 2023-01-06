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COVID в Крыму и Севастополе: данные за 6 января
COVID в Крыму и Севастополе: данные за 6 января - РИА Новости Крым, 06.01.2023
COVID в Крыму и Севастополе: данные за 6 января
В Крыму и Севастополе выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. От болезни скончался один человек. Днем ранее было зафиксировано 33 случая... РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T10:34
2023-01-06T10:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. От болезни скончался один человек. Днем ранее было зафиксировано 33 случая заболевания.Сводка по КрымуВ республике за сутки диагноз подтвердился у 15 человек. В стационары госпитализированы три пациента. Выздоровели 12 человек. Смертельных случаев не зафиксировано. Всего с начала пандемии коронавирусом переболели 210 832 человек, в больницах находились 62 680 пациентов, выздоровели 203 485 переболевших, от вируса погибли 5 413 крымчан, уточнили в республиканском минздраве.Данные по СевастополюПо данным правительства Севастополя, в городе за минувшие сутки выявили семь случаев COVID-19. От болезни умер один человек в возрасте 84 года.В стационары госпитализированы два пациента, столько же людей выписано. На данный момент в больницах остаются 40 севастопольцев, из них у 33 подтвержден коронавирус. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 361 человек, выздоровели 94 697.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулыСвиной грипп зафиксирован во всех регионах РоссииВрач назвал неожиданный вариант заражения гриппом
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, коронавирус, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
COVID в Крыму и Севастополе: данные за 6 января
В Крыму и Севастополе зарегистрировано 22 новых случая COVID-19, умер один человек
10:34 06.01.2023 (обновлено: 10:40 06.01.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым.
В Крыму и Севастополе выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. От болезни скончался один человек. Днем ранее было зафиксировано 33 случая
заболевания.
Сводка по Крыму
В республике за сутки диагноз подтвердился у 15 человек. В стационары госпитализированы три пациента. Выздоровели 12 человек. Смертельных случаев не зафиксировано.
Всего с начала пандемии коронавирусом переболели 210 832 человек, в больницах находились 62 680 пациентов, выздоровели 203 485 переболевших, от вируса погибли 5 413 крымчан, уточнили в республиканском минздраве.
Данные по Севастополю
По данным правительства Севастополя, в городе за минувшие сутки выявили семь случаев COVID-19. От болезни умер один человек в возрасте 84 года.
В стационары госпитализированы два пациента, столько же людей выписано. На данный момент в больницах остаются 40 севастопольцев, из них у 33 подтвержден коронавирус.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 361 человек, выздоровели 94 697.
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