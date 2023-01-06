Рейтинг@Mail.ru
COVID в Крыму и Севастополе: данные за 6 января - РИА Новости Крым, 06.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230106/covid-v-krymu-i-sevastopole-dannye-za-6-yanvarya-1126266788.html
COVID в Крыму и Севастополе: данные за 6 января
COVID в Крыму и Севастополе: данные за 6 января - РИА Новости Крым, 06.01.2023
COVID в Крыму и Севастополе: данные за 6 января
В Крыму и Севастополе выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. От болезни скончался один человек. Днем ранее было зафиксировано 33 случая... РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T10:34
2023-01-06T10:40
крым
севастополь
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
коронавирус
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1a/1125555687_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_cf3ca33f1dac3fe04f48f7596b679a04.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. От болезни скончался один человек. Днем ранее было зафиксировано 33 случая заболевания.Сводка по КрымуВ республике за сутки диагноз подтвердился у 15 человек. В стационары госпитализированы три пациента. Выздоровели 12 человек. Смертельных случаев не зафиксировано. Всего с начала пандемии коронавирусом переболели 210 832 человек, в больницах находились 62 680 пациентов, выздоровели 203 485 переболевших, от вируса погибли 5 413 крымчан, уточнили в республиканском минздраве.Данные по СевастополюПо данным правительства Севастополя, в городе за минувшие сутки выявили семь случаев COVID-19. От болезни умер один человек в возрасте 84 года.В стационары госпитализированы два пациента, столько же людей выписано. На данный момент в больницах остаются 40 севастопольцев, из них у 33 подтвержден коронавирус. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 361 человек, выздоровели 94 697.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулыСвиной грипп зафиксирован во всех регионах РоссииВрач назвал неожиданный вариант заражения гриппом
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1a/1125555687_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_423c5f4dea13dd00b3925cc4ed0d922f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, коронавирус, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
COVID в Крыму и Севастополе: данные за 6 января

В Крыму и Севастополе зарегистрировано 22 новых случая COVID-19, умер один человек

10:34 06.01.2023 (обновлено: 10:40 06.01.2023)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛечение от Covid-19 пациентов в педиатрическом университете Минздрава
Лечение от Covid-19 пациентов в педиатрическом университете Минздрава - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. От болезни скончался один человек. Днем ранее было зафиксировано 33 случая заболевания.

Сводка по Крыму

В республике за сутки диагноз подтвердился у 15 человек. В стационары госпитализированы три пациента. Выздоровели 12 человек. Смертельных случаев не зафиксировано.
Всего с начала пандемии коронавирусом переболели 210 832 человек, в больницах находились 62 680 пациентов, выздоровели 203 485 переболевших, от вируса погибли 5 413 крымчан, уточнили в республиканском минздраве.

Данные по Севастополю

По данным правительства Севастополя, в городе за минувшие сутки выявили семь случаев COVID-19. От болезни умер один человек в возрасте 84 года.
В стационары госпитализированы два пациента, столько же людей выписано. На данный момент в больницах остаются 40 севастопольцев, из них у 33 подтвержден коронавирус.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 361 человек, выздоровели 94 697.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулы
Свиной грипп зафиксирован во всех регионах России
Врач назвал неожиданный вариант заражения гриппом
 
КрымСевастопольКоронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФКоронавирусОбществоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:34COVID в Крыму и Севастополе: данные за 6 января
09:57Инвестиции в кино: Аксенов о развитии Ялтинской киностудии
09:13Ремонт левой части Крымского моста: когда надвинут пролеты
08:59Как легко проститься с новогодним бездельем
08:31"Белый пешеход": в России появится новый сигнал светофора
08:01Как россияне будут отдыхать в 2023 году
00:01В Крыму дожди: прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 6 января
21:22Рождественское перемирие: как отреагировали на Украине
20:49Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема: что известно
20:02Главные события и заявления дня: 5 января
19:33Советы и приметы: когда и как выносить новогоднюю елку
18:56Как замедлить старение - простой лайфхак от ученых
18:36Шеф-редактора Sputnik Литва задержали в Риге
18:18Севастополь накроют дождь и штормовой ветер - предупреждение МЧС
18:11Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество
17:24Чем хорошим запомнился крымчанам 2022 год 3:10
16:58В роддом с мигалками: крымчанка едва не родила в машине
16:22Российские истребители и ПВО сбили два самолета ВС Украины
16:00Медведев назвал "Циркон" у берегов НАТО главным новогодним подарком
Лента новостейМолния