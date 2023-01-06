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COVID в Крыму и Севастополе: данные за 6 января

COVID в Крыму и Севастополе: данные за 6 января - РИА Новости Крым, 06.01.2023

COVID в Крыму и Севастополе: данные за 6 января

В Крыму и Севастополе выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. От болезни скончался один человек. Днем ранее было зафиксировано 33 случая... РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T10:34

2023-01-06T10:34

2023-01-06T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. От болезни скончался один человек. Днем ранее было зафиксировано 33 случая заболевания.Сводка по КрымуВ республике за сутки диагноз подтвердился у 15 человек. В стационары госпитализированы три пациента. Выздоровели 12 человек. Смертельных случаев не зафиксировано. Всего с начала пандемии коронавирусом переболели 210 832 человек, в больницах находились 62 680 пациентов, выздоровели 203 485 переболевших, от вируса погибли 5 413 крымчан, уточнили в республиканском минздраве.Данные по СевастополюПо данным правительства Севастополя, в городе за минувшие сутки выявили семь случаев COVID-19. От болезни умер один человек в возрасте 84 года.В стационары госпитализированы два пациента, столько же людей выписано. На данный момент в больницах остаются 40 севастопольцев, из них у 33 подтвержден коронавирус. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 361 человек, выздоровели 94 697.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулыСвиной грипп зафиксирован во всех регионах РоссииВрач назвал неожиданный вариант заражения гриппом

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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