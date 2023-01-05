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Коронавирус в Крыму и Севастополе: сводка на 5 января - РИА Новости Крым, 05.01.2023
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Коронавирус в Крыму и Севастополе: сводка на 5 января
Коронавирус в Крыму и Севастополе: сводка на 5 января - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Коронавирус в Крыму и Севастополе: сводка на 5 января
В Крыму и Севастополе за минувшие сутки зарегистрирован 33 новых случая коронавирусной инфекции, умер один человек. Днем ранее выявили 41 новый случай COVID-19, РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T11:49
2023-01-05T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости, Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки зарегистрирован 33 новых случая коронавирусной инфекции, умер один человек. Днем ранее выявили 41 новый случай COVID-19, один человек скончался.Сводка по КрымуВ республике за стуки зарегистрировали 19 новых заболевших. Двоих госпитализировали, выписали 27 пациентов. Летальных случаев не зарегистрировано.Всего с начала пандемии в регионе ковидом заболели 210 817 человек, выздоровели 203 473, умерли 5 413 пациентов.Данные по СевастополюПо информации правительства Севастополя, на утро 5 января в городе выявили 14 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 82 лет.За последние сутки из ковидных стационаров выписаны двое. На данный момент в больницах находятся 42 пациента, из них 36 - с подтвержденным COVID-19.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе ковидом заболели 97 354 человека, выздоровели 94 643.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в КрымуГрафик работы медучреждений Севастополя и Крыма в праздники и выходные январяМедиков будут учить вежливости в разговоре с пациентами
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крым, новости крыма, севастополь, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, общество
Коронавирус в Крыму и Севастополе: сводка на 5 января

В Крыму и Севастополе зарегистрировано 33 новых случая COVID-19, один пациент умер

11:49 05.01.2023 (обновлено: 11:52 05.01.2023)
 
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© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости, Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки зарегистрирован 33 новых случая коронавирусной инфекции, умер один человек. Днем ранее выявили 41 новый случай COVID-19, один человек скончался.

Сводка по Крыму

В республике за стуки зарегистрировали 19 новых заболевших. Двоих госпитализировали, выписали 27 пациентов. Летальных случаев не зарегистрировано.
Всего с начала пандемии в регионе ковидом заболели 210 817 человек, выздоровели 203 473, умерли 5 413 пациентов.

Данные по Севастополю

По информации правительства Севастополя, на утро 5 января в городе выявили 14 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 82 лет.
За последние сутки из ковидных стационаров выписаны двое. На данный момент в больницах находятся 42 пациента, из них 36 - с подтвержденным COVID-19.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе ковидом заболели 97 354 человека, выздоровели 94 643.
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