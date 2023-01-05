https://crimea.ria.ru/20230105/koronavirus-v-krymu-i-sevastopole-svodka-na-5-yanvarya-1126256132.html

Коронавирус в Крыму и Севастополе: сводка на 5 января

Коронавирус в Крыму и Севастополе: сводка на 5 января - РИА Новости Крым, 05.01.2023

Коронавирус в Крыму и Севастополе: сводка на 5 января

В Крыму и Севастополе за минувшие сутки зарегистрирован 33 новых случая коронавирусной инфекции, умер один человек. Днем ранее выявили 41 новый случай COVID-19, РИА Новости Крым, 05.01.2023

2023-01-05T11:49

2023-01-05T11:49

2023-01-05T11:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости, Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки зарегистрирован 33 новых случая коронавирусной инфекции, умер один человек. Днем ранее выявили 41 новый случай COVID-19, один человек скончался.Сводка по КрымуВ республике за стуки зарегистрировали 19 новых заболевших. Двоих госпитализировали, выписали 27 пациентов. Летальных случаев не зарегистрировано.Всего с начала пандемии в регионе ковидом заболели 210 817 человек, выздоровели 203 473, умерли 5 413 пациентов.Данные по СевастополюПо информации правительства Севастополя, на утро 5 января в городе выявили 14 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 82 лет.За последние сутки из ковидных стационаров выписаны двое. На данный момент в больницах находятся 42 пациента, из них 36 - с подтвержденным COVID-19.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе ковидом заболели 97 354 человека, выздоровели 94 643.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в КрымуГрафик работы медучреждений Севастополя и Крыма в праздники и выходные январяМедиков будут учить вежливости в разговоре с пациентами

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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